Ένας παγκόσμιος πρωταθλητής στο Δημαρχείο Λεβαδέων

Τον κορυφαίο αθλητή Κωνσταντίνο Τουρκοχωρίτη ο οποίος συμμετείχε με επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Νέο Δελχί στις Ινδίες υποδέχθηκε στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Λεβαδέων Δημήτρης Καραμάνης, σε μια συνάντηση με έντονο συμβολισμό, συγκίνηση και υπερηφάνεια.

Ο κ. Τουρκοχωρίτης ήταν ένας από τους αθλητές που εκπροσώπησαν επάξια την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των αθλητών με αναπηρίες σημειώνοντας σπουδαίες επιτυχίες.

Ειδικότερα πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ, στην κατηγορία του, στο ακόντιο καταρρίπτοντας (το προηγούμενο δικό του), ενώ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα των 400 μέτρων, επιδόσεις που αποτελούν κορυφαία επιτεύγματα και πηγή έμπνευσης για άλλους αθλητές.

Φωτεινό παράδειγμα δύναμης ψυχής

Ο Δήμαρχος συνεχάρη θερμά τον αθλητή για τις εξαιρετικές διακρίσεις του, τονίζοντας ότι το ήθος, η επιμονή και η αφοσίωσή του αποτελούν φωτεινό παράδειγμα δύναμης ψυχής και υπέρβασης.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Τουρκοχωρίτης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για τη θερμή υποδοχή και την υποστήριξή του, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία που έχει η ενίσχυση των αθλητών με αναπηρία και γενικότερα των ΑμεΑ, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Πολιτεία και την κοινωνία συνολικά.

«Εκφράζουμε την αμέριστη υποστήριξή μας στον Κωνσταντίνο Τουρκοχωρίτη και σε όλους τους αθλητές που με πείσμα και πίστη, αποδεικνύουν ότι τα όρια υπάρχουν για να ξεπερνιούνται», σημείωσε ο κ. Καραμάνης και πρόσθεσε σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου Λεβαδέων: «Ο Δήμος Λεβαδέων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας των ΑμεΑ στο πλαίσιο των ενεργειών που καταβάλλει για τον σεβασμό και την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Λεβαδέων