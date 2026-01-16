newspaper
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
Νόμπελ Ειρήνης: Το δώρο της Ματσάδο στον Τραμπ είναι σπάνιο, αλλά έχει ξανασυμβεί
Κόσμος 16 Ιανουαρίου 2026 | 19:59

Νόμπελ Ειρήνης: Το δώρο της Ματσάδο στον Τραμπ είναι σπάνιο, αλλά έχει ξανασυμβεί

Αν και η κίνηση της Ματσάδο αποτελεί σπάνιο παράδειγμα εν ζωή βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης που αποχωρίζεται το μετάλλιο του λίγο μετά την απονομή του, δεν είναι πρωτόγνωρη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η πρόσφατη παράδοση του μεταλλίου του Νόμπελ Ειρήνης από τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έφερε εκ νέου στο προσκήνιο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα Βραβεία Νόμπελ και τις δυνατότητες διάθεσης των μεταλλίων από τους βραβευμένους.

Παρότι η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί σπάνιο παράδειγμα εν ζωή βραβευμένου που αποχωρίζεται το μετάλλιό του αμέσως μετά την απονομή, δεν είναι πρωτόγνωρη και προβλέπεται από τους κανόνες του Ιδρύματος Νόμπελ.

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης 2025

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2025 για τον ρόλο της στην ηγεσία της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής έντασης και καταστολής από την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Η βράβευση συνδέθηκε κυρίως με τις εξελίξεις που ακολούθησαν τις προεδρικές εκλογές του 2023, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν διεθνώς ως ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες.

Ένα μήνα μετά την απονομή, η Ματσάδο επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο, όπου –σε μία έντονα πολιτικά φορτισμένη κίνηση- παρέδωσε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, επιβεβαίωσε ότι το μετάλλιο παραδόθηκε προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι κανόνες του Ιδρύματος Νόμπελ

Σύμφωνα με τα καταστατικά της Ίδρυσης Νόμπελ και τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ, ο τίτλος του βραβευμένου ανήκει αποκλειστικά στο άτομο που τιμήθηκε και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να μοιραστεί ή να αποδοθεί νομικά σε άλλο πρόσωπο.

Η τιμή του Νόμπελ παραμένει προσωπική και αμεταβίβαστη, ανεξαρτήτως της τύχης του φυσικού μεταλλίου ή του διπλώματος.

Αντίθετα, το μετάλλιο και το σχετικό δίπλωμα θεωρούνται προσωπική περιουσία του βραβευμένου, σύμφωνα με το euronews.

Οι κανόνες επιτρέπουν τη δωρεά, την πώληση ή τη δημοπράτησή τους, χωρίς αυτό να επηρεάζει την κατοχή του τίτλου.

Η κατοχή του μεταλλίου από τρίτο πρόσωπο δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μεταβίβαση του Βραβείου Νόμπελ.

Δημοπρασίες μεταλλίων για ανθρωπιστικούς σκοπούς

Στο παρελθόν, αρκετοί βραβευμένοι έχουν επιλέξει να διαθέσουν τα μετάλλιά τους μέσω δημοπρασιών, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ρώσος δημοσιογράφος Ντμίτρι Μουράτοφ, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2021, από κοινού με τη Φιλιππινέζα δημοσιογράφο Μαρία Ρέσα.

Τον Ιούνιο του 2022, ο Μουράτοφ δημοπράτησε το μετάλλιό του στον οίκο Heritage Auctions στη Νέα Υόρκη, όπου πωλήθηκε έναντι 103,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Το σύνολο των εσόδων διατέθηκε στο ταμείο της UNICEF για τη στήριξη παιδιών-προσφύγων από την Ουκρανία, μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους.

Μετάλλια Νόμπελ και Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τα μετάλλια Νόμπελ συνδέθηκαν με μια σειρά από έκτακτες ενέργειες λόγω των συνθηκών πολέμου.

Οι Δανοί φυσικοί Νιλς Μπορ και Όγκουστ Κρογκ είχαν διαθέσει τα μετάλλιά τους, τα οποία είχαν κερδίσει το 1922 και το 1920 αντίστοιχα, για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ των Φινλανδών πολιτών κατά τον Χειμερινό Πόλεμο του 1939-1940.

Την ίδια περίοδο, οι Γερμανοί φυσικοί Μαξ φον Λάουε και Τζέιμς Φρανκ παρέδωσαν τα μετάλλιά τους στον Νιλς Μπορ, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάσχεσή τους από τις ναζιστικές αρχές.

Ο Ούγγρος χημικός Γκέοργκ ντε Χέβεσι διέλυσε τα μετάλλια σε οξύ για να αποτραπεί η κατάσχεση του χρυσού. Μετά τη λήξη του πολέμου, το Ίδρυμα Νόμπελ ανακατασκεύασε τα μετάλλια και τα επέστρεψε στις οικογένειες των βραβευμένων.

Νόμπελ Ειρήνης στα χέρια ενός ναζί

Στην ιστορία των Νόμπελ καταγράφονται και περιπτώσεις που συνδέθηκαν με σκοτεινές πολιτικές επιλογές των βραβευμένων.

Ο Νορβηγός συγγραφέας Κνουτ Χάμσουν, κάτοχος του Νόμπελ Λογοτεχνίας του 1920, φέρεται να παρέδωσε το μετάλλιό του στον Γιόζεφ Γκέμπελς κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Χάμσουν είχε συναντηθεί με τον Αδόλφο Χίτλερ και τον Γκέμπελς το 1943 και είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στη γερμανική κατοχή της Νορβηγίας.

Η περίπτωση του Τζέιμς Ντ. Γουάτσον

Ο Τζέιμς Ντ. Γουάτσον, ο οποίος είχε τιμηθεί με το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής το 1962 μαζί με τους Φράνσις Κρικ και Μόρις Γουίλκινς για την ανακάλυψη της δομής του DNA, πούλησε το μετάλλιό του το 2014 μέσω του οίκου Christie’s.

Το μετάλλιο πωλήθηκε για περίπου 4,8 εκατομμύρια δολάρια.

Αγοραστής ήταν ο Ρώσος επιχειρηματίας Αλισέρ Ουσμάνοφ, ο οποίος το επέστρεψε στον Γουάτσον το 2015 σε επίσημη τελετή στη Μόσχα. Αργότερα, το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις στον Ουσμάνοφ λόγω των δεσμών του με τη ρωσική κυβέρνηση.

Δωρεές χρηματικών επάθλων αντί μεταλλίων

Πέρα από τα μετάλλια, αρκετοί βραβευμένοι επέλεξαν να διαθέσουν το χρηματικό έπαθλο του Νόμπελ. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, βραβευμένος με το Νόμπελ Φυσικής το 1921, παραχώρησε τα χρήματα του βραβείου στην πρώτη του σύζυγο και στα παιδιά τους, βάσει προγενέστερης συμφωνίας διαζυγίου.

Η Μητέρα Τερέζα, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1979, ζήτησε την ακύρωση του επίσημου δείπνου και τη διάθεση των χρημάτων στους φτωχούς.

Αντίστοιχα, ο Πολ Γκρινγκάρντ και ο Γκούντερ Μπλόμπελ διέθεσαν τα χρηματικά τους έπαθλα για επιστημονικά και πολιτιστικά έργα.

Το χρηματικό έπαθλο σήμερα

Σήμερα, το Βραβείο Νόμπελ συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους περίπου 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, ποσό που έχει μεταβληθεί κατά τη διάρκεια των δεκαετιών.

Το θεσμικό πλαίσιο, ωστόσο, παραμένει σταθερό ως προς τον διαχωρισμό μεταξύ της τιμής του βραβείου και της υλικής υπόστασης του μεταλλίου.

Όσον αφορά τον Τραμπ, ο ίδιος είχε εμμονικά εκφράσει την επιθυμία του να του απονεμηθεί ένα Νόμπελ Ειρήνης, και είχε μάλιστα δηλώσει πως το αξίζει περισσότερο από τη Ματσάδο.

Και μετά την εισβολή του στη Βενεζουέλα, οι πολιτικές συνθήκες τα έφεραν έτσι ώστε να πάρει αυτό που ήθελε.

Ίσως όχι τον τίτλο, αλλά τουλάχιστον τον χρυσό…

World
Κίνα: Η νέα εποχή στις αγορές – Ρευστότητα Made in China

Κίνα: Η νέα εποχή στις αγορές – Ρευστότητα Made in China

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός Βεντούρα, φαβορί στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή
Κόσμος 16.01.26

Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός Βεντούρα, φαβορί στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή

Η ενίσχυση της ακροδεξιάς θα μπορούσε να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση της κυβέρνησης μειοψηφίας του Λουίς Μοντενέγκρο στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Ο Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ως ύποπτος για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις βιασμού μετά φόνου και απόπειρας βιασμού
Κόσμος 16.01.26

Ο Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ως ύποπτος για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις βιασμού μετά φόνου και απόπειρας βιασμού

O Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ξανά από τη γαλλική δικαιοσύνη σε υποθέσεις που αφορούν φόνο, βιασμό και απόπειρα βιασμού. Για την απόπειρα βιασμού έχει ταυτοποιηθεί το DNA του φερόμενου ως δράστη.

Σύνταξη
Μόσχα: Εξετάζει την αγωγή 232 δισ. κατά του βελγικού οίκου που κατέχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Πόλεμος στην Ουκρανία 16.01.26

Μόσχα: Εξετάζει την αγωγή 232 δισ. κατά του βελγικού οίκου που κατέχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας εξετάζει την αγωγή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας κατά της Euroclear, όπου κρατείται το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί: Θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που «δεν συμφωνούν» να καταλάβει τη Γροιλανδία»
ΗΠΑ 16.01.26 Upd: 19:04

Ο Τραμπ απειλεί: Θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που «δεν συμφωνούν» να καταλάβει τη Γροιλανδία»

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, απείλησε με δασμούς τις χώρες που δεν υποστηρίζουν το σχέδιο των ΗΠΑ η Γροιλανδία να περιέλθει σε αμερικανικό έλεγχο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»
Δεν υποχωρούν 16.01.26

Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»

Με δήλωσή του, ο απεσταλμένος του Τραμπ, επέμεινε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «μιλάει σοβαρά» και η Γροιλανδία να περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ. «Έχει πει στη Δανία τι ζητάει και τώρα είναι θέμα να καταλήξουν σε συμφωνία», είπε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος
Κόσμος 16.01.26

Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζει το Κίεβο στα σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Σύνταξη
Είναι η γεωοικονομία ηλίθιε: Γιατί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος έχει το χρώμα του χρήματος
Γεωπολιτική 16.01.26

Είναι η γεωοικονομία ηλίθιε: Γιατί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος έχει το χρώμα του χρήματος

Η γεωοικονομία είναι η χρήση της οικονομικής ισχύος ως όπλου για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων. Σύμφωνα με το World Economic Forum η γεωοικονομική σύγκρουση ειναι o πιο άμεσος διεθνής κίνδυνος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones
Κόσμος 16.01.26

Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones

Η τσεχική κυβέρνηση με επικεφαλής τον λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις έχει συμφωνήσει να παράσχει πυρομαχικά, αλλά δεσμεύτηκε να μην διαθέσει καμία εθνική χρηματοδότηση για βοήθεια στην Ουκρανία

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;
Κόσμος 16.01.26 Upd: 19:54

Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η δίωρη συνάντηση του Ράτκλιφ με την Ροδρίγκες επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Βενεζουέλα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»
Κόσμος 16.01.26

Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»

Η βία έχει αυξηθεί κατακόρυφα κατά το τελευταίο έτος στη Δυτική Όχθη. Οι επιθέσεις των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων έχουν ενταθεί, ενώ ο στρατός επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς στην κυκλοφορία

Σύνταξη
Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους
Κόσμος 16.01.26

Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους

Οι επιστροφές μεταναστών αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα πέμπτο στην ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ του αριθμού των διαταγών επαναπατρισμού που εκδόθηκαν και εκείνων που εκτελέστηκαν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
