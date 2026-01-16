Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται

Ανακοίνωση με την οποία σαφώς επικρίνει την απόφαση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδας της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, να δωρίσει το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ, εξέδωσε η Νορβηγική επιτροπή.

Σε αυτήν τονίζει ότι «ένας βραβευμένος δεν μπορεί να μοιραστεί το βραβείο με άλλους, ούτε να το μεταβιβάσει μόλις ανακοινωθεί. Ένα Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί ποτέ να ανακληθεί. Η απόφαση είναι οριστική και ισχύει για πάντα».

Και σημειώνει ότι «Το ίδιο το βραβείο – η τιμή και η αναγνώριση – παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με το άτομο ή τον οργανισμό που έχει οριστεί ως βραβευμένος από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ».

Η Ματσάδο πήγε στον Λευκό Οίκο για την πρώτη συνάντησή της με τον Τραμπ καθώς προσπαθεί να διασφαλίσει ότι θα αναλάβει μελλοντικά κάποιον ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της.

Το Βραβείο Νόμπελ και ο Βραβευμένος είναι Αχώριστοι

Το μετάλλιο και το δίπλωμα είναι τα φυσικά σύμβολα που επιβεβαιώνουν ότι ένα άτομο ή ένας οργανισμός έχει βραβευτεί με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Το ίδιο το βραβείο – η τιμή και η αναγνώριση – παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με το άτομο ή τον οργανισμό που έχει οριστεί ως βραβευμένος από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

16 Ιανουαρίου 2026

Ένας βραβευμένος με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης λαμβάνει δύο κεντρικά σύμβολα του βραβείου: ένα χρυσό μετάλλιο και ένα δίπλωμα. Επιπλέον, το χρηματικό έπαθλο απονέμεται ξεχωριστά. Ανεξάρτητα από το τι μπορεί να συμβεί στο μετάλλιο, το δίπλωμα ή το χρηματικό έπαθλο, αυτός είναι και παραμένει ο αρχικός βραβευμένος που καταγράφεται στην ιστορία ως ο αποδέκτης του βραβείου. Ακόμα κι αν το μετάλλιο ή το δίπλωμα περιέλθει αργότερα στην κατοχή κάποιου άλλου, αυτό δεν αλλάζει ποιος βραβεύτηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Ένας βραβευμένος δεν μπορεί να μοιραστεί το βραβείο με άλλους, ούτε να το μεταβιβάσει μόλις ανακοινωθεί. Ένα Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί ποτέ να ανακληθεί. Η απόφαση είναι οριστική και ισχύει για πάντα.

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δεν θεωρεί ότι είναι καθήκον της να σχολιάζει καθημερινά τους βραβευθέντες με το Βραβείο Ειρήνης ή τις πολιτικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται. Το βραβείο απονέμεται με βάση τις συνεισφορές των βραβευθέντων κατά τη στιγμή που λαμβάνεται η απόφαση της επιτροπής.

Η Επιτροπή δεν σχολιάζει τις επόμενες δηλώσεις, αποφάσεις ή ενέργειες των βραβευθέντων. Οποιεσδήποτε συνεχιζόμενες αξιολογήσεις ή επιλογές που κάνουν οι βραβευθέντες πρέπει να θεωρούνται ως δική τους ευθύνη.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο καταστατικό του Ιδρύματος Νόμπελ σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ένας βραβευμένος με το μετάλλιο, το δίπλωμα ή το χρηματικό έπαθλο. Αυτό σημαίνει ότι ένας βραβευμένος είναι ελεύθερος να κρατήσει, να δωρίσει, να πουλήσει ή να δωρίσει αυτά τα αντικείμενα.

Ορισμένα μετάλλια Νόμπελ εκτίθενται σε μουσεία σε όλο τον κόσμο. Αρκετοί βραβευθέντες με Νόμπελ έχουν επίσης επιλέξει να δωρίσουν ή να πουλήσουν τα μετάλλιά τους:

Κόφι Ανάν (Βραβείο Ειρήνης 2001): Τον Φεβρουάριο του 2024, η χήρα του, Ναν Ανάν, δώρισε τόσο το μετάλλιο όσο και το δίπλωμα στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, όπου τώρα εκτίθενται μόνιμα. Δήλωσε ότι εύχεται η κληρονομιά του να συνεχίσει να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές.

Christian Lous Lange (Βραβείο Ειρήνης 1921): Το μετάλλιο του πρώτου βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης της Νορβηγίας δάνειο έχει δοθεί μακροπρόθεσμα από την οικογένεια Lange στο Κέντρο Ειρήνης Νόμπελ στο Όσλο από το 2005. Τώρα εκτίθεται στην Αίθουσα Μεταλλίων και είναι το μόνο πρωτότυπο μετάλλιο του Βραβείου Ειρήνης που εκτίθεται μόνιμα στο κοινό στη Νορβηγία.

Dmitry Muratov (Βραβείο Ειρήνης 2021): Ο Ρώσος δημοσιογράφος πούλησε το μετάλλιο του για 103,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2022. Το σύνολο του ποσού δωρήθηκε στο ταμείο της UNICEF για τα παιδιά προσφύγων της Ουκρανίας. Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταβληθεί ποτέ για μετάλλιο Νόμπελ.

David Thouless (Βραβείο Φυσικής 2016): Η οικογένειά του δώρισε το μετάλλιο στο Trinity Hall του Πανεπιστημίου του Cambridge, όπου εκτίθεται για να εμπνεύσει τους φοιτητές.

James Watson (Βραβείο Ιατρικής 1962): Το 2014, το μετάλλιο του πουλήθηκε για 4,76 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ο αμφιλεγόμενος ερευνητής DNA δήλωσε ότι μέρος των εσόδων θα χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς σκοπούς. Το μετάλλιο αγοράστηκε από τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Alisher Usmanov, ο οποίος αργότερα το επέστρεψε στον Watson.

Leon Lederman (Βραβείο Φυσικής 1988): Πούλησε το μετάλλιό του το 2015 για 765.002 δολάρια ΗΠΑ για να καλύψει ιατρικά έξοδα που σχετίζονται με την άνοια.

Knut Hamsun (Βραβείο Λογοτεχνίας 1920): Το 1943, ο Νορβηγός συγγραφέας Knut Hamsun ταξίδεψε στη Γερμανία και συναντήθηκε με τον υπουργό Προπαγάνδας Joseph Goebbels. Μετά την επιστροφή του στη Νορβηγία, έστειλε το μετάλλιο Νόμπελ στον Goebbels ως ένδειξη ευχαριστίας για τη συνάντηση. Ο Goebbels τιμήθηκε με το δώρο. Η τρέχουσα τοποθεσία του μεταλλίου είναι άγνωστη.

Στοιχεία για το Χρυσό Μετάλλιο

Το μετάλλιο είναι χυτό από χρυσό 18 καρατίων, ζυγίζει 196 γραμμάρια και έχει διάμετρο 6,6 εκατοστά. Σχεδιάστηκε από τον Νορβηγό γλύπτη Γκούσταβ Βίγκελαντ το 1901. Η εμπρόσθια όψη απεικονίζει ένα πορτρέτο του Άλφρεντ Νόμπελ, ενώ η πίσω όψη απεικονίζει τρεις γυμνούς άνδρες με τα χέρια τους γύρω από τους ώμους του άλλου, συμβολίζοντας την αδελφοσύνη. Η λατινική επιγραφή pro pace et fraternitate gentium σημαίνει «για την ειρήνη και την αδελφοσύνη των εθνών».