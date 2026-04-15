Ίλιον: Ο νέος χώρος άθλησης που επανασυστήνει τη γειτονιά
Αυτοδιοίκηση 15 Απριλίου 2026, 14:03

Ίλιον: Ο νέος χώρος άθλησης που επανασυστήνει τη γειτονιά

Η δήμαρχος Ιλίου Αντριάνα Αλεβίζου μίλησε αποκλειστικά στο in για το νέο πάρκο αναψυχής και άθλησης που δημιουργήθηκε στο Δήμο Ιλίου.

Χρήστος Ράπτης
ΡεπορτάζΧρήστος Ράπτης
Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Σε μια περίοδο όπου οι πυκνοκατοικημένοι αστικοί δήμοι δοκιμάζονται από τη διαρκή συρρίκνωση των ελεύθερων χώρων, η δημιουργία σημείων «ανάσας» για τους κατοίκους αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο πάρκο άθλησης και ψυχαγωγίας στο Ίλιον έρχεται να προστεθεί στον αστικό ιστό, επιχειρώντας να καλύψει μια υπαρκτή ανάγκη των πολιτών για πρόσβαση σε ανοιχτούς, λειτουργικούς χώρους. Ο νέος αυτός χώρος βρίσκεται επί των οδών Πλουτάρχου, Μεσολογγίου, Λεωφόρου Πετρουπόλεως και Κοκκίνη.

Η δήμαρχος Ιλίου Αντριάνα Αλεβίζου μίλησε αποκλειστικά στο in για το νέο αυτό εγχείρημα, αναφερόμενη τόσο στη διαδικασία υλοποίησής του όσο και στον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει στην καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής:

«Το νέο Ανοιχτό Πάρκο Άθλησης Δήμου Ιλίου αποτελεί μια παρέμβαση υψηλής προστιθέμενης αξίας για την περιοχή, καθώς πρόκειται για ένα ανοιχτό πεδίο άσκησης, κίνησης και αναψυχής για όλες τις ηλικίες. Με σύγχρονο σχεδιασμό, προσεγμένη αισθητική και λειτουργικές υποδομές, ο χώρος περιλαμβάνει στίβο, υπαίθρια όργανα εκγύμνασης, καλλισθενικά όργανα, γήπεδο μπάσκετ 3Χ3, καθιστικά σημεία και υποστηρικτικές διαμορφώσεις που δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για ασφαλή και ποιοτική χρήση.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ξεχωριστό χαρακτήρα για το Ίλιον, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται στην πόλη ένας τέτοιος ανοιχτός και οργανωμένος χώρος άθλησης με αυτά τα χαρακτηριστικά. Η νέα αυτή παρέμβαση δείχνει μια διαφορετική φιλοσοφία για τη σχέση της γειτονιάς με την άθληση: πιο άμεση, πιο προσβάσιμη, πιο σύγχρονη.

Με το συγκεκριμένο έργο, το Ίλιον κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς μια πόλη πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη και πιο φιλική προς την καθημερινότητα των δημοτών. Η Διοίκηση Αλεβίζου τηρεί στην πράξη το προεκλογικό της σύνθημα “Αθλητισμός σε κάθε γειτονιά”, παραδίδοντας υψηλής ποιότητας αθλητικούς χώρος στους πολίτες.

Σε δική της ανάρτηση η αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ιλίου, Πολίτη Ζέτα ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Μαζί με τη Δήμαρχο της πόλης μας Ανδριάνα Αλεβίζου, ανοίξαμε έναν χώρο ανοιχτό για όλους , έναν χώρο που ανήκει στους ανθρώπους της πόλης μας, στα παιδιά που θα παίξουν, στους νέους που θα ονειρευτούν, σε κάθε πολίτη που θέλει να φροντίσει τον εαυτό του και να νιώσει ελεύθερος.

Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο άσκηση. Είναι χαρά, δύναμη, συνάντηση, ελπίδα. Είναι στιγμές που μας ενώνουν και μας θυμίζουν τι σημαίνει να ζεις σε μια κοινότητα που νοιάζεται.

Αυτός ο χώρος είναι η δέσμευσή μας ότι συνεχίζουμε να επενδύουμε σε μια πόλη πιο ανθρώπινη, πιο ζωντανή, πιο κοντά στις ανάγκες όλων μας».

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/alevizou

Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα
Η πρωτοβουλία 14.04.26

Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα

Στο Μέτσοβο, επαγγέλματα όπως βαρελάδες, υφάντρες, ξυλοκόποι, ξυλογλύπτες άκμασαν και αποτέλεσαν τον καλύτερο «πρεσβευτή» της περιοχής σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Σύνταξη
Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 14.04.26

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

Σύνταξη
Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου
Τοπική οικονομία 14.04.26

Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου

Ο Δήμος Σερβίων σε ανάρτηση του αναφέρει ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήρθε η έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης για το λατομείο μαρμάρου στη θέση «Μπιστιριά» Τρανοβάλτου.

Σύνταξη
Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα
Διεθνείς σχέσεις 09.04.26

Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα

Η πρέσβειρα της Νορβηγίας στη συνάντηση της με τον Δήμαρχο Χανίων, υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή των Χανίων για τους Νορβηγούς πολίτες.

Σύνταξη
Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»
Αντιπαράθεση 09.04.26

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων για την ανάπλαση στη Βασιλίσσης Σοφίας. Απάντηση Δούκα με αιχμές στον Κώστα Μπακογιάννη

Σύνταξη
Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος
Αυτοδιοίκηση 09.04.26

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος

Υποδομές, το «Τέλος Ανθεκτικότητας» και το νέο σύστημα διαβατηριακού ελέγχου τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Σύνταξη
Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών
Κοινωνική πολιτική 09.04.26

Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» στο Γουδή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης

Σύνταξη
Ουγγαρία: Να παραιτηθεί ο πρόεδρος Τάμας Σούλιοκ ζητεί ο Μαγιάρ – «Δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα»
Εξελίξεις 15.04.26

Να παραιτηθεί ο Ούγγρος προέδρος ζητεί ο Μαγιάρ - «Του επανέλαβα ότι δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα»

Σε διαφορετική περίπτωση, η κυβέρνηση Μαγιάρ θα τροποποιήσει το ουγγρικό Σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Όρμπαν»

Σύνταξη
Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις – Πώς ένα techno πάρτι καθόρισε την επόμενη αντίπαλο της Μελόνι
20.000 άνθρωποι 15.04.26

Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις - Πώς ένα techno πάρτι καθόρισε την επόμενη αντίπαλο της Μελόνι

Με την Charlotte de Witte στα ντεκ, η Σίλβια Σάλις, πρώην Ολυμπιονίκης στη σφυροβολία και δημαρχίνα της Γένοβας, αναδεικνύεται γρήγορα ως το νέο πρόσωπο του ιταλικού κεντροαριστερού χώρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου
Champions League 15.04.26

Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου

Δυστυχώς οι φόβοι των ανθρώπων της Λίβερπουλ για τον Ουγκό Εκιτικέ επιβεβαιώθηκαν, αφού διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου εννέα μήνες.

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Δεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι – Ένταση στο λιμάνι – Δεν επέτρεψαν αποβίβαση φορτηγών
Κλιμάκωση 15.04.26

Δεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη - Ένταση στο λιμάνι - Δεν επέτρεψαν αποβίβαση φορτηγών

Οι κτηνοτρόφοι εδώ και 30 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις απαιτώντας άμεσα μέτρα για την επιβίωσή τους, μετά το lock down που επέβαλε η κυβέρνηση στη Λέσβο λόγω του αφθώδους πυρετού

Σύνταξη
Ο Γουόκαπ απάντησε για το θέμα του διαβατηρίου: «Είναι ανόητο, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης»
Euroleague 15.04.26

Ο Γουόκαπ απάντησε για το θέμα του διαβατηρίου: «Είναι ανόητο, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης»

Περήφανος Έλληνας πολίτης δήλωσε ο Τόμας Γουόκαπ στη media day του Ολυμπιακού, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να προσθέτει ότι η ομάδα του έχει φέτος ό,τι χρειάζεται για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Κρήτη: Αποκολλήθηκε κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα στον ΒΟΑΚ και έπεσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο
Σοκ 15.04.26

Αποκολλήθηκε κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα στον ΒΟΑΚ και έπεσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο

Το Ι.Χ. κινούνταν στον ΒΟΑΚ και ο οδηγός, που επέβαινε στο όχημα μαζί με τη σύζυγό του, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του - «Αν ο όγκος τσιμέντου είχε πέσει στο παρμπρίζ, θα είχαμε σκοτωθεί»

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης – Τι ισχυρίζονται
Ελλάδα 15.04.26

Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης – Τι ισχυρίζονται

Πώς κατέληξε αναίσθητη η 19χρονη σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά - Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες, στην Πάτρα η σορός για νεκροψία

Σύνταξη
Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»
Euroleague 15.04.26

Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν το φινάλε του Ολυμπιακού στη regular season της Euroleague και... προειδοποίησε ότι αντί η ομάδα του να επιλέξει ποιους θα αποφύγει στα play offs, καλύτερα οι υπόλοιποι να αποφύγουν τους «ερυθρόλευκους»!

Σύνταξη
Κίνα: Απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά
Αντιδράσεις 15.04.26

Η Κίνα απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά

Η Κίνα φαίνεται να κλιμακώνει τη διαμάχη σχετικά με τις παραχωρήσεις των λιμανιών του Παναμά - Οι δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των λιμανιών λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στηρίζουν τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι συνάδελφοί τους από τα άλλα κράτη μέλη
Ελλάδα 15.04.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στηρίζουν τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι συνάδελφοί τους από τα άλλα κράτη μέλη

Η Ένωση των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων «εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στους Έλληνες συναδέλφους που αποτελούν μέρος του ενιαίου γραφείου μας»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)
Champions League 15.04.26

Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)

Η Λίβερπουλ έχασε και τον τελευταίο στόχο της σεζόν, παίζει σταθερά κακό ποδόσφαιρο, είναι κοινό μυστικό ότι ψάχνει προπονητή για του χρόνου, ωστόσο ο Άρνε Σλοτ δήλωσε... αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας!

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

