Δολιοφθορές στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού καταγγέλλει Δημοτική Αρχή

Η συσκότιση που προκλήθηκε στην περιοχή, δημοσιοποιήθηκε άμεσα σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο προϊστάμενος του τμήματος δημοτικού φωτισμού επεσήμανε ότι η καταγραφείσα δολιοφθορά, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και ανθρώπινη ζωή, σε περίπτωση επαφής με τα εκτεθειμένα κομμένα καλώδια.

Σημειώνεται επίσης ότι τον τελευταίο καιρό έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές της πόλης, διαδοχικά περιστατικά παρέμβασης στο δίκτυο, χωρίς προϋφιστάμενο τεχνικό ζήτημα, όπως κατέβασμα ασφαλειών και σπάσιμο λουκέτων. Οι περιοχές αυτές, οι οποίες βυθίζονται στο σκοτάδι, επίσης φωτογραφίζονται και αναρτώνται άμεσα στο διαδίκτυο, για άσκηση κριτικής στην υπηρεσία και τον Δήμο.

Για τα περιστατικά, που πλέον λαμβάνουν επικίνδυνες διαστάσεις, ο Δήμος προχωρά στην κατάθεση μήνυσης κατ’ αγνώστων».