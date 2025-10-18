Σε «ζώνη υψηλής επικινδυνότητας» για ακραία καιρικά φαινόμενα μετατρέπεται όλο και πιο συχνά η Ρόδος, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η θερμότερη θάλασσα του Αιγαίου λόγω κλιματικής αλλαγής λειτουργεί ως «καύσιμο» για εκδήλωση φαινομένων που κάποτε ήταν σπάνια, όπως οι υδροστρόβιλοι.

Οι υδροστρόβιλοι είναι μεν εντυπωσιακό φαινόμενο αλλά μπορούν να καταστούν επικίνδυνοι

Την περίοδο Σεπτεμβρίου έως μέσα Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί στο νησί των Ιπποτών δώδεκα υδροστρόβιλοι, τέσσερις φορές περισσότεροι σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Όπως εξηγούν οι ειδικοί οι υψηλές θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας και του εδάφους ενισχύουν τη μεταφορά ενέργειας στην ατμόσφαιρα, ενώ η παρατεταμένη ζέστη μπορεί να προκαλέσει έως και 300% περισσότερους θυελλώδεις ανέμους, με ριπές που φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 250 χλμ./ώρα.

«Όταν το θερμόμετρο φτάνει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου μέσα στον Οκτώβριο, η ατμόσφαιρα τροφοδοτείται με υδρατμούς και ενισχύεται η πιθανότητα σιφώνων» υπογραμμίζει ο καθηγητής Μετεωρολογίας του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Νάστος στη dimokratiki.gr.

«Τα ακραία φαινόμενα θα είναι πλέον ο κανόνας»

Από την πλευρά της η καθηγήτρια Υδρολογίας Ελισάβετ Φελώνη επισημαίνει ότι η Μεσόγειος θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που οδηγεί σε εντονότερες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. «Τα ακραία φαινόμενα θα είναι πλέον ο κανόνας», προειδοποιεί. Οι υδροσίφωνες, εντυπωσιακοί αλλά και επικίνδυνοι, εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα στις θάλασσες γύρω από το νησί.

Τη ραγδαία αύξηση της δραστηριότητας επιβεβαιώνει και ο ερασιτέχνης φωτογράφος και «κυνηγός καταιγίδων» Σταύρος Κεσεδάκης, ο οποίος έχει ξεπεράσει τις 250 καταγραφές στη Ρόδο.

«Φέτος η δραστηριότητα έχει κυριολεκτικά τετραπλασιαστεί. Οι υδροστρόβιλοι μπορεί να είναι σύντομοι, αλλά αρκετοί για να προκαλέσουν ζημιές σε σκάφη ή όταν φτάνουν στη στεριά» όπως λέει. Ο πιο εντυπωσιακός υδροστρόβιλος της χρονιάς, προσθέτει ο ίδιος, ήταν εκείνος της 15ης Οκτωβρίου, όταν «στον πυρήνα του βρέθηκε ένα μεγάλο τάνκερ ανοιχτά της Ρόδου».

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Νησιά και παράκτιες περιοχές, κυρίως στη Δυτική Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική, καταγράφουν ολοένα περισσότερα περιστατικά σιφώνων. Αν και συνήθως έχουν μικρή διάρκεια, όταν μεταφέρονται στην ξηρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, τέλος, για την έλλειψη υποδομών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, τη στιγμή που η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας στην ανατολική Μεσόγειο ενισχύει συνεχώς τη δημιουργία καταιγιδοφόρων νεφών και βίαιων φαινομένων.