Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

«Σήμερα στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών των 27, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κάνοντας λόγο για ένα αίτημα, το οποίο έχουν ήδη προσυπογράψει η Σλοβενία και η Ιρλανδία «και έχει τη στήριξη πολλών Ευρωπαίων πολιτικών και αξιωματούχων και κυρίως της κοινωνίας των πολιτών».

Ο κ.. Φάμελλος σημειώνει, μάλιστα, ότι «σήμερα η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να σταθεί επιτέλους στη σωστή πλευρά της ιστορίας και να χαράξει μια πορεία σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο, τη διεθνή νομιμότητα, τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης, αλλά και τις παραδόσεις του ελληνικού λαού».

«Η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο έναντι του Διεθνούς Δικαίου»

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου, από τη γενοκτονία της Γάζας ως την εισβολή και ισοπέδωση του Νότιου Λιβάνου, που διαπράττει ο καταδικασμένος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σήμερα η ελληνική κυβέρνηση «έχει χρέος να πράξει το αυτονόητο έναντι του Διεθνούς Δικαίου αλλά και έναντι των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογραμμίζει ότι «η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, οι παράνομοι ισραηλινοί εποικισμοί στη Δυτική Όχθη, η βία κατά αμάχων στον Λίβανο και η νομοθέτηση της θανατικής ποινής για τους Παλαιστίνιους δεν μπορούν να συνεχίζονται, υπό τη σιωπή και τη συνενοχή της ελληνικής κυβέρνησης», διαμηνύοντας πως «όλες οι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας οφείλουν να πάρουν μια ξεκάθαρη θέση κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, που παραβιάζει κάθε έννοια του Διεθνούς και Ανθρωπιστικού Δικαίου».