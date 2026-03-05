Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας
«Δόθηκε το «πράσινο φως» του Υπουργείου Υποδομών για την εκκίνηση κατασκευής του νέου Διοικητηρίου στη Σοχιά.
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται πλέον το έργο της επέκτασης του νέου Διοικητηρίου στη Σοχιά, προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η εξέλιξη αυτή ήρθε με τη δημοσίευση στη «Διαύγεια» της απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία χορηγείται η άδεια ίδρυσης του υπόγειου χώρου στάθμευσης.
«Η απόφαση αυτή αποτελεί το τελευταίο κομμάτι στο «παζλ» των διοικητικών εκκρεμοτήτων, επιλύοντας ένα σύνθετο πρόβλημα που κρατούσε το έργο στάσιμο. Πρόκειται για μια στρατηγική παρέμβαση που θα αλλάξει τον χάρτη της Αμαλιάδας, δημιουργώντας έναν σύγχρονο διοικητικό πυρήνα εκτός του κορεσμένου κέντρου της πόλης»αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Ήλιδας.
Το νέο Διοικητήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα την λειτουργικότητα, την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και, πρωτίστως, την καθολική προσβασιμότητα για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).
«Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Ήλιδας αποκτά μια υποδομή-πρότυπο, που θα συγκεντρώσει τις υπηρεσίες του σε έναν ενιαίο χώρο, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών, ενώ παράλληλα θα δώσει νέα πνοή στην ευρύτερη περιοχή, που βρίσκεται σήμερα του Συνεδριακό Κέντρο Σοχιάς», προσθέτει μεταξύ άλλων η σχετική ενημέρωση
Τι περιλαμβάνει η παρέμβαση
Ειδικότερα, η παρέμβαση περιλαμβάνει:
- Νέο Κτίριο Γραφείων: Κατασκευή υπερσύγχρονων χώρων συνολικής επιφάνειας 715 τ.μ., βοηθητικών χώρων 210 τ.μ. και WC 130 τ.μ., με ισόγειο 275 τ.μ., Α’ όροφο 295 τ.μ. και Β όροφο 450 τ.μ., εκ των οποίων 435 τ.μ. προορίζονται για γραφεία. (ισόγειο και δύο όροφοι).
- Επέκταση Συνεδριακού Κέντρου: Προσθήκη δύο νέων ορόφων στο υφιστάμενο κτίριο για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών με κατασκευή 185 τ.μ. στο Β’ και 305 τ.μ. σε έναν ακόμα νέο Γ’ όροφο.
- Γέφυρά ένωσης των δύο κτηρίων: Κατασκευή γέφυρας 98 τ.μ. που θα συνδέει οργανικά το νέο με το υφιστάμενο κτίριο.
- Υπόγειος Χώρος Στάθμευσης: Δημιουργία πρότυπου πάρκινγκ 2.400 τ.μ. με 80 θέ-σεις στάθμευσης (εκ των οποίων 5 για ΑμεΑ) και σύγχρονες υποδομές, με χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων (αποθηκών, αρχείο κ.λπ.) συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ..
- Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου: Διαμόρφωση 1.000 τ.μ. επιφανειακών χώρων με πράσινο και κοινόχρηστες υποδομές.
