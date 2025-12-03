Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σήμερα και ο The Guardian ζήτησε από τον φωτογράφο Ματία Ζοπελάρο να μοιραστεί την ιστορία πίσω από την αγαπημένη του λήψη.

Ο Ζοπελάρο, αν και φημίζεται για τα πορτρέτα διάσημων καλλιτεχνών όπως ο Λου Ριντ, ο Μπόνο και η Πάτι Σμιθ, «κλείδωσε» μία από τις καλύτερες λήψεις της καριέρας του κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος για καφέ.

Η εν λόγω φωτογραφία, η οποία απεικονίζει τον Ιταλό παραολυμπιονίκη αθλητή Δυναμικού Τριάθλου (powerlifting) Ντονάτο Τελέσκα, αποτελεί μέρος μιας σειράς που ανατέθηκε στον Ζοπελάρο από την Ιταλική Παραολυμπιακή Επιτροπή ενόψει των Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024.

Ο Ζοπελάρο, ο οποίος δηλώνει ότι προτιμά να φωτογραφίζει σε εξωτερικούς χώρους, χρειάστηκε να προσαρμοστεί στις ανάγκες του στούντιο για τις ανάγκες του αφιερώματος. Αν και αρχικά φωτογράφιζε τον Ντονάτο Τελέσκα σε πιο συμβατικές στάσεις, η έμπνευση χτύπησε την πιο απρόσμενη στιγμή.

«Είχαμε ένα διάλειμμα και έπινα έναν καφέ, όταν τον παρατήρησα να ακουμπάει πίσω στο πάτωμα και να ξεκουράζεται», διηγείται ο Ζοπελάρο στον The Guardian. Τυχαία, στο στούντιο υπήρχε και μία σκάλα. «Όταν τον είδα να γέρνει πίσω στο πάτωμα, είπα: “Ντονάτο, σε παρακαλώ, μη κουνηθείς!” Έπειτα πήδηξα πάνω σε μια σκάλα και τον φωτογράφισα από ψηλά».

Ο φωτογράφος επιμένει ότι η φωτογραφία πρέπει να είναι «αυθόρμητη και ενστικτώδης». «Κάτι μου τραβάει το βλέμμα και θέλω να το αιχμαλωτίσω. Νιώθω περισσότερο σαν κλέφτης παρά σαν ζωγράφος, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ». Αυτή η προσέγγιση τύπου ρεπορτάζ τον οδήγησε να χρησιμοποιήσει συνεχή φώτα αντί για φλας, ένα σημάδι της προτίμησής του για τη φυσικότητα.

Ο Ζοπελάρο, που ζητά πάντα μισή ώρα για να συζητήσει με κάθε μοντέλο του, όχι για τη φωτογραφία, αλλά για την προσωπικότητά του, είχε ως βασική του μέθοδο τον αυτοσχεδιασμό. Παρόλο που η Παραολυμπιακή Επιτροπή ήταν επιφυλακτική με τη μη συμβατική προσέγγισή του, του έδωσαν πλήρη δημιουργική ελευθερία, και τελικά έμειναν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα.

Ο ίδιος επέλεξε να μην κρύψει ότι η λήψη έγινε σε στούντιο. Για παράδειγμα, συμπεριέλαβε σκοπίμως στη σύνθεση πράγματα όπως τη μεταλλική ρόδα της σκάλας και την κολλητική ταινία στο πάτωμα σε σχήμα βέλους.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι γεμάτο διφορούμενες ερμηνείες. Όπως εξηγεί ο Ζοπελάρο, πολλοί που είδαν την εικόνα αρχικά δεν κατάλαβαν ότι ο Ντονάτο Τελέσκα δεν έχει πόδια. «Ο προσανατολισμός της φωτογραφίας προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασάφειας. Μέχρι να συνειδητοποιήσετε ότι η λήψη έγινε από ψηλά, μπορεί να φανταστείτε ότι ο Ντονάτο αψηφά τη βαρύτητα», σημειώνει.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό για τον ίδιο ήταν η αντίδραση του αθλητή. Όταν έδειξε τη φωτογραφία στον Ντονάτο, ο οποίος αργότερα κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, εκείνος «πέταξε από τη χαρά του».

Η φωτογραφία του Ζοπελάρο εκτίθεται στην έκθεση Taylor Wessing Portrait Photo Prize στην National Portrait Gallery του Λονδίνου μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου.

Ντονάτο Τελέσκα, ΑμεΑ «πρωτοπόρος»

Ο αθλητής που ενέπνευσε τη βραβευμένη φωτογραφία του Ματία Ζοπελάρο είναι ένας αληθινός θρύλος για την Ιταλία, καθώς κατέκτησε το πρώτο παραολυμπιακό μετάλλιο της χώρας του στο άθλημα, συνδυάζοντας την ατσάλινη θέληση με πτυχίο στα Οικονομικά.

Ενας πραγματικός πρωτοπόρος για την ιταλική παραολυμπιακή ομάδα Δυναμικού Τριάθλου ο, γεννημένος στην Ποτέντσα της Ιταλίας στις 5 Φεβρουαρίου 1999, Τελέσκα κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να σπάσει τα ρεκόρ και να ανεβάσει τη χώρα του στην κορυφή του βάθρου.

Η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του Τελέσκα ήρθε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία ανδρών έως 72 κιλών, σηκώνοντας 214 κιλά.

View this post on Instagram A post shared by DONATO TELESCA🇮🇹 (@donato_telesca)

Η κατάκτηση του δεν ήταν απλώς μια προσωπική διάκριση. Ο Ντονάτο Τελέσκα έγινε ο πρώτος Ιταλός αθλητής που εξασφάλισε ποτέ ένα παραολυμπιακό μετάλλιο στην ιστορία της παραολυμπιακής ομάδας άρσης βαρών.

Λίγο νωρίτερα, είχε ήδη γίνει ο πρώτος Ιταλός που κέρδισε μετάλλιο (ασημένιο) σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο Ντουμπάι το 2023. Ο συγκινημένος αθλητής αφιέρωσε το ιστορικό μετάλλιο στο Παρίσι στην οικογένειά του, στους προπονητές του, και στα αγαπημένα του πρόσωπα που έχει χάσει.

Ο Ιταλός πρωταθλητής συνδυάζει την αφοσίωσή του στο άθλημα με την ακαδημαϊκή του μόρφωση. Είναι πτυχιούχος στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία. Όπως αναφέρει η La Repubblica, ο Tεκέσαίδιος συνδυάζει την «πνευματική οξύτητα με την ατσάλινη θέληση», χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ένα πρότυπο αθλητή.

Ακολουθούν περισσότερα πορτρέτα του ματία Ζοπελάρο από το αφιερωματικό πορτφόλιο της Ιταλικής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024 σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Η ημέρα αυτή θεσπίστηκε το 1992 και γιορτάζεται παγκοσμίως, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση και προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και την κοινωνική κινητοποίηση για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής αν και όπως με επιμονή επισημαίνουν ακτιβιστές ΑμεΑ, ο φυσικοποιημένος μισαναπηρισμός είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο που τον αφήνουμε να οργιάζει γιατί άλλο βλάβη, και άλλο αναπηρία.