Ίλιον: Ο νέος χώρος άθλησης που επανασυστήνει τη γειτονιά

Σε μια περίοδο όπου οι πυκνοκατοικημένοι αστικοί δήμοι δοκιμάζονται από τη διαρκή συρρίκνωση των ελεύθερων χώρων, η δημιουργία σημείων «ανάσας» για τους κατοίκους αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο πάρκο άθλησης και ψυχαγωγίας στο Ίλιον έρχεται να προστεθεί στον αστικό ιστό, επιχειρώντας να καλύψει μια υπαρκτή ανάγκη των πολιτών για πρόσβαση σε ανοιχτούς, λειτουργικούς χώρους. Ο νέος αυτός χώρος βρίσκεται επί των οδών Πλουτάρχου, Μεσολογγίου, Λεωφόρου Πετρουπόλεως και Κοκκίνη.

Η δήμαρχος Ιλίου Αντριάνα Αλεβίζου μίλησε αποκλειστικά στο in για το νέο αυτό εγχείρημα, αναφερόμενη τόσο στη διαδικασία υλοποίησής του όσο και στον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει στην καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής:

«Το νέο Ανοιχτό Πάρκο Άθλησης Δήμου Ιλίου αποτελεί μια παρέμβαση υψηλής προστιθέμενης αξίας για την περιοχή, καθώς πρόκειται για ένα ανοιχτό πεδίο άσκησης, κίνησης και αναψυχής για όλες τις ηλικίες. Με σύγχρονο σχεδιασμό, προσεγμένη αισθητική και λειτουργικές υποδομές, ο χώρος περιλαμβάνει στίβο, υπαίθρια όργανα εκγύμνασης, καλλισθενικά όργανα, γήπεδο μπάσκετ 3Χ3, καθιστικά σημεία και υποστηρικτικές διαμορφώσεις που δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για ασφαλή και ποιοτική χρήση.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ξεχωριστό χαρακτήρα για το Ίλιον, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται στην πόλη ένας τέτοιος ανοιχτός και οργανωμένος χώρος άθλησης με αυτά τα χαρακτηριστικά. Η νέα αυτή παρέμβαση δείχνει μια διαφορετική φιλοσοφία για τη σχέση της γειτονιάς με την άθληση: πιο άμεση, πιο προσβάσιμη, πιο σύγχρονη.

Με το συγκεκριμένο έργο, το Ίλιον κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς μια πόλη πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη και πιο φιλική προς την καθημερινότητα των δημοτών. Η Διοίκηση Αλεβίζου τηρεί στην πράξη το προεκλογικό της σύνθημα “Αθλητισμός σε κάθε γειτονιά”, παραδίδοντας υψηλής ποιότητας αθλητικούς χώρος στους πολίτες.

Σε δική της ανάρτηση η αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ιλίου, Πολίτη Ζέτα ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Μαζί με τη Δήμαρχο της πόλης μας Ανδριάνα Αλεβίζου, ανοίξαμε έναν χώρο ανοιχτό για όλους , έναν χώρο που ανήκει στους ανθρώπους της πόλης μας, στα παιδιά που θα παίξουν, στους νέους που θα ονειρευτούν, σε κάθε πολίτη που θέλει να φροντίσει τον εαυτό του και να νιώσει ελεύθερος.

Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο άσκηση. Είναι χαρά, δύναμη, συνάντηση, ελπίδα. Είναι στιγμές που μας ενώνουν και μας θυμίζουν τι σημαίνει να ζεις σε μια κοινότητα που νοιάζεται.

Αυτός ο χώρος είναι η δέσμευσή μας ότι συνεχίζουμε να επενδύουμε σε μια πόλη πιο ανθρώπινη, πιο ζωντανή, πιο κοντά στις ανάγκες όλων μας».

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/alevizou