«Ένα παγκόσμιο σύμβολο στη γενέτειρά του»
Αυτοδιοίκηση 08 Απριλίου 2026, 11:36

«Ένα παγκόσμιο σύμβολο στη γενέτειρά του»

Νίκος Χαρδαλιάς: «15 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για την ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής».

Η Περιφέρεια Αττικής, σε στενή συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, αναλαμβάνει ένα έργο κομβικής σημασίας για το μέλλον του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, χρηματοδοτώντας με 15 εκατ. ευρώ την ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής, σε μια συγκυρία κατά την οποία ο ΑΜΑ εισέρχεται σε νέα εποχή διεθνούς αναγνώρισης και εξωστρέφειας.

Το σχέδιο αυτό, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό «Road to 2030», μέσα από τον οποίο ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας ανεβαίνει επίπεδο – μετά και την αναβάθμισή του από τη World Athletics στην κατηγορία Elite – με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης του στον παγκόσμιο χάρτη του δρομικού κινήματος.

Η ανάπλαση της Μαραθώνιας Διαδρομής αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις, προκειμένου η Αθήνα να εδραιωθεί ως η παγκόσμια πρωτεύουσα του Μαραθωνίου. Παράλληλα, συνδέεται άμεσα με την προοπτική να φιλοξενήσει η ελληνική πρωτεύουσα, από το 2030, το πρώτο ξεχωριστό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου – εξέλιξη που, εφόσον οριστικοποιηθεί, θα σηματοδοτήσει την επιστροφή ενός παγκόσμιου συμβόλου στη γενέτειρά του.

Το κομβικό αυτό έργο, που θα υλοποιηθεί με πόρους της Περιφέρειας Αττικής, αναπτύσσεται σε δύο βασικούς άξονες όπως τονίζει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Ο πρώτος αφορά την αποκατάσταση, την αναβάθμιση και τη συντήρηση της περιοχής της αφετηρίας του Μαραθωνίου, καθώς και του γηπέδου που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με αυτήν.

Στόχος είναι η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών προπόνησης για τους αθλητές, η ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και η πλήρης εναρμόνιση της περιοχής με τις διεθνείς προδιαγραφές που απαιτούνται για τη φιλοξενία και διεξαγωγή διοργάνωσης παγκόσμιου επιπέδου.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία για την ανάγκη αναβάθμισης της αφετηρίας και για τις απαιτήσεις Elite φιλοξενίας συνάδουν με τον δημόσιο σχεδιασμό που έχει παρουσιάσει ο ΣΕΓΑΣ για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης του ΑΜΑ, επισημαίνει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.

Ο δεύτερος άξονας του σχεδίου της Περιφέρειας Αττικής αφορά την ανάδειξη, την προβολή και τη συνολική οπτική ταυτότητα της Μαραθώνιας Διαδρομής, ώστε να αποκτήσει ακόμη πιο διακριτό χαρακτήρα ως μοναδική ιστορική, αθλητική και πολιτιστική διαδρομή διεθνούς εμβέλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται:

  • η δημιουργία ενημερωτικών πινακίδων και θεματικών σημείων ιστορικής πληροφόρησης κατά μήκος της διαδρομής, με έμφαση στη σύνδεσή της με τη Μάχη του Μαραθώνα και την αρχαία ελληνική ιστορία,
  • η δημιουργία μνημείων και γλυπτικών συνθέσεων σε επιλεγμένα σημεία, η κατασκευή τοποσήμου στην εκκίνηση,
  • η τοποθέτηση σήμανσης σε στύλους οδοφωτισμού και επί των πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της διαδρομής,
  • καθώς και η εγκατάσταση ειδικού φωτισμού για την αισθητική της ανάδειξη.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Η ανάπλαση και ο εκσυγχρονισμός της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής αποτελεί για εμάς μια στρατηγική επιλογή με σαφές αποτύπωμα.

Με πόρους της Περιφέρειας Αττικής, επενδύουμε σε ένα έργο ουσίας, που αναβαθμίζει τις υποδομές, ενισχύει την ασφάλεια και αναδεικνύει τη μοναδική ταυτότητα μιας διαδρομής με παγκόσμιο συμβολισμό – πάντα με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία της και στην πολιτιστική κληρονομιά 2.500 ετών.

Δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνική παρέμβαση. Είναι μια συνειδητή επένδυση στο ίδιο το μέλλον του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας και στη θέση της Μητροπολιτικής Αττικής στον διεθνή χάρτη του δρομικού κινήματος.

Μέσα από μια συστηματική και στοχευμένη προσπάθεια, σε στενή συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ και την πρόεδρό του, Σοφία Σακοράφα, εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην Αθήνα να περάσει στην κορυφαία κατηγορία των διεθνών διοργανώσεων και να διεκδικήσει με αξιώσεις τη φιλοξενία του πρώτου ξεχωριστού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου από το 2030.

Γιατί ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να εδραιώσουμε την Αθήνα στην παγκόσμια ελίτ του μαραθωνίου και να επαναφέρουμε, με όρους σύγχρονους και ανταγωνιστικούς, ένα παγκόσμιο σύμβολο στη γενέτειρά του. Είναι μια διαδρομή που τη γνωρίζουμε καλά.

Έχουμε τη γνώση, έχουμε την εμπειρία και, πάνω από όλα, έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη.Η δέσμευσή μας είναι σαφής: να αναδείξουμε την Αττική μας ως την παγκόσμια πρωτεύουσα του Μαραθωνίου. Και θα τα καταφέρουμε».

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου

Το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής, παρουσιάστηκε από τον Περιφερειάρχη κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον ΣΕΓΑΣ και τη World Athletics, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ακρόπολης, σχετικά με την εκκίνηση του στρατηγικού σχεδιασμού «Road to 2030».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Διεθνής Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού ανακοίνωσε τον προβιβασμό της Αθήνας στην κατηγορία των Elite Μαραθωνίων, καθώς και την έναρξη της προκαταρκτικής διαδικασίας για να φιλοξενηθεί σε αυτήν το 1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου το 2030 – μια διοργάνωση που θα είναι ξεχωριστή από κάθε παγκόσμιο δρομικό event.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα: «Η αναβάθμιση του Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού δεν αποτελεί για εμάς έναν ακόμα στόχο, αλλά μια δέσμευση αριστείας.

Μια αναβάθμιση για την οποία σημαντικότατη και πολύτιμη είναι η αρωγή της Περιφέρειας Αττικής, θεσμικού συμμάχου του ΣΕΓΑΣ, και του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά στην νέα πορεία εξωστρέφειας που χαράσσει η ομοσπονδία μας».Από την πλευρά του, ο CEO της WA Τζον Ρίτζιον τόνισε: «Ο Μαραθώνιος είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα αθλητικά γεγονότα σε όλον τον πλανήτη και η Αθήνα αποτελεί την πνευματική του έδρα».

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η δήλωση του προέδρου της WA Σεμπάστιαν Κόου, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια γιορτή για την παγκόσμια κοινότητα του Μαραθωνίου, σε ένα, τόπο που, αφενός αποτελεί θεματοφύλακα μιας τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αφετέρου παρουσιάζει ένα σύγχρονο αγώνα, αντάξιο στο μέγεθος και στο πνεύμα της διεθνούς δρομικής κοινότητας».

Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Μαραθώνιας Διαδρομής, είναι ένα έργο με έντονο αναπτυξιακό και τουριστικό αποτύπωμα, που ενισχύει με ουσιαστικό τρόπο τη θέση της Μητροπολιτικής Αττικής ως δημοφιλούς προορισμού διεθνούς εμβέλειας, δώδεκα μήνες τον χρόνο.Μεταξύ άλλων, το έργο αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη συνολική εμπειρία των δρομέων και των επισκεπτών, να αναβαθμίσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της διαδρομής και των ψηφιακών υποδομών, καθώς και να αναδείξει την ιστορική διαδρομή σε παγκόσμιο τοπόσημο.

Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία που συμβαδίζει απόλυτα με τη στρατηγική της περιφερειακής αρχής για την ανάδειξη της Αττικής ως σύγχρονης αθλητικής μητρόπολης, ικανής να φιλοξενήσει με επιτυχία μεγάλες παγκόσμιες διοργανώσεις.Οι μελέτες για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Μαραθώνιας Διαδρομής έχουν ήδη ολοκληρωθεί και κατατεθεί στη World Athletics, με τη θετική ανταπόκριση των επιτελικών της στελεχών να επιβεβαιώνει στην πράξη την ωριμότητα του έργου και την ετοιμότητα της Περιφέρειας Αττικής και του ΣΕΓΑΣ

