27.08.2025 | 11:17
Σοκ στην Καρδίτσα: Νεκρός 50χρονος με τραύμα από ψαροντούφεκο
Θεμελιώνεται το 5ο δημοτικό σχολείο Αμπελοκήπων
Αυτοδιοίκηση 27 Αυγούστου 2025 | 11:45

Θεμελιώνεται το 5ο δημοτικό σχολείο Αμπελοκήπων

Σημαντική στιγμή για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης η ανέγερση του νέου δημοτικού σχολείου.

Χρήστος Ράπτης
ΚείμενοΧρήστος Ράπτης
Σε μια εποχή που οι σύχγρονες εκπαιδευτικές δομές αποκτούν προτεραιότητα, ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης θεμελιώνει το νέο δημοτικό σχολείο του Δήμου. Με τις ανάγκες για νέα σχολεία να έχουν πολλαπλασιαστεί και λόγω της συγκέντρωησης μεγάλου πληθυσμού στα αστικά κέντρα, το νέο δημοτικό σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης που θεμελιώνεται αρχές Σεπτεμβρίου συνιστά μια σημαντική εξέλιξη.

Ειδικότερα, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί η τελετή θεμελίωσης του νέου 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, στον χώρο ανέγερσης του σχολικού συγκροτήματος, στη συμβολή των οδών Φιλιππουπόλεως και Τζων Κέννεντυ.

Στην τελετή θα παραστεί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας, ενώ θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας.

Το νέο σχολικό συγκρότημα συνιστά έργο μείζονος σημασίας για τον Δήμο, ανταποκρινόμενο στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Το σύγχρονο διδακτήριο έρχεται να αντικαταστήσει το παλαιό σχολικό κτίριο του 5ου Δημοτικού, το οποίο είχε ανεγερθεί πριν από 55 χρόνια από τη ΜΟΜΑ, το 1970.

Λεπτομέρειες του έργου

Το νέο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο 3.575 τ.μ. και θα αποτελείται από τρία κτίρια (Α, Β και Γ) σε σχήμα Γ. Στα κτίρια Α και Β θα στεγάζονται οι αίθουσες διδασκαλίας και οι διοικητικοί χώροι, ενώ το κτίριο Γ θα φιλοξενεί την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για εκδηλώσεις και δράσεις.

Τα κτίρια Α και Β θα διαθέτουν υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, με συνολικό ύψος 8,60 μέτρα. Το υπόγειο (465 τ.μ.) θα περιλαμβάνει δεξαμενές νερού και πυρόσβεσης, τεχνικούς χώρους (αντλιοστάσια, ηλεκτροστάσια, λεβητοστάσια, Η/Ζ) και αποθήκες. Εκεί θα βρίσκεται ο απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός για τη λειτουργία του σχολείου.

Στο ισόγειο των κτιρίων Α και Β (1.170 τ.μ.) θα υπάρχουν ειδικές αίθουσες για πληροφορική και αισθητική αγωγή, βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο, εστιατόριο με κουζίνα, γραφεία για διευθυντή, καθηγητές, γραμματεία, σύλλογο γονέων, μαθητικές κοινότητες, ψυχολόγο και ιατρείο. Θα υπάρχουν επίσης WC, κυλικείο και βοηθητικοί χώροι. Το κτίριο Γ προσθέτει άλλα 350 τ.μ. με αίθουσα εκδηλώσεων 200 τ.μ., σκηνή 50 τ.μ. και καμαρίνια, αποθήκες και WC.

Ο πρώτος όροφος (1.170 τ.μ.) θα φιλοξενεί 11 αίθουσες διδασκαλίας των 50 τ.μ. η καθεμία, δύο εργαστήρια ξένων γλωσσών και ένα εργαστήριο φυσικών επιστημών. Όλοι οι χώροι θα είναι προσβάσιμοι μέσω ανελκυστήρα, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση για όλους.

Ο αύλειος χώρος θα βρίσκεται στο προστατευμένο εσωτερικό του συγκροτήματος, με κύρια είσοδο από την οδό Φιλιππουπόλεως και βοηθητική από την Κέννεντυ. Υπάρχει πρόβλεψη για είσοδο οχημάτων έκτακτης ανάγκης και τέσσερις θέσεις στάθμευσης εκτός περίφραξης. Στην αυλή θα υπάρχει γήπεδο μπάσκετ με αμφιθεατρικές κερκίδες και χώρος πρασίνου 950 τ.μ.

Η θεμελίωση του νέου σχολείου σηματοδοτεί την έναρξη ενός έργου που θα προσφέρει στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ένα σύγχρονο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον μάθησης, αντάξιο των προσδοκιών της τοπικής κοινωνίας.

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
Επί τάπητος 27.08.25

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρέδωσε στον Πρωθυπουργό αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά και τα ζητούμενα. Ρεπορτάζ in.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Δημιουργική απασχόληση 26.08.25

Η πράξη προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ αναμένεται να στηρίξει 2.639 δικαιούχους μέσω voucher καλύπτοντας 3.146 παιδιά σε όλα τα Ιόνια νησιά για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση.

Σύνταξη
Κοινωνική πολιτική 26.08.25

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την προκήρυξη για τη δημιουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύνταξη
Διαδημοτική συνεργασία 25.08.25

Έμπρακτη στήριξη στην προσπάθεια να αντεπεξέλθει των αναγκών του στην καθαριότητα από τον Δήμο Λαυρεωτικής προς τον Δήμο Τήνου.

Σύνταξη
Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 27.08.25

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μονή Σινά. Οι μοναχοί που αμφισβητούν τον αρχιεπίσκοπο, Δαμιανό, παραμένουν έξω από την πύλη - Καταγγέλλουν ότι μπράβοι τους εκδίωξαν με τη βία

Σύνταξη
Επιστολή στην Κομισιόν 27.08.25

Επικαλούμενοι τις οικονομικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, εκπρόσωποι των αυτοκινητοβιομηχανιών ζητούν αναθεώρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Σύνταξη
CAIS 27.08.25

Όταν η μεσοφυλική/διαφυλική (intersex) βασίλισσα ομορφιάς Τζάκι Μπλάνκενσιπ αποφάσισε να πει την ιστορία της πέτυχε μια νίκη που σόκαρε τους πάντες -για όλους τους σωστούς λόγους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα 27.08.25

Η πρόταση της εισαγγελέως για τις κατηγορίες που βαραίνουν τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Βόλο (30/8, 19:00) στο Πανθεσσαλικό, αλλά και την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου.

Σύνταξη
Το παράδειγμα της Αμοργού 27.08.25

«Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων εναπόκειται σ' εμάς» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα

Σύνταξη
Επί τάπητος 27.08.25

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρέδωσε στον Πρωθυπουργό αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά και τα ζητούμενα. Ρεπορτάζ in.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Οικονομία 27.08.25

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για την εξεύρεση προσωπικού σύμφωνα εντοπίζονται στις ειδικότητες των τεχνιτών (51%) και ακολουθούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (14%), οι πωλητές (8%), οι εργαζόμενοι στα τμήματα marketing (4%) και στα τμήματα πληροφορικής / λογιστηρίου (3%)

Σύνταξη
Πολιτική 27.08.25

Την απροκάλυπτη ακροδεξιά στροφή, την προσκόλληση στις νεοφιλελεύθερες συνταγές και την επένδυση στην πόλωση μέσω των ακραίων και τοξικών επιθέσεων στους πολιτικούς του αντιπάλους, επιλέγει το μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο προς τη ΔΕΘ και στην προσπάθειά του να βγει από την κρίση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.08.25

Θανάσης Γλαβίνας (ΠΑΣΟΚ) και Θανάσης Θεοχαρόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ - Τι είπε η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου

Σύνταξη
Politico 27.08.25

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, εξελήφθη από πολλούς ως «πράξη υποταγής» και «πολιτικής ήττας» της ΕΕ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Παιδιά... της Χαμάς 27.08.25

«Κάποια από τα παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα, ήταν παιδιά μαχητών της Χαμάς» - Σοκαριστική τοποθέτηση του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Σύνταξη
«Θερινό μοτίβο» 27.08.25

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το φετινό φθινόπωρο οι μέσες θερμοκρασίες θα είναι από μισό έως έναν βαθμό πάνω από τις κανονικές για την εποχή ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι σχετικά μειωμένες

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η κηδεία 27.08.25 Upd: 13:12

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα που πέθανε σε ηλικία 79 ετών

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Νίκος Κλόκας
Σε podcast 27.08.25

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να απαντήσει σε ερώτηση για τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσύριων και Ελλήνων του Πόντου με αοριστολογίες - Το Ισραήλ δεν την έχει αναγνωρίσει επισήμως

Σύνταξη
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
