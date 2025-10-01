Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό
Σύμφωνα με τους ειδικούς ο υδροστρόβιλος οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη - Αναμένεται επιδείνωση του καιρού από απόψε το βράδυ, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς
Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος παρατηρήθηκε σήμερα το πρωί της Τετάρτης στον Αργοσαρωνικό, με τους κατοίκους των μικρών νησιών να καταγράφουν στα κινητά τους το φαινόμενο.
Σε «διπλό υδροσίφωνα» αναφέρθηκε σε ανάρτησή του και ο Θοδωρής Κολυδάς συνοδεύοντάς την με φωτογραφίες από το Αγκίστρι.
Ο υδροστρόβιλος εμφανίζεται ως δίνη πάνω από τη θάλασσα, μέρες με πολλή ζέστη και υγρασία
Το φαινόμενο υδροστρόβιλος εμφανίζεται αρκετά συχνά πλέον στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας και σύμφωνα με τους ειδικούς οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Εμφανίζεται ως δίνη ανάμεσα σε ένα «καταιγιδοφόρο νέφος» και της επιφάνειας της θάλασσας και παρατηρείται σε ημέρες με πολλή ζέστη και υγρασία.
Κύριο αίτιο εμφάνισης του φαινομένου αυτού είναι η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ υδάτινων επιφανειών και ανώτερων ατμοσφαιρικών στρωμάτων.
Εντυπωσιακός #υδροστρόβιλος καταγράφηκε σήμερα το πρωί στο #Σαρωνικό, στην περιοχή του Αγκιστρίου και της Αίγινας !!!🌪🌪
Επιδείνωση του καιρού από το βράδυ
Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Κολυδάς παρουσίασε επίσης χάρτη με μια σύνθεση των κυριότερων μοντέλων καιρού που χρησιμοποιούν τόσο η ΕΜΥ όσο και το ΕΑΑ/meteo.
«Όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι η επερχόμενη επιδείνωση (μάλλον κακοκαιρία) θα ξεκινήσει απόψε το βράδυ, από τα δυτικά, επηρεάζοντας πρώτα τα Ιόνια νησιά και τα δυτικά ηπειρωτικά, και στη συνέχεια θα κινηθεί ανατολικά» πρόσθεσε.
Και συνέχισε: «Στο τοπικό επίπεδο αναμένονται υψηλά επίπεδα βροχής, που ανεβάζουν σημαντικά τα όρια επικινδυνότητας στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας και στην Κεντρική Μακεδονία. Προς το βράδυ της Πέμπτης, το σύστημα θα οργανωθεί περισσότερο και θα σχηματίσει βαρομετρικό χαμηλό με μετωπική δραστηριότητα στο Αιγαίο».
Τέλος, ο κ. Κολυδάς αναφέρει ότι το σύστημα σταδιακά θα επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως τη Θράκη – με ιδιαίτερη προσοχή σε Ξάνθη και Κομοτηνή -, καθώς και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα καταστεί άστατος, ενώ από τα δυτικά τα φαινόμενα θα παρουσιάζουν εξασθένηση.
