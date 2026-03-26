Αγκαλιά αλληλεγγύης από τον Δήμο Ήλιδας στο πρόβλημα στέγασης ηλικιωμένων

Ολοκληρώθηκε μια δύσκολη αποστολή των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας στην Ακροποταμιά Πηνείας. Το ζευγάρι των ηλικιωμένων που είδε την ισόγεια κατοικία του να καταστρέφεται ολοσχερώς από την πυρκαγιά της 3ης Φεβρουαρίου, απέκτησε πλέον το δικό του νέο «σπίτι».

Από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας, ο Δήμος Ήλιδας, δείχνοντας αντανακλαστικά και πλήρη ευαισθησία και επίγνωση της κατάστασης δρομολόγησε λύση στο σοβαρό πρόβλημα των συνανθρώπων μας. Και προφανώς αξίζουν συγχαρητήρια όλοι οι συντελεστές της προσπάθειας.

Ήδη, στον χώρο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Ακροποταμιάς, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, τοποθετήθηκε πλήρως εξοπλισμένη λυόμενη κατοικία, όπου εκεί θα στεγαστούν οι δύο ηλικιωμένοι μέχρι την οριστική αποκατάσταση του κατεστραμμένου σπιτιού τους. Πέραν της στέγης, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μερίμνησαν ώστε το νέο τους σπιτικό να είναι λειτουργικό από την πρώτη μέρα, εξασφαλίζοντας την πλήρη οικοσκευή και τα απαραίτητα κλινοσκεπάσματα, αλλά και προμήθεια τροφίμων για τις πρώτες ανάγκες του σπιτικού.

Αξίζει να σημειωθεί πως η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε αποκλειστικά με ενέργειες του Δήμου Ήλιδας, όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει θέληση και οργάνωση, η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει το απόλυτο δίχτυ ασφαλείας για τους πολίτες.

Μια δοκιμασία ανθρωπιάς

Όπως ανέφερε, μετά τη θετική έκβαση του ζητήματος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Ευσταθόπουλος: «Για εμάς στον Δήμο Ήλιδας, η προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας δεν είναι απλώς μια υπηρεσιακή υποχρέωση, αλλά μια ηθική δέσμευση. Η περίπτωση των ηλικιωμένων στην Ακροποταμιά ήταν μια δοκιμασία ανθρωπιάς.

Χρειάστηκαν λεπτοί χειρισμοί και γρήγορες αποφάσεις για να μη μείνει κανείς μόνος του στο κρύο και στην απόγνωση. Σήμερα, νιώθουμε ικανοποίηση γιατί το ζευγάρι επιστρέφει στην καθημερινότητά του με ασφάλεια. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους ιδιώτες και τους συνεργάτες που έγιναν κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα αλληλεγγύης. Ως Δήμος παραμένουμε δίπλα σε κάθε πολίτη που έχει ανάγκη, με πράξεις και όχι με λόγια».