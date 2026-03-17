Πελοπόννησος: 35 νέες υδατοδεξαμενές ανεφοδιασμού

Την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου εξέτασαν σε συνάντηση ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις 35 νέες υδατοδεξαμενές ανεφοδιασμού.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, ο Περιφερειακός Διοικητής Πελοποννήσου, Αρχιπύραρχος Ανδρέας Καπουράλος, καθώς και ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων, Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γόντικας. Παρόντες ήταν επίσης ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, Λάμπρος Τζούμης, και ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας, Ηλίας Πανταζόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την αντιπυρική περίοδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, την άμεση επέμβαση και την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο δίκτυο των νέων 35 υδατοδεξαμενών της Περιφέρειας που θα ενισχύσουν σημαντικά την επιχειρησιακή δυνατότητα ανεφοδιασμού.

Ο βαθμός ετοιμότητας

Παράλληλα, όπως προσθέτει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συζητήθηκαν προτάσεις για την ενίσχυση της επιτήρησης, με τη δημιουργία νέων σημείων ελέγχου και την αξιοποίηση μη επανδρωμένων οχημάτων για την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων, ενώ εξετάστηκε και ο βαθμός ετοιμότητας των διαθέσιμων δυνάμεων και μέσων.

Στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε στενή συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα και όλους τους αρμόδιους φορείς, είναι η ενίσχυση της πρόληψης και η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας πολιτών, περιβάλλοντος και περιουσιών.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας και του συντονισμού, επισημαίνοντας ότι «η προετοιμασία, η ταχύτητα και η κοινή δράση αποτελούν τα πιο ισχυρά εργαλεία μας απέναντι στον κίνδυνο».