Συνεργασία με τους Σοσιαλιστές στη Γαλλία προτείνει ο νομπελίστας Αγκιόν
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 06:11

Συνεργασία με τους Σοσιαλιστές στη Γαλλία προτείνει ο νομπελίστας Αγκιόν

Ο Φιλίπ Αγκιόν, ο νομπελίστας Οικονομίας θεωρεί ότι η πολιτική συνεργασία είναι αναγκαία για να βγει η Γαλλία από το αδιέξοδο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Spotlight

Ένα νέο δημόσιο πρόσωπο με ισχυρό παρεμβατικό λόγο ανέδειξε στη Γαλλία η εφετινή απονομή του βραβείου Νόμπελ Οικονομίας. Ο Φιλίπ Αγκιόν, ο ένας από τους τρεις τιμηθέντες μόλις την περασμένη Δευτέρα, μετατράπηκε σε «πρόσωπο της ημέρας» κυριαρχώντας στην πολιτική επικαιρότητα σε μια συγκυρία άκρως κρίσιμη και ευαίσθητη για τη χώρα, που πασχίζει να σχηματίσει μια κυβέρνηση αρκετά πειστική για να εισηγηθεί έναν επίσης «πειστικό» προϋπολογισμό, ικανό να λάβει την έγκριση μιας κατακερματισμένης και βαθιά διχασμένης Εθνοσυνέλευσης.

Μέχρι και για υπουργός Οικονομικών προτάθηκε (ανεπισήμως βέβαια, από αναλυτές στα γαλλικά ΜΜΕ) ο Αγκιόν, για να απορρίψει πάραυτα την ιδέα με το αιτιολογικό ότι είναι «πολύ γκαφατζής»!

Η ιδέα του, ωστόσο, για μια πρώτη κίνηση του επαναδιορισθέντος πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί που θα άνοιγε τον δρόμο για την πολυπόθητη διακομματική συνεννόηση – όρος εκ των ων ουκ άνευ για την εξασφάλιση ψήφου εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση και συνακόλουθα για την ψήφιση προϋπολογισμού – υιοθετήθηκε άμεσα από τον Λεκορνί. Μιλάμε για το «πάγωμα» του συνταξιοδοτικού μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, την άνοιξη του 2027.

Στις καλένδες το συνταξιοδοτικό

Αυτό σημαίνει ότι το επίμαχο νομοθέτημα το οποίο ανεβάζει την κατώτατη ηλικία συνταξιοδότησης των Γάλλων από τα 62 στα 64 έτη και κατάφερε να «περάσει» η κυβέρνηση της Ελιζαμπέτ Μπορν έπειτα από έντονες αντιπαραθέσεις στην Εθνοσυνέλευση και μαχητικές διαδηλώσεις στους δρόμους του Παρισιού, παραπέμπεται πρακτικά στις ελληνικές καλένδες έως το 2028.

Την ιδέα για πάγωμα του συνταξιοδοτικού την «έριξε» ο Αγκιόν τη Δευτέρα, στις πρώτες συνεντεύξεις που έδωσε μετά τη βράβευσή του. Και την Τρίτη το πρωί ο πρωθυπουργός Λεκορνί την υιοθέτησε δημοσίως. Αργότερα την Τρίτη ο Αγκιόν ερωτηθείς και πάλι για το φλέγον ζήτημα της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία, είπε ότι «για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να έρθει στην εξουσία η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση, πρέπει να βρεθεί μια λύση που θα είναι προϊόν πολιτικής διαπραγμάτευσης».

Μιλώντας στο γαλλικό ραδιόφωνο ο νομπελίστας απηύθυνε έκκληση τόσο στην κυβέρνηση και στο Σοσιαλιστικό Κόμμα να τα βρουν, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος να πέσει η διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια της Ακροδεξιάς.

«Ελπίζω οι Σοσιαλιστές να συνειδητοποιήσουν ότι η αναβολή της εφαρμογής του νόμου για το συνταξιοδοτικό είναι μια σημαντική παραχώρηση. Ελπίζω ότι αυτό το κόμμα θα πει ‘θα δεχτώ το πάγωμα του χρόνου στο θέμα των συντάξεων για να σώσω τη χώρα από τον κίνδυνο της Εθνικής Συσπείρωσης’», είπε χαρακτηριστκά ο βραβευθείς οικονομολόγος στο France Inter.

Ο εβραϊκής καταγωγής Γάλλος οικονομολόγος, ο οποίος τη Δευτέρα τιμήθηκε από τη Σουηδική Ακαδημία Επιστημών μαζί με τον Αμερικανοϊσραηλινό συνάδελφό του Τζόελ Μόκιρ και τον Καναδό Πίτερ Χάουιτ για το έργο τους σχετικά με τη συμβολή της καινοτομίας στην οικονομική ανάπτυξη, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να έρθει στην εξουσία το κόμμα της Λεπέν. Και εκτίμησε ότι είναι μικρό το τίμημα των αμοιβαίων υποχωρήσεων που θα πρέπει να κάνουν η κυβέρνηση και το Σοσιαλιστικό Κόμμα για την εξεύρεση στη χώρα μιας βιώσιμης πολιτικής λύσης που θα αποκλείει την Ακροδεξιά.

Το κόστος της πολιτικής αστάθειας

Σύμφωνα με υπολογισμούς της γαλλικής κυβέρνησης, το κόστος της αναστολής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος έως το έτος 2027 – πρακτικά έως το 2028 – θα κόστιζε (θα κοστίσει πλέον…) στο γαλλικό προϋπολογισμό τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ.

«Η απόφαση του πρωθυπουργού Λεκορνί για την αναστολή του συνταξιοδοτικού διχάζει το προεδρικό στρατόπεδο και αποξενώνει από την κυβέρνηση τόσο τη Δεξιά όσο και τις επιχειρήσεις», σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ωστόσο ο Φιλίπ Αγκιόν βάζει στην πλάστιγγα τα υπέρ και τα κατά και αποφαίνεται: «Το κόστος της παράτασης της πολιτικής αστάθειας, ιδίως αν σταθεί κανείς στις επιπτώσεις που έχει αυτή στο κόστος δανεισμού της χώρας – διότι η ακυβερνησία είναι που ανεβάζει τα επιτόκια – θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το κόστος από το πάγωμα της παράτασης του εργασιακού βίου των Γάλλων.

Δεν διστάζω ούτε δευτερόλεπτο να επιλέξω το πάγωμα των συντάξεων», τόνισε ο νέος αστέρας της οικονομικής ζωής των Γάλλων.

Υπέρ του φόρου Ζικμάν στη Γαλλία

Εν τω μεταξύ, ο ηλικίας 69 ετών Φιλίπ Αγκιόν φαίνεται ότι συντάσσεται με τον μόλις 39 ετών συνάδελφό του οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζικμάν, που έχει γίνει διάσημος για την πρότασή του να φορολογηθούν με συντελεστή 2% οι «υπερ-πλούσιοι» Γάλλοι (όσοι δηλαδή έχουν προσωπική περιουσία άνω των 100 εκατ. ευρώ). Είναι μια πρόταση που έχει διχάσει τα πολιτικά κόμματα και προκάλεσε τις οργίλες αντιδράσεις τόσο της Ένωσης εργοδοτών (Medef) όσο και επιφανών δισεκατομμυριούχων στη χώρα, όπως ο Μπερνάρ Αρνό.

«Πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή μας για να μπορέσουμε να αναδιανείμουμε», διακήρυξε ο νομπελίστας Αγκιόν. Και δεν έκρυψε ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση – μέχρι να πυροδοτήσει η καινοτομία την αναπτυξιακή διαδικασία προφανώς – θα προτιμούσε να χρηματοδοτηθεί η απαραίτητη αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος «με την αύξηση της φορολόγησης σε όσους έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν περισσότερο για την πατρίδα».

«Όμηρος των Σοσιαλιστών»

Στη συνεδρίαση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης την Τρίτη το βράδυ θα έλεγε κανείς ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί υιοθέτησε και τις συμβουλές που ανεπισήμως – πλην δημοσίως – του έδωσε ο νομπελίστας Οικονομίας. Ανακοίνωσε το πάγωμα του συνταξιοδοτικού, φάνηκε διαλλακτικός στο επίσης φλέγον ζήτημα του φορολογικού ενώ επανέλαβε την αρχική του δέσμευση (από τον πρώτο διορισμό του) ότι δεν θα κυβερνήσει με προσφυγές στο άρθρο 49,3 του Συντάγματος, με προεδρικά διατάγματα δηλαδή, κατά παράκαμψη του Κοινοβουλίου.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στη γαλλική πολιτική σκηνή. Το χειροκρότημα των βουλευτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο τέλος της ομιλίας του Λεκορνί από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης προοιωνίζεται καταψήφιση από το Σώμα της πρότασης μομφής της Ακροδεξιάς και της ριζοσπαστικής Αριστεράς της Ανυπότακτης Γαλλίας την Πέμπτη. Ο βουλευτής των Σοσιαλιστών Λοράν Μπομέλ ξεκαθάρισε ρητώς ότι το κόμμα του δεν θα ρίξει την κυβέρνηση Λεκορνί.

Μένει ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και πρώην υπουργός Εσωτερικών στην ολιγοήμερη, πρώτη κυβέρνηση Λεκορνί, Μπρουνό Ρεταγιό, να αντιδρά στην προσέγγιση του πρωθυπουργού με τους Σοσιαλιστές εκτιμώντας ότι αυτοί μπορεί να μη μετέχουν στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά κρατούν ομήρους τόσο αυτόν όσο και την κυβέρνησή του.

Πηγή: ot.gr

Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της
Κόσμος 16.10.25

«Διακυβέρνηση με τηλεχειρισμό» στη Γάζα – Γιατί δεν υπάρχει υπόνοια δημοκρατίας στο σχέδιο Τραμπ

Η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής, επισημαίνει ότι το σχέδιο για τη Γάζα, θυμίζει πολύ τους όρους του βρετανικού προτεκτοράτου πριν από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων
Politico 16.10.25

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Η διαρροή χιλιάδων μηνυμάτων που αποκαλύπτουν ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις μελών των Νέων Ρεπουμπλικάνων ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής στην Αμερική του 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Γάζα 16.10.25

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25

Εξεγείρεται ο Μαδούρο ενάντια στα πραξικοπήματα της CIA

«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
ΟΗΕ 16.10.25

«Το διακύβευμα της συμφωνίας» για τη Γάζα «δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις»

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια «στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Waymo: Τα Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια: Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια 16.10.25

Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, που έγινε το πρόσωπο του αγώνα για τη θεραπεία των ασθενών στη Γάζα εξακολουθεί να κρατείται από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση
Τζίτα Γκόπιναθ 15.10.25

Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση

Η πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Τζίτα Γκόπιναθ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, για πιθανή διόρθωση στις μετοχές του τομέα υψηλής τεχνολογίας η οποία θα οδηγήσει σε παγκόσμια κρίση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί
Νέα προειδοποίηση 15.10.25

Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN

Σύνταξη
Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 15.10.25

Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τη Βόρεια Μακεδονία να αναθεωρήσει το Σύνταγμά της, τονίζοντας πως η αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας

Σύνταξη
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε
Στο ΤOP-10 των ευφυών 16.10.25

Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε

Η Ελλάδα ανάμεσα στις πιο ευφυείς κοινωνίες της Ευρώπης - Η εκπαιδευτική θέση, η ερευνητική παρουσία και το μήνυμα των αριθμών για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της
Κόσμος 16.10.25

«Διακυβέρνηση με τηλεχειρισμό» στη Γάζα – Γιατί δεν υπάρχει υπόνοια δημοκρατίας στο σχέδιο Τραμπ

Η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής, επισημαίνει ότι το σχέδιο για τη Γάζα, θυμίζει πολύ τους όρους του βρετανικού προτεκτοράτου πριν από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο
Axios 16.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο

Έρευνα με ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι, παρά τις δυστοπικές προβλέψεις, τα κείμενα της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν σαρώσει το διαδίκτυο. Eίναι περίπου τα μισά από όσα αναρτώνται στον ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακίνητα: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών
Τι ελέγχουμε 16.10.25

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο με τα νέα δεδομένα - Αναγκαίο να ελεγχθούν τα στοιχεία σε όλα τα ακίνητα και να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε απώλεια περουσίας

Προκόπης Γιόγιακας
«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων
Politico 16.10.25

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Η διαρροή χιλιάδων μηνυμάτων που αποκαλύπτουν ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις μελών των Νέων Ρεπουμπλικάνων ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής στην Αμερική του 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς – Το 97% θεωρεί αρκετά ως πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα
Δημοσκόπηση 16.10.25

Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς - Το 97% θεωρεί πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς έχει καταβαραθρωθεί. Η κρατική πολιτική αξιολογείται αρνητικά σχεδόν παντού. Αποκαλυπτική δημοσκόπηση της Kapa Research για το ίδρυμα Χάινριχ Μπελ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Γάζα 16.10.25

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25

Εξεγείρεται ο Μαδούρο ενάντια στα πραξικοπήματα της CIA

«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
ΟΗΕ 16.10.25

«Το διακύβευμα της συμφωνίας» για τη Γάζα «δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις»

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια «στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Waymo: Τα Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες

Νέα απειλή στο Πεκίνο για την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών απηύθυνε ο υπ. Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ

Σύνταξη
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια: Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια 16.10.25

Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, που έγινε το πρόσωπο του αγώνα για τη θεραπεία των ασθενών στη Γάζα εξακολουθεί να κρατείται από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
