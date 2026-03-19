Το «αστείο» Τραμπ για το Περλ Χάρμπορ που «πάγωσε» την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας
Μπροστά στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, ο πρόεδρος Τραμπ κάνει παραλληλισμό μεταξύ του Περλ Χάρμπορ και των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε σήμερα έναν παραλληλισμό μεταξύ των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν και της ιαπωνικής επίθεσης στο Περλ Χάρμπορ, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι.
Η σκηνή συνέβη στο Οβάλ Γραφείο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας απαντούσαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν από τη διμερή τους συνάντηση.
Όταν ένας Ιάπωνας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ γιατί δεν ειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, για την έναρξη της πολεμικής επιχείρησης κατά του Ιράν, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απάντησε ότι ήθελε να διατηρήσει το στοιχείο του αιφνιδιασμού.
«Ποιός ξέρει καλύτερα από αιφνιδιασμούς από την Ιαπωνία;» αστειεύτηκε ο Τραμπ. «Γιατί δεν μας είπατε για το Περλ Χάρμπορ;» «Πιστεύετε στον αιφνιδιασμό, νομίζω πολύ περισσότερο από εμάς», συνέχισε.
Η απάντηση έφερε μια σύντομη σιωπή, προτού κάποιοι χαμογελάσουν.
Ωστόσο, η αντίδραση της Τακαΐτσι ήταν διαφορετική. Τα μάτια της γούρλωσαν, αναστέναξε ανεπαίσθητα, και ακούμπησε ελαφρώς πίσω στην καρέκλα της.
Η Ιαπωνία εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στο Περλ Χάρμπορ της Χαβάης τον Δεκέμβριο του 1941, προκαλώντας την είσοδο των ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η Ιαπωνία παραδόθηκε το 1945, κατεστραμμένη από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, συμπεριλαμβανομένων των δύο ατομικών βομβών που έριξαν οι ΗΠΑ σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, οι οποίες σκότωσαν 214.000 ανθρώπους.
Δείτε το βίντεο:
Japanese reporter: Why didn’t you warn your allies in Europe and Asia before the attack on Iran?
Trump: We wanted to surprise them. And who knows surprises better than Japan? Why didn’t you tell me about Pearl Harbor? pic.twitter.com/im2RKuSGVT
— NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2026
- Το «αστείο» Τραμπ για το Περλ Χάρμπορ που «πάγωσε» την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις