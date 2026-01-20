Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στην Αθήνα

Με τη συμμετοχή του Νομπελίστα Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι εγκαινιάζεται το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Ο πολυβραβευμένος Ούγγρος συγγραφέας, θα βρεθεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 27–29 Μαρτίου 2026.

Ο Δήμος Αθηναίων, με επίσημη ανακοίνωση του μεταξύ άλλων αναφέρει για τον Νομπελίστα: «Γεννημένος το 1954 στην Ουγγαρία, ο Λάσλο Κρασναχορκάι έχει διαμορφώσει μια μοναδική λογοτεχνική γλώσσα, αναγνωρισμένη για τη φιλοσοφική της ένταση, τις ιλιγγιώδεις μακροπερίοδες προτάσεις και την υποβλητική εικονοποιία της. Έγινε διεθνώς γνωστός όταν, στα τέλη της δεκαετίας του ’90, το μυθιστόρημά του «Πόλεμος και Πόλεμος» μεταφράστηκε στα αγγλικά και η Αμερικανίδα συγγραφέας και κριτικός Σούζαν Σόνταγκ τον χαρακτήρισε «μετρ της Αποκάλυψης» στη σύγχρονη λογοτεχνία, τίτλος που τον ακολουθεί μέχρι και σήμερα».

«Ένα πολιτιστικό κεφάλαιο γράφεται στην Αθήνα»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η πόλη ανοίγει τις πόρτες της σε φωνές που συνομιλούν με τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας. Η συμμετοχή του Λάσλο Κρασναχορκάι, Νομπελίστα Λογοτεχνίας 2025 και «μετρ της Αποκάλυψης» στη σύγχρονη λογοτεχνία, προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στη διοργάνωση και αναδεικνύει τη διεθνή της στόχευση. Πρόκειται για έναν δημιουργό με βαθιά φιλοσοφική γραφή, τολμηρή αφηγηματική φόρμα και μοναδική γλωσσική ένταση, που επηρεάζει καθοριστικά τον παγκόσμιο πνευματικό διάλογο. Ένα πολιτιστικό κεφάλαιο γράφεται στην Αθήνα».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Αθηναίων