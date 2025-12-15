Συμβολικό κλείσιμο Δημαρχείου Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας συμμετέχει στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων όλης της χώρας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ανταποκρινόμενος στο πανελλαδικό κάλεσμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), την ημέρα ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής Καλλιθέας, «η κινητοποίηση αυτή αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική διαμαρτυρία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στη διαρκή υποβάθμιση του ρόλου των Δήμων, στη χρόνια υποχρηματοδότηση, αλλά και στη συστηματική μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Οι Δήμοι καλούνται καθημερινά να σηκώσουν δυσανάλογα βάρη: στην κοινωνική πολιτική, στην παιδική μέριμνα, στην πολιτική προστασία, στην καθαριότητα, στις υποδομές. Την ίδια στιγμή, οι κρατικοί πόροι μειώνονται και η οικονομική ασφυξία μετακυλίεται στις τοπικές κοινωνίες και στους πολίτες.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, στο πλαίσιο του συμβολικού κλεισίματος των Δήμων, ώστε να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των απολύτως αναγκαίων και επειγουσών αναγκών των πολιτών» αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Ο Δήμος Καλλιθέας καλεί τους εργαζόμενους, τους αιρετούς και τους πολίτες της πόλης να δώσουν δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι, έξω από τη Βουλή των Ελλήνων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ζητά προνόμια. Διεκδικεί:

τους πόρους που της αναλογούν,

θεσμικό σεβασμό και πραγματική αυτοτέλεια,

τη δυνατότητα να υπηρετεί ουσιαστικά τις ανάγκες των πολιτών.

Ο Δήμος Καλλιθέας ενώνει τη φωνή του με τους Δήμους όλης της χώρας, στέλνοντας σαφές μήνυμα: Οι Δήμοι χωρίς επαρκή χρηματοδότηση αδυνατούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και στις ανάγκες των πολιτών.

Η Αυτοδιοίκηση δεν ζητά χάρη, απαιτεί τα αυτονόητα: την τήρηση του Συντάγματος για τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

*πηγή φωτογραφίας Δήμος Καλλιθέας