Καιρός: Βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν και την Αττική – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
Ελλάδα 21 Οκτωβρίου 2025 | 06:37

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν και την Αττική – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Βροχερός ο καιρός σήμερα - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνταξη
Βροχές και καταιγίδες φέρνει ο καιρός σήμερα, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα πιθανόν να είναι ισχυρά κατά τόπους στις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Λέσβο και νοτιότερα).

Ειδικότερα, στη νότια και ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Λέσβο και νοτιότερα) και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές έως το μεσημέρι στις Κυκλάδες και έως το βράδυ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη όπου το πρωί στη δυτική Κρήτη ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, ενώ στα νοτιότερα τμήματα ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 23 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αραιές νεφώσεις, από το απόγευμα κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στη Μακεδονία νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα και τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο, κυρίως τη νότια, σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες οι νεφωσεις στα βόρεια θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο και πιθανώς στην Ήπειρο.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς έως το μεσημέρι τοπικά ισχυρές. Το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς το πρωί στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Λέσβο και νοτιότερα) σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές. Από το απόγευμα καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, ενώ στα νοτιότερα τμήματα ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Τράπεζες: Γιατί δεν τραβάνε τα επιδοτούμενα δάνεια για κατοικίες

Τράπεζες: Γιατί δεν τραβάνε τα επιδοτούμενα δάνεια για κατοικίες

Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα – Βράδυ στους δρόμους της πόλης υπό βροχή
Ελλάδα 21.10.25

Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα - Νυχτερινή «φωτογραφία» της αστεγίας υπό βροχή

Η καταγραφή των αστέγων στον Δήμο της Αθήνας για πρώτη φορά μετά το 2018 σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας – Το in ακολούθησε τις ομάδες καταγραφής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας

Τρία νέα πρόσωπο φέρεται να έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών για εμπλοκή στην υπόθεση με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Οι δύο συλληφθέντες προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνιες απολογίες

Σύνταξη
Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η επίθεση είχε γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου σε χώρο πάρκινγκ με δράστη τον 22χρονο ο οποίος μετά τη διπλή δολοφονία στις 5 Οκτωβρίου εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές υποστηρίζοντας ότι ήταν συνεργός στο έγκλημα

Σύνταξη
Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων

Τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου 7 τηλεφωνικών συνδέσεων ίσως ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης - Νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις 22χρονου και ανιψιού του 68χρονου

Σύνταξη
Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο
Ελλάδα 20.10.25

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο

Η αστυνομικός υποστηρίζει ότι έχει κάνει μήνυση εις βάρος του πρώην συντρόφου της για revenge pron ωστόσο αυτός συνεχίζει να την εκφοβίζει - Η ανώνυμη «ροζ» καταγγελία που είχε γίνει εις βάρος της

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου Μελά και Ρέππα- Δέχθηκα απειλές λέει η Τυχεροπούλου
Ελλάδα 20.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου Μελά και Ρέππα- Δέχθηκα απειλές λέει η Τυχεροπούλου

Η Παρασκευη Τυχεροπούλου ήταν η πρώτη μάρτυρας η οποία ανέβηκε στο βήμα του δικαστηρίου περιγράφοντας σειρά ελέγχων που διενήργησε το 2020 και τα ευρήματά της για εκτεταμένες παρατυπίες στη διανομή του Εθνικού Αποθέματος ενώ όπως αποκάλυψε δέχθηκε απειλές από τον κ. Ξυλούρη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά

Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή- Τι θα πει για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τα εργασιακά και την εξωτερική πολιτική

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν πως ελλείψει ενός θετικού αφηγήματος και με δεδομένη την πίεση τόσο από τον αγροτικό κόσμο όσο όμως και από το κίνημα των Τεμπών η μόνη επιλογή που μπορεί να δώσει ώθηση στην κυβέρνηση είναι η ανάδειξη των αδυναμιών της αντιπολίτευσης

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα – Βράδυ στους δρόμους της πόλης υπό βροχή
Ελλάδα 21.10.25

Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα - Νυχτερινή «φωτογραφία» της αστεγίας υπό βροχή

Η καταγραφή των αστέγων στον Δήμο της Αθήνας για πρώτη φορά μετά το 2018 σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας – Το in ακολούθησε τις ομάδες καταγραφής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026
Οικονομία 21.10.25

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ποιοι θα πρέπει να διορθώσουν το Ε9, πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών
Eκπαιδευτικό χάσμα 21.10.25

Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι γυναίκες με πανεπιστημιακό τίτλο επωφελούνται από μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερα προνόμια στις δουλειές τους, ενώ όσες δεν έχουν σπουδάσει βλέπουν τις ευκαιρίες τους να συρρικνώνονται

Σύνταξη
Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Κόσμος 21.10.25

Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική, από την Ασία έως την Αφρική, κινήματα για την δημοκρατία προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση αυταρχικών πρακτικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
«Όχι στους βασιλιάδες» 21.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα
«Να δράσουμε» 21.10.25

Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα

Η Μάργκο Ράγκετ, φωτογράφος άγριας ζωής, χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον που θα έχουν τα άγρια ζώα του πλανήτη. Προειδοποιεί ότι «δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ενοχος για ανθρωποκτονία σωφρονιστικός υπάλληλος με θύμα αφροαμερικανό κρατούμενο
Ξυλοδαρμός Αφροαμερικανού 21.10.25

Δικαστικός πέλεκυς σε σωφρονιστικό υπάλληλο για υπόθεση που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ

Ενοχος για ανθρωποκτονία κρίθηκε σωφρονιστικός υπάλληλος ο οποίος ενεπλάκη στον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό αφροαμερικανού κρατούμενου, υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει υποδομές παρά την κατάπαυση του πυρός
uncategorized 21.10.25

Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει υποδομές παρά την κατάπαυση του πυρός

Νέες επιδρομές κατά υποδομών στον νότιο Λίβανο εξαπέλυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις, παρά την κατάπαυση του πυρός, ακολουθώντας «συστηματική πολιτική» καταστροφών, σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Αδειοδοτούν γεώτρηση για πετρέλαιο στα ανοιχτά του Αμαζονίου παραμονές της COP30
Αντιφάσεις Λούλα 21.10.25

Γεώτρηση πετρελαίου στον Αμαζόνιο μαζί με σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα

Το έργο εξερευνητικής γεώτρησης στα ανοιχτά του Αμαζονίου, το οποίο αδειοδοτήθηκε, προώθησε ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, που θα είναι οικοδεσπότης της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Ουκρανία 21.10.25

«Πετυχημένη» για τον Ζελένσκι η γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 12 εκατομμύρια χάπια Captagon
Συρία 21.10.25

Κατάσχεσαν ένα βουνό... Captagon

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ» της χώρας.

Σύνταξη
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
