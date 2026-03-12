Στη Βουλή η κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron, εξηγήσεις για «γκρίζα» σημεία ζητά η Αντιπολίτευση
Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τη συμφωνία CHEVRON – HELLENiQ Energy για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου. Εντός της ημέρας η ψήφισή της
Στην ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα το θέμα της Ενεργειακής Συμφωνίας Ελλάδος με την Κοινοπραξία CHEVRON και «HELLENiQ, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου.
Η αντιπολίτευση αναμένεται να ζητήσει εξηγήσεις για ορισμένα «γκρίζα» σημεία της συμφωνίας. Με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και του Αντώνη Σαμαρά που σύμφωνα με πληροφορίες θα μιλήσει στη Βουλή μετά τις ενστάσεις που είχε διατυπώσει σε παρέμβασή του.
Δείτε live όσα συμβαίνουν στη Βουλή
- Στη Βουλή η κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron, εξηγήσεις για «γκρίζα» σημεία ζητά η Αντιπολίτευση
- Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
- Αφήνουμε τον σκύλο να είναι σκύλος – Γιατί η φύση του δεν πρέπει να καταπιέζεται
- Αθλητικές μεταδόσεις (12/3): Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και τα ματς στη Euroleague
- Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν
- Ένα μηχάνημα αξίας 5.500 ευρώ είναι το μυστικό του Ρονάλντο: Πώς αναρρώνει από τον τραυματισμό του (pics)
- Μετρό: Κλείνει στις 17:30 ο σταθμός «Σύνταγμα» λίγο πριν από την αντιπολεμική διαδήλωση
- Η Ελβετία έκλεισε την πρεσβεία της στο Ιράν μέχρι νεωτέρας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις