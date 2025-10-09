magazin
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι κινηματογραφικές ιλαροτραγωδίες των Μπέλα Ταρ και Λάσλο Κρασναχορκάι για έναν κόσμο που αποσυντίθεται
Culture Live 09 Οκτωβρίου 2025 | 19:35

Οι κινηματογραφικές ιλαροτραγωδίες των Μπέλα Ταρ και Λάσλο Κρασναχορκάι για έναν κόσμο που αποσυντίθεται

Η μακρά συνεργασία μεταξύ του σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ και του μυθιστοριογράφου Λάζλο Κρασναχόρκαι, με πέντε ταινίες μεγάλου μήκους σε διάστημα δύο δεκαετιών, γέννησε κινηματογραφικούς μύθους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Pumpkin spice lethargy: Γιατί το φθινόπωρο μας εξαντλεί και πώς να το αντιμετωπίσουμε;

Pumpkin spice lethargy: Γιατί το φθινόπωρο μας εξαντλεί και πώς να το αντιμετωπίσουμε;

Spotlight

Το έργο του Ούγγρου μυθιστοριογράφου Λάσλο Κρασναχορκάι, με την μελαγχολική και πολλές φορές δυστοπική πένα, ενέπνευσε τον ομοεθνή σκηνοθέτη, συνεργάτη και φίλο του, Μπέλα Ταρ.

Η μακρά συνεργασία μεταξύ του σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ και του μυθιστοριογράφου Λάζλο Κρασναχόρκαι, με πέντε ταινίες μεγάλου μήκους σε διάστημα δύο δεκαετιών, δύο («Satantango» και «Οι αρμονίες του Βέρκμαϊστερ»), από τις οποίες βασίζονται σε μυθιστορήματα του συγγραφέα, είναι από τις πιο επιτυχημένες μεταξύ συγγραφέων και σκηνοθετών, «μαζί με εκείνη των Γκράχαμ Γκριν και Κάρολ Ριντ», όπως σημειώνει ο δημοσιογράφος Τζον Πένερ των Los Angeles Times.

Το κοινό όραμα που συναντάμαι στο έργο τους— για τις κακουχίες και την τρέλα που επικρατεί σε έναν κόσμο που καταρρέει, όπως ακριβώς διαλύεται μια πολυκατοικία περασμένων δεκαετιών έπειτα από μια μεγάλη σεισμική δόνηση— είναι, πάνω απ’ όλα, αδιάλλακτο.

«Παίρνουμε το μυθιστόρημα και με κάποιο τρομερό τρόπο το καταστρέφουμε»

Αν και ο σκηνοθέτης και ο μυθιστοριογράφος αναφέρονται ως συν-σεναριογράφοι σε όλες τις συνεργασίες τους – από «Το άλογο του Τορίνο» μέχρι το «Κολαστήριο», ο Κρασναχορκάι λειτουργεί ως λογοτεχνικός σύμβουλος καθώς η ταινία παίρνει σάρκα και οστά.

Φωτογραφία: «Το άλογο του Τορίνο» | IMDb

«Όταν γυρίζουμε ταινίες από τις ιστορίες του», εξήγησε κάποτε ο Τάρ στον κριτικό Τζόναθαν Ρόμνεϊ, «συνήθως παίρνουμε το μυθιστόρημα και με κάποιο τρομερό τρόπο το καταστρέφουμε, και συχνά το μόνο που μένει είναι οι διάλογοι και οι καταστάσεις».

Στη συνέχεια, λέει, «πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου στην πραγματικότητα όλα όσα έχουν ήδη ανακαλυφθεί όταν έγραψε το μυθιστόρημα».

Από το «Satantango» στις «Αρμονίες του Βέρκμαϊστερ»

Η Ιλαροτραγωδία της έβδομης τέχνης «Satantango», που τελικά ολοκληρώθηκε το 1994 έπειτα από μια σειρά εμποδίων, απεικονίζει μια ανέλπιδη επαρχία, όπου κατοικούν μικροαπατεώνες, μεθύστακες και κομπιναδόροι – η οποία όμως κερδίζει την αμέριστη προσοχή μας όταν φτάνουν φαύλοι καιροσκόποι που αναστατώνουν τα σαθρά θεμέλια του τόπου. Με διάρκεια πάνω από επτά ώρες, η ταινία είναι ένα ηρωικό επίτευγμα και ένα από τα αριστουργήματα της δεκαετίας.

Έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Satantango», ο Ταρ εξασφάλισε τη θέση του ως ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες της εποχής του με την ταινία «Οι αρμονίες του Βέρκμαϊστερ», βασισμένη στο δεύτερο μυθιστόρημα του Λάσλο Κρασναχορκάι, που αφορά το χάος που ξεσπα όταν μια έκθεση με μια ταριχευμένη φάλαινα και μια μυστηριώδη φιγούρα που ονομάζεται Πρίγκιπας έρχεται στην πόλη.

Ο τίτλος της ταινίας αναφέρεται στον Γερμανό θεωρητικό του μπαρόκ, Αντρέας Βέρκμαϊστερ. Ο Γκιόργκι Έστερ, ένας από τους κύριους χαρακτήρες της ταινίας, παραθέτει έναν μονόλογο στον οποίο υποστηρίζει ότι οι αρμονικές αρχές του Βέρκμαϊστερ ευθύνονται για τα αισθητικά και φιλοσοφικά προβλήματα σε όλη την μεταγενέστερη μουσική και ότι πρέπει να αντικατασταθούν από μια νέα θεωρία αρμονίας.

Από το αδιάκοπο στο στοχαστικό

Αν και οι δαιδαλώδεις προτάσεις ενός μυθιστορήματος του Λάσλο Κρασναχορκάι μπορεί να μοιάζουν με το λογοτεχνικό αντίστοιχο των εκτενών, ασπρόμαυρων πλάνων του σκηνοθέτη, η αδιάκοπη κίνηση της γλώσσας είναι η ειδοποιός διαφορά με τις τις στοχαστικές εικόνες του Ταρ.

Η πρόζα του απαιτεί προσοχή (και κατάθεση ψυχής παρόμοια με εκείνη του συγγραφέα) από τον αναγνώστη, αλλά ανταμείβει όσους είναι πρόθυμοι να την ακολουθήσουν.

«Θυμίζοντας Μπέκετ και Κάφκα μέσω του Τόμας Μπέρνχαρντ, είναι γεμάτη από προτάσεις που ξεχύνονται σε σελίδες, περνώντας από το ένα κόμμα στο άλλο, ξανά και ξανά, ακολουθώντας τη σκέψη ενός χαρακτήρα προς αυτή την κατεύθυνση, τη δράση του προς εκείνη, χωρίς σχεδόν καθόλου παύσεις για αλλαγές παραγράφων. Οι τελείες παραμένουν σε αναστολή», όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Τζον Πένερ.

Ή όπως αναφέρει ο Τζέιμς Γουντ του περιοδικού The New Yorker για το βιβλίο «Η μελαγχολία της αντίστασης» – στο οποίο βασίστηκε η ταινία «Οι αρμονίες του Βέρκμαϊστερ»:

«Είναι μια κωμωδία της αποκάλυψης, ένα βιβλίο για έναν Θεό που όχι μόνο απέτυχε, αλλά δεν εμφανίστηκε καν στην εξέταση. Λιγότερο μανιακό, λιγότερο δέσμιο από το War and War, έχει στοιχεία ενός παραδοσιακού κοινωνικού μυθιστορήματος[…]είναι ένα απαιτητικό βιβλίο, αλλά και απαισιόδοξο, καθώς φαίνεται να ρίχνει επανειλημμένα ειρωνικά βέλη στην πιθανότητα μιας επανάστασης[…]Η απόλαυση του βιβλίου, αλλά και μια μορφή αντίστασης, πηγάζει από τις εξαιρετικές, εκτενείς, αυτοαναδρομικές προτάσεις του, που είναι θαύματα μιας χαλαρής συνειδησιακής ροής με ελάχιστα σημεία στίξης».

*Με πληροφορίες από: Los Angeles Times | MUBI | New Yorker

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Pumpkin spice lethargy: Γιατί το φθινόπωρο μας εξαντλεί και πώς να το αντιμετωπίσουμε;

Pumpkin spice lethargy: Γιατί το φθινόπωρο μας εξαντλεί και πώς να το αντιμετωπίσουμε;

Επικαιρότητα
Τραμπ: Ιστορική πρόοδο για τη Μέση Ανατολή – Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα

Τραμπ: Ιστορική πρόοδο για τη Μέση Ανατολή – Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ – Στο πλατό της ταινίας Performance
Swinging London 09.10.25

Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ - Στο πλατό της ταινίας Performance

Ο Άγγλος φωτογράφος Άντριου Μακλίαρ θυμάται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της ποπ ταινίας Performance του 1970, των Ντόναλντ Κάμελ και Νίκολας Ρεγκ, στο Λονδίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης
«Ελευθερία» 09.10.25

Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης

Σε συνέντευξή του στον The Guardian, ο Τζορτζ Μίλερ δήλωσε ότι η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη «αντηχεί προηγούμενες στιγμές στην ιστορία της τέχνης», ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Αναγέννησης».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»
Σκοτάδι, φως και σκοτάδι 09.10.25

Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) γνωστός για το βιβλίο του Το Ταγκό του Σατανά (Satantango) του 1985, είναι ο φετινός αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας – πολλά από τα βιβλία του έχουν γίνει ταινίες μεγάλου μήκους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν
«Ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί» 09.10.25

Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins UK ζήτησε συγγνώμη από τη Μελάνια Τραμπ και απέσυρε βιβλίο του Άντριου Λάουνι, μετά τη δημοσίευση ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών που τη συνέδεαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
Ocean’s 14: Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει
Ληστείες και κακό 08.10.25

Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η ταινία «Ocean’s 14» πιθανότατα θα γυριστεί το επόμενο έτος, με τους πρωταγωνιστές του πρώτου franchise - οπότε αναμένουμε μια κινηματογραφική συνάντηση γιγάντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντίστροφη μέτρηση: Ποιος θα είναι ο φετινός νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας;
Culture Live 08.10.25

Αντίστροφη μέτρηση: Ποιος θα είναι ο φετινός νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας;

Aύριο Πέμπτη, στη Στοκχόλμη, θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας - ο κόσμος των γραμμάτων αγωνιά, ενώ τα στοιχήματα και οι φήμες φουντώνουν για το ποιος θα δεχτεί το πιο διάσημο τηλεφώνημα της χρονιάς.

Σύνταξη
Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει φόβους ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείται από τις ΗΠΑ
50 χρόνια πριν 08.10.25

Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει φόβους ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείται από τις ΗΠΑ

Ο Νίκι Χορν ήταν 24 ετών και ανερχόμενος DJ στο Capital Radio του Λονδίνου όταν προσκλήθηκε στο διαμέρισμα του Τζον Λένον στη Νέα Υόρκη, στο κτίριο Dakota, για μια εκτενή συνέντευξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου
Culture Live 08.10.25

«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου

Το έργο προερχόταν από τον τάφο του Χεντίκα, βεζίρη στα τέλη της βασιλείας του Τέτι, πρώτου φαραώ της 6ης Δυναστείας και βρισκόταν στη διάσημη νεκρόπολη της Σακκάρα, όπως ανακοίνωσαν οι αιγυπτιακές αρχές αρχαιοτήτων

Σύνταξη
Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ
Culture Live 08.10.25

Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ

Τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ πλήττονται από τις περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση. «Με αυτή τη δημοπρασία, η κληρονομιά του (σ.σ. Μπομπ Ρος) συνεχίζει να υπηρετεί τον ίδιο σκοπό», δήλωσε η πρόεδρος της Bob Ross Inc.

Σύνταξη
Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια
Culture Live 08.10.25

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Με 36 ταινίες μικρού μήκους από 15 χώρες και κοινό άξονα τον άνθρωπο, το DOTS δεν ήταν απλώς μια πολιτιστική διοργάνωση, αλλά μια συγκινητική σύνοψη της ανθρώπινης ευθραυστότητας και αξιοπρέπειας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα
Παιδοκτονία 09.10.25

Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα

Μια 25χρονη συνελήφθη στην Ρέτζιο Καλάμπρια στην Ιταλία, με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα δυο δίδυμα παιδιά της, μόλις τα γέννησ τον Ιούλιο του 2024. Tο 2022 φέρεται να σκότωσε άλλο ένα βρέφος

Σύνταξη
Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της
Μεταξύ 2012-2018 09.10.25

Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της

Δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η Ουγγαρία επιχείρησε να κατασκοπεύσει τους θεσμούς της ΕΕ. Η κυβέρνηση Όρμπαν ήθελε να ενημερώνεται για πολιτικές που θα μπορούσαν να θίγουν τα συμφέροντά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, τονίζει

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 09.10.25

Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκαρίστηκαν ακόμη και οι γιατροί στο «Αττικόν» με τα τραύματα που είχε στο πρόσωπο της και στα μάτια της η έγκυος γυναίκα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγο της

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος

«Η κυρία Ρέππα ομολόγησε ότι εισηγήθηκε η μεγάλη απόσταση κατοικίας - εκτάσεων να μην θεωρείται κριτήριο κινδύνου», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες
Κόσμος 09.10.25

Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες

Η κοσμοσυρροή αυτή στην Κίνα, μόνο τυχαία δεν ήταν, μιας και η κυβέρνηση επέτρεψε δωρεάν διέλευση όλων των επιβατικών οχημάτων έως 7 θέσεων από το εθνικό οδικό δίκτυο!

Σύνταξη
Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
Θα επιτευχθεί η ειρήνη;  09.10.25

Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων

Στην πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν το 60% της Γάζας θα παραμείνει υπό τον έλεγχό του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη: Οι εξελίξεις στη Γαλλία ξυπνούν τους χειρότερους εφιάλτες της – Και μπορεί να γίνουν πραγματικότητα
Κίνδυνος ριζικών αλλαγών 09.10.25

Ευρώπη: Οι εξελίξεις στη Γαλλία ξυπνούν τους χειρότερους εφιάλτες της – Και μπορεί να γίνουν πραγματικότητα

Αυτό που φοβούνται στην Ευρώπη είναι το ενδεχόμενο να διαδεχθεί τον Μακρόν η Λεπέν στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Και η Γαλλία να συμμαχήσει με άλλες λαϊκιστικές δυνάμεις, θέτοντας βόμβα στα θεμέλια της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε απολογία «για φαινόμενο βίας» κάλεσε η ΔΕΑΒ τον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σε απολογία «για φαινόμενο βίας» κάλεσε η ΔΕΑΒ τον Ηλιόπουλο

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μ. Ηλιόπουλος θα λογοδοτήσει επειδή φέρεται να έσπασε τζάμι στα δημοσιογραφικά θεωρεία στον αγώνα με την Κηφισιά, με βάση το νόμο για διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παρότρυνσης, υποκίνησης βίας

Βάιος Μπαλάφας
Μεσσηνία: Εντοπίστηκε στην Ηλεία το σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας – Νέο βίντεο από τη διαδρομή του
Ελλάδα 09.10.25

Μεσσηνία: Εντοπίστηκε στην Ηλεία το σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας – Νέο βίντεο από τη διαδρομή του

Νέα στοιχεία έρχεται να δώσει μάρτυρας κλειδί στην υπόθεση, ο οποίος δίνει σημαντικές πληροφορίες για την διαθήκη του 68χρονου και τις αλλαγές που έκανε σε αυτή το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη

Ο Αντριάν Ραμπιό της Μίλαν δεν είδε με καλό μάτι τον ορισμό του αγώνα με την Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας με συνέπεια να τα... ακούσει για τα καλά από τον CEO του ιταλικού πρωταθλήματος!

Σύνταξη
«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια
Ελλάδα 09.10.25

«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια

Σοκάρει το ποινικό παρελθόν του δράστη της άγριας επίθεσης στη γυναίκα του που συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος παρά την συνεχόμενη παραβατική και βίαιη συμπεριφορά του τα τελευταία χρόνια

Σύνταξη
Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)
Μπάσκετ 09.10.25

Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)

Ο Νίκος Γκάλης μίλησε για τη μεγάλη βραδιά του Άρη με το Αμβούργο και τη γνωριμία του με τον ισχυρό άνδρα των κιτρινόμαυρων Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ – Στο πλατό της ταινίας Performance
Swinging London 09.10.25

Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ - Στο πλατό της ταινίας Performance

Ο Άγγλος φωτογράφος Άντριου Μακλίαρ θυμάται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της ποπ ταινίας Performance του 1970, των Ντόναλντ Κάμελ και Νίκολας Ρεγκ, στο Λονδίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του
Παρέμβαση 09.10.25

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του

Ο Γιάννης Ραγκούσης καλεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει αν ισχύουν μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα και τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συνέδριο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο