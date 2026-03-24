Το υπό ανέγερση σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο

Το εργοτάξιο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων το οποίο βρίσκεται υπό ανέγερση επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της σημερινής του επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη.

Σε δηλώσεις που έκανε μαζί με το δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου, ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στα έργα που πραγματοποιούνται για ενίσχυση των σχολικών υποδομών και της ανάπτυξης στη δυτική πλευρά της πόλης.

Συγκεκριμένα, είπε ότι «συνολικά 17 νέα σχολεία κατασκευάζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα περισσότερα εκ των οποίων στη δυτική Θεσσαλονίκη, μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ένα από αυτά είναι και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, το οποίο θα αντικαταστήσει κτίριο του 1972 που κρίθηκε ακατάλληλο».

Όπως υπογράμμισε, σύμφωνα με την ανάρτηση του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, το νέο συγκρότημα θα είναι βιοκλιματικό, πλήρως προσβάσιμο, με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και πρόβλεψη συντήρησης για 26 χρόνια. Μάλιστα, είπε ότι αυτή είναι μια μικρή ένδειξη για τη μεγάλη φροντίδα που δείχνει η κυβέρνηση ειδικά για τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Πρόσκληση στα εγκαίνια

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την πρόοδο των έργων και τον κάλεσε να επισκεφθεί ξανά τον Δήμο για τα εγκαίνια του νέου σχολείου και τη θεμελίωση του κολυμβητικού συγκροτήματος ενώ δήλωσε ότι: «Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων θα λειτουργήσει στις 11 Σεπτεμβρίου, στο προσεχές σχολικό έτος.

Αντικαθιστά ένα παλιό -προ 55 ετών βαρέως τύπου προκάτ- δημοτικό σχολείο», είπε ο κ. Κυρίζογλου, εκφράζοντας την ικανοποίηση του προς τον πρωθυπουργό «για την έγκριση της πίστωσης και την έναρξη της κατασκευής του νέου κολυμβητικού συγκροτήματος στο στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου του Δήμου μας, προϋπολογισμού 32 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και για τα δύο νοσοκομεία που δρομολογήθηκαν».