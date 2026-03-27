Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι

Το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων απένειμε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στον Νομπελίστα Λογοτεχνίας 2025, Λάσλο Κρασναχορκάι, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο Δημαρχείο Αθηνών. Ο Ούγγρος συγγραφέας συμμετέχει στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η βράβευση του Λάσλο Κρασναχορκάι αποτελεί αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής του στη σύγχρονη παγκόσμια λογοτεχνία και της μοναδικής δύναμης του έργου του να φωτίζει τις βαθύτερες υπαρξιακές και πολιτισμικές διαστάσεις της ανθρώπινης εμπειρίας.

Με τη γραφή του, που διακρίνεται για το φιλοσοφικό της βάθος και την ιδιαίτερη αισθητική της, ο πολυβραβευμένος Ούγγρος συγγραφέας έχει κατακτήσει ξεχωριστή θέση στη διεθνή λογοτεχνική σκηνή, επηρεάζοντας αναγνώστες και δημιουργούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Η συμμετοχή του στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στη διοργάνωση και αναδεικνύει τη διεθνή της στόχευση».

Από την πλευρά του, ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι ανέφερε: «Είναι τεράστια τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να συμμετέχω σε αυτό το Φεστιβάλ.

Είχα έρθει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, και στην Αθήνα συγκεκριμένα, αλλά δεν γνώριζα ότι δεν υπάρχει Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας.

Οπότε όταν είδα την πρόσκλησή σας, απάντησα αμέσως θετικά. Κυρίως γιατί πρόκειται για ένα νέο φεστιβάλ που μόλις ξεκινάει και θα φέρει τους νέους κοντά στη λογοτεχνία. Χαίρομαι πολύ που γνωρίζω εσάς και τους συνεργάτες σας, που γνωρίζω ανθρώπους που έχουν κάνει πάρα πολλά για την Αθήνα με έναν διαφορετικό τρόπο.

Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να επιλύσει όλα τα προβλήματα μιας πόλης, αλλά οι προσπάθειες που έχετε καταβάλει πρέπει να αναγνωριστούν και πρέπει να ακουστούν. Θέλω να σας ευχαριστήσω που στηρίζετε τόσο ένθερμα τα βιβλία και τη λογοτεχνία».

Ποιος είναι ο Λάσλο Κρασναχορκάι

Ο Δήμος Αθηναίων αναφέρει μεταξύ άλλων για τον Λάσλο Κρασναχορκάι: «Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Λάσλο Κρασναχορκάι, έχει διαμορφώσει ένα μοναδικό λογοτεχνικό σύμπαν, με έργα που χαρακτηρίζονται από τον μακροπερίοδο, υπνωτιστικό λόγο και τη βαθιά φιλοσοφική τους ένταση. Μέσα από εμβληματικά βιβλία, όπως το «Πόλεμος και Πόλεμος», «Το Ταγκό του Σατανά» και «Η Μελαγχολία της Αντίστασης», διερευνά με οξύτητα τη βία, την παρακμή, την πνευματική αγωνία και τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης».