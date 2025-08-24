newspaper
24.08.2025 | 17:22
Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου – Πού έχει κίνηση
24.08.2025 | 15:37
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Κατερίνη - Γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη
Πυρκαγιές: «Η αντιπυρική περίοδος μεγαλώνει», προειδοποιεί ο Λαγουβάρδος – Οι πολλαπλές απειλές για τα ελληνικά δάση
Ελλάδα 24 Αυγούστου 2025 | 17:53

Πυρκαγιές: «Η αντιπυρική περίοδος μεγαλώνει», προειδοποιεί ο Λαγουβάρδος – Οι πολλαπλές απειλές για τα ελληνικά δάση

Όπως εξηγεί ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, λόγω των πυρκαγιών, αυξάνεται η θερμοκρασία στις καμένες περιοχές που γίνονται και πιο ευάλωτες στις πλημμύρες.

Σύνταξη
Spotlight

Η κλιματική κρίση μετατρέπει τις πυρκαγιές σε μια ολοένα πιο σύνθετη και απειλητική πραγματικότητα για τη χώρα. Δεν πρόκειται πια για ένα φυσικό φαινόμενο που περιορίζεται σε λίγους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά για μια διαρκώς παρατεινόμενη περίοδο κινδύνου, που δοκιμάζει ανθρώπους, υποδομές και οικοσυστήματα.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, μιλώντας στο ΕΡΤNews, περιέγραψε το φετινό σκηνικό με αριθμούς, παραδείγματα και ανησυχητικές διαπιστώσεις.

«Aυτή την στιγμή έχουμε περίπου 450.000 στρέμματα καμένα, μέχρι τώρα, το οποίο είναι κοντά στον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Δηλαδή αν σταματούσαν οι φωτιές δεν έχουμε άλλες καμένες εκτάσεις, τις επόμενες εβδομάδες θα είμαστε κοντά στα κανονικά, αλλά αυτό πιθανότατα δεν θα συμβεί. Θα έχουμε φωτιές, γιατί διαχρονικά ξέρουμε ότι και η υπόλοιπη περίοδος χαρακτηρίζεται διαχρονικά από πυρκαγιές», ανέφερε ο κ. Λαγουβάρδος.

Η 5η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών

«Μιλάμε για μια κατάσταση που είναι αρκετά δύσκολη και φέτος είναι η 5η χειρότερη επίδοση των τελευταίων 20 ετών. Βέβαια, πολύ μακριά από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007 ή το 2023. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια που έχουμε παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες, να υπενθυμίσω εδώ τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία καλοκαίρια, συμπεριλαμβανομένου και του φετινού, έχουμε πολύ μεγάλους καύσωνες σε διάρκεια στη χώρα μας, πράγμα το οποίο δεν είχε συμβεί ποτέ χρονικά, να πέσουν τόσοι πολλοί μέσα σε μία πενταετία. Είχαμε καύσωνες στο παρελθόν, αλλά όχι τόσο συχνά. Σίγουρα κάνουν πολύ πιο δύσκολη την ιστορία των πυρκαγιών».

Πυρκαγιά στα Σύχαινα Αχαΐας, 13 Αυγούστου 2025

Συνέχισε λέγοντας ότι: «Επίσης βλέπουμε να επεκτείνεται η αντιπυρική περίοδος και έχει μεγάλη σημασία γιατί κουράζονται οι πυροσβέστες πολύ νωρίτερα. Πέρσι σας υπενθυμίζω είχα μια μεγάλη πυρκαγιά τέλος Σεπτεμβρίου στην Κορινθία που ήταν προς το τέλος της αντιπυρικής περιόδου και αυτό προφανώς δημιουργεί μία κόπωση καταρχάς στους ανθρώπους και φυσικά και στα μηχανήματα, σε όλη τη διαδικασία της πυροσβεσης».

Ως προς την εμφάνιση πυρκαγιών στα όρια των αστικών ιστών, ο κ. Λαγουβάρδος σχολίασε πως: «Αυτό το είδαμε και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πέρσι το είχαμε στην περιοχή της Βόρειας Αττικής, η φωτιά έφτασε μέχρι το Χαλάνδρι, ουσιαστικά μέχρι το Πάτημα Χαλανδρίου. Στο Αστεροσκοπείο καιγόταν πριν από ένα χρόνο εδώ απ’ έξω και φυσικά και φέτος στην Πάτρα με περιοχές στις οποίες είναι μέρος της πόλης, δεν είναι χωριά. Επομένως είναι ένα πρόβλημα, γιατί αυτό τώρα το βλέπουμε. Τι σημαίνει αυτό;».

Και συνέχισε: «Πρώτα καταστρέφεις ένα περιβάλλον όμορφο, πολύ κοντά σε μία πόλη. Η καμένη έκταση έχει σαν αποτέλεσμα, το είδαμε και με δορυφορικές μετρήσεις να ανεβαίνει η θερμοκρασία του εδάφους. Δηλαδή ακόμα και ένα χρόνο μετά, η περιοχή της Πεντέλης έχει στις ζεστές ημέρες 10 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία στο έδαφος και πιθανόν 2 με 3 στον αέρα από ό,τι είχε πριν την πυρκαγιά. Και εμφανίζεται ευαλωτότητα για τις βροχές».

Πυρκαγιά στα Τσουκαλαίικα Αχαΐας Αχαΐας, 12 Αυγούστου 2025

Ως προς τον τομέα της πρόληψης, ανέφερε πως «για την πρόληψη σίγουρα χρειαζόμαστε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα επιστημονικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Εγώ θα πρότεινα να έχουμε πιο λεπτομερείς χάρτες επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών και όχι σε επίπεδο δασαρχείου ή νομού σε ορισμένες περιπτώσεις που υπάρχει τώρα, για να δούμε τις διαφοροποιήσεις που έχουμε σε μια περιοχή. Άρα και τη διάταξη των δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτός ο χάρτης και αυτή η ανάλυση που είχε πριν από 25 χρόνια ήταν πρωτοποριακός, στα 25 χρόνια μετά νομίζω μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα και το κάνουμε να είμαστε πιο λεπτομερείς, όπως επίσης να αξιοποιήσουμε και άλλα εργαλεία που θα κάνουμε τη μετάδοση και την ταχύτητα που εξαπλώνεται ένα μέτωπο πυρκαγιάς».

Οι απειλές

Αναφερόμενος σε νέα στοιχεία που καταγράφονται στο θέμα των πυρκαγιών, ο κ. Λαγουβάρδος δήλωσε: «Μας ανησυχεί πάρα πολύ να βλέπουμε πυρκαγιές, για παράδειγμα πέρυσι να βλέπουμε τέλη Μαρτίου, σε περιοχές που κανονικά θα είχαμε χιόνι σε μεγάλο υψόμετρο, να έχουμε πυρκαγιές, δείχνουν ότι υπάρχει μια αλλαγή με αύξηση θερμοκρασίας, λιγότερο χιόνι το οποίο οδηγεί σε πυρκαγιές και σε σημεία που έχουν αυξημένη υγρασία και λογικά δεν θα έπρεπε να είχαμε πυρκαγιές. Να βάλουμε εδώ και ένα άλλο παράγοντα σε πολλά από τα ελληνικά δάση, υπάρχει ξήρανση των δέντρων από κάποιους μύκητες».

«Αυτό σημαίνει πέρα από την μεγάλη καταστροφή που σημαίνει αυτό, ότι έχεις και περισσότερα ξηρά δέντρα μέσα σε περιοχές οι οποίες ήταν λιγότερο εύφλεκτες, να το πω έτσι αυξάνεται αυτός ο αριθμός των ξηρών δέντρων σε αυτές τις περιοχές προφανώς είναι κάτι το οποίο ανησυχητικό για το τι θα συμβεί τις επόμενες χρονιές. Πλέον το βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις πιο συχνά, πυρκαγιές και σε τύπους δασών και υψόμετρα και περιοχές που δεν είχαμε πολλές και μεγάλες πυρκαγιές» κατέληξε.

Ναυτιλία: Χαράσσει ρότα προς τον…«παγκόσμιο νότο»

Ναυτιλία: Χαράσσει ρότα προς τον…«παγκόσμιο νότο»

World
Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του – Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του
Γυναικοκτονία στον Βόλο 24.08.25

«Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του - Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του - Τα μηνύματα στο facebook που τον εξόργισαν

Η 18χρονη κόρη του 40χρονου επισκέφθηκε τον πατέρα της στα κρατητήρια και τον ρώτησε γιατί το έκανε - Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο δράστης - Εισαγγελική έρευνα για το εξιτήριο από το ψυχιατρείο

Σύνταξη
Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου – Κίνηση από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο
Χάρτης 24.08.25

Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου - Κυκλοφοριακή συμφόρηση από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο

Αυξημένη κίνηση στην Ολυμπία Οδό. Επιστρέφουν στα αστικά κέντρα οι εκδρομείς του Αυγούστου. Δείτε live την εικόνα που παρουσιάζουν οι μεγάλοι οδικοί άξονες.

Σύνταξη
Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Υγεία 24.08.25

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη ο συνήθης υπαίτιος είναι ο νοροϊός. Μεταδίδεται εύκολα και προκαλεί μεγάλες επιδημίες, που κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι όπως η Τζια αλλά και σε πόλεις

Σύνταξη
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων – Η μεγάλη μάχη της
Η μεγάλη μάχη 24.08.25

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Θλίψη για το θάνατό της - Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του – Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του
Γυναικοκτονία στον Βόλο 24.08.25

«Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του - Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του - Τα μηνύματα στο facebook που τον εξόργισαν

Η 18χρονη κόρη του 40χρονου επισκέφθηκε τον πατέρα της στα κρατητήρια και τον ρώτησε γιατί το έκανε - Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο δράστης - Εισαγγελική έρευνα για το εξιτήριο από το ψυχιατρείο

Σύνταξη
Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί
Ζητούν διευκρινίσεις 24.08.25

Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί

Στις 29 Αυγούστου καταργείται η απαλλαγή de minimis για δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Οι ταχυδρομικές εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν πως ό,τι φύγει τώρα δεν θα επιβαρυνθεί με χρεώσεις.

Σύνταξη
Ο «άσος» στο μανίκι του Μέντι
On Field 24.08.25

Ο «άσος» στο μανίκι του Μέντι

Η κίνηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περάσει στο ματς τον Ζέλσον Μαρτίνς, δημιούργησε νέα δεδομένα και βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου – Κίνηση από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο
Χάρτης 24.08.25

Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου - Κυκλοφοριακή συμφόρηση από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο

Αυξημένη κίνηση στην Ολυμπία Οδό. Επιστρέφουν στα αστικά κέντρα οι εκδρομείς του Αυγούστου. Δείτε live την εικόνα που παρουσιάζουν οι μεγάλοι οδικοί άξονες.

Σύνταξη
Ρενάτο Σάντσες: «Μεγάλος σύλλογος ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα – Έχει το DNA του νικητή»
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Ρενάτο Σάντσες: «Μεγάλος σύλλογος ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα – Έχει το DNA του νικητή»

Ο Ρενάτο Σάντσες ξεκαθάρισε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τον Παναθηναϊκό, τόνισε πως ήταν μια απόφαση την οποία πήρε δίχως αμφιβολίες και στάθηκε και στον Ρουί Βιτόρια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»
Μέλλον χωρίς ταξίδια; 24.08.25

Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»

Οι καύσωνες, οι πυρκαγιές και άλλα φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική κρίση, αλλά και η διαρκής αύξηση του κόστους, οδηγούν σε μία ακόμη κρίση. Tης βιομηχανίας των διακοπών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας
Απαιτούν συμφωνία 24.08.25

Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας

Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων διαδήλωσαν έξω από κατοικίες υπουργών ζητώντας κατάπαυση πυρός για την απελευθέρωση των ομήρων. Εκρήξεις και πυρκαγιές στη Γάζα, καθώς βομβαρδίζονται προάστια της Γάζας

Σύνταξη
Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη – Οι αντιδράσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Καλοκαιρινές διακοπές τέλος 24.08.25 Upd: 17:54

Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργό, πρώτη μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, προκαλεί αντιδράσεις. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύουν σφοδρά πυρά με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σηκώνει το γάντι και να βλέπει «πολιτικούς καιροσκόπους».

Σύνταξη
Η ηγετική ομιλία του Ρονάλντο μετά το χαμένο Super Cup: «Ψηλά το κεφάλι» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Η ηγετική ομιλία του Ρονάλντο μετά το χαμένο Super Cup: «Ψηλά το κεφάλι» (vid)

H Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε στον τελικό του Super Cup της Σαουδικής Αραβίας, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να εμψυχώνει τους συμπαίκτες του μετά το τέλος του αγώνα με μια ηγετική κίνηση.

Σύνταξη
Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»
Go Fun 24.08.25

Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»

Από τις πασαρέλες της μόδας μέχρι τις πιο απροσπέλαστες παραλίες, το στρινγκ είναι παντού. Η επιστροφή του αποτελεί το πιο «καυτό» κεφάλαιο στη μακρά ιστορία του μαγιό ως αντανάκλαση των κοινωνικών αντιλήψεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών
Βιωσιμότητα 24.08.25

Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών

Φέρνοντας ως παράδειγμα τον μύθο του Ίκαρου, ο Independent προειδοποιεί ότι ο υπερτουρισμός μπορεί να κάψει την Ελλάδα εκτός αν λάβει μέτρα υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
LIVE: Έβερτον – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Έβερτον – Μπράιτον

LIVE: Έβερτον – Μπράιτον . Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπράιτον για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
