Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες Πέμπτη την «υπέροχη χειρονομία» της επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, ώρες αφού η Μαρία Κορίνα Ματσάδο του προσέφερε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε το 2025 κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Τι υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Ευχαριστώ Μαρία!», έγραψε ο Τραμπ

«Η Μαρία μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έφερα σε πέρας. Τι υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Ευχαριστώ Μαρία!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα δήλωσε χθες Πέμπτη ότι, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Ντόναλντ Τραμπ, πρόσφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η ιστορία με τον Μπολίβαρ

«Πρόσφερα στον πρόεδρο των ΗΠΑ το μετάλιο, το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», είπε η Ματσάδο, προτού αναφερθεί στην ιστορία που αφηγήθηκε στον Τραμπ με πρωταγωνιστή τον Σιμόν Μπολίβαρ, ο οποίος ηγήθηκε των κινημάτων ανεξαρτησίας στη Λατινική Αμερική.

«Του είπα πως πριν 200 χρόνια ο στρατηγός Λαφαγιέτ έδωσε στον Σιμόν Μπολίβαρ ένα μετάλλιο με τη μορφή του Τζορτζ Ουάσιγκτον. Εκτοτε, ο Μπολίβαρ κράτησε το μετάλλιο για το υπόλοιπο της ζωής του», είπε η Ματσάδο και συνέχισε:

«Διακόσια χρόνια αργότερα, ο λαός του Μπολίβαρ δίνει στον κληρονόμο του Ουάσιγκτον ένα μετάλλιο, στην προκειμένη περίπτωση το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης, ως αναγνώριση της απαράμιλλης δέσμευσής του στην ελευθερία μας».