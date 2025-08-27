Θεμελιώνεται το 5ο δημοτικό σχολείο Αμπελοκήπων

Σε μια εποχή που οι σύχγρονες εκπαιδευτικές δομές αποκτούν προτεραιότητα, ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης θεμελιώνει το νέο δημοτικό σχολείο του Δήμου. Με τις ανάγκες για νέα σχολεία να έχουν πολλαπλασιαστεί και λόγω της συγκέντρωησης μεγάλου πληθυσμού στα αστικά κέντρα, το νέο δημοτικό σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης που θεμελιώνεται αρχές Σεπτεμβρίου συνιστά μια σημαντική εξέλιξη.

Ειδικότερα, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί η τελετή θεμελίωσης του νέου 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, στον χώρο ανέγερσης του σχολικού συγκροτήματος, στη συμβολή των οδών Φιλιππουπόλεως και Τζων Κέννεντυ.

Στην τελετή θα παραστεί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας, ενώ θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας.

Το νέο σχολικό συγκρότημα συνιστά έργο μείζονος σημασίας για τον Δήμο, ανταποκρινόμενο στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Το σύγχρονο διδακτήριο έρχεται να αντικαταστήσει το παλαιό σχολικό κτίριο του 5ου Δημοτικού, το οποίο είχε ανεγερθεί πριν από 55 χρόνια από τη ΜΟΜΑ, το 1970.

Λεπτομέρειες του έργου

Το νέο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο 3.575 τ.μ. και θα αποτελείται από τρία κτίρια (Α, Β και Γ) σε σχήμα Γ. Στα κτίρια Α και Β θα στεγάζονται οι αίθουσες διδασκαλίας και οι διοικητικοί χώροι, ενώ το κτίριο Γ θα φιλοξενεί την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για εκδηλώσεις και δράσεις.

Τα κτίρια Α και Β θα διαθέτουν υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, με συνολικό ύψος 8,60 μέτρα. Το υπόγειο (465 τ.μ.) θα περιλαμβάνει δεξαμενές νερού και πυρόσβεσης, τεχνικούς χώρους (αντλιοστάσια, ηλεκτροστάσια, λεβητοστάσια, Η/Ζ) και αποθήκες. Εκεί θα βρίσκεται ο απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός για τη λειτουργία του σχολείου.

Στο ισόγειο των κτιρίων Α και Β (1.170 τ.μ.) θα υπάρχουν ειδικές αίθουσες για πληροφορική και αισθητική αγωγή, βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο, εστιατόριο με κουζίνα, γραφεία για διευθυντή, καθηγητές, γραμματεία, σύλλογο γονέων, μαθητικές κοινότητες, ψυχολόγο και ιατρείο. Θα υπάρχουν επίσης WC, κυλικείο και βοηθητικοί χώροι. Το κτίριο Γ προσθέτει άλλα 350 τ.μ. με αίθουσα εκδηλώσεων 200 τ.μ., σκηνή 50 τ.μ. και καμαρίνια, αποθήκες και WC.

Ο πρώτος όροφος (1.170 τ.μ.) θα φιλοξενεί 11 αίθουσες διδασκαλίας των 50 τ.μ. η καθεμία, δύο εργαστήρια ξένων γλωσσών και ένα εργαστήριο φυσικών επιστημών. Όλοι οι χώροι θα είναι προσβάσιμοι μέσω ανελκυστήρα, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση για όλους.

Ο αύλειος χώρος θα βρίσκεται στο προστατευμένο εσωτερικό του συγκροτήματος, με κύρια είσοδο από την οδό Φιλιππουπόλεως και βοηθητική από την Κέννεντυ. Υπάρχει πρόβλεψη για είσοδο οχημάτων έκτακτης ανάγκης και τέσσερις θέσεις στάθμευσης εκτός περίφραξης. Στην αυλή θα υπάρχει γήπεδο μπάσκετ με αμφιθεατρικές κερκίδες και χώρος πρασίνου 950 τ.μ.

Η θεμελίωση του νέου σχολείου σηματοδοτεί την έναρξη ενός έργου που θα προσφέρει στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ένα σύγχρονο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον μάθησης, αντάξιο των προσδοκιών της τοπικής κοινωνίας.