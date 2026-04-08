Δολιοφθορές στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού καταγγέλλει Δημοτική Αρχή
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με ανακοίνωση του κάνει λόγο για δολιοφθορές στις υποδομές του δημοτικού φωτισμού.
Δολιοφθορές σε τρία σημεία του δικτύου δημοτικού φωτισμού στην παραλιακή της Γαρίτσας διαπίστωσε το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας κλιμάκιο αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Συνεχίζει η ανακοίνωση: «Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν συγκεκριμένα σημεία, όπου άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σε κουτιά (pillar) σύνδεσης με τις στήλες δημοτικού φωτισμού, και έκοψαν με κόφτη τα καλώδια (φωτό) το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων.
Η συσκότιση που προκλήθηκε στην περιοχή, δημοσιοποιήθηκε άμεσα σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο προϊστάμενος του τμήματος δημοτικού φωτισμού επεσήμανε ότι η καταγραφείσα δολιοφθορά, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και ανθρώπινη ζωή, σε περίπτωση επαφής με τα εκτεθειμένα κομμένα καλώδια.
Σημειώνεται επίσης ότι τον τελευταίο καιρό έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές της πόλης, διαδοχικά περιστατικά παρέμβασης στο δίκτυο, χωρίς προϋφιστάμενο τεχνικό ζήτημα, όπως κατέβασμα ασφαλειών και σπάσιμο λουκέτων. Οι περιοχές αυτές, οι οποίες βυθίζονται στο σκοτάδι, επίσης φωτογραφίζονται και αναρτώνται άμεσα στο διαδίκτυο, για άσκηση κριτικής στην υπηρεσία και τον Δήμο.
Για τα περιστατικά, που πλέον λαμβάνουν επικίνδυνες διαστάσεις, ο Δήμος προχωρά στην κατάθεση μήνυσης κατ’ αγνώστων».
