Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
Στο επίκεντρο η οριοθέτηση του ποταμού Βουραϊκού
Αυτοδιοίκηση 10 Μαρτίου 2026, 15:48

Στο επίκεντρο η οριοθέτηση του ποταμού Βουραϊκού

Παρουσιάστηκε η μελέτη οριοθέτησης του ποταμού Βουραϊκού για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

Σύνταξη
Vita.gr
Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Spotlight

Η μελέτη οριοθέτησης τμημάτων του ποταμού Βουραϊκού παρουσιάστηκε σε ειδική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου,  με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσία εκπροσώπων φορέων, επιστημόνων και τοπικών αρχών.

Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση, επισημαίνοντας ότι τα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για πρόληψη και σωστό σχεδιασμό. «Η απάντηση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Χρειάζεται θεσμική θωράκιση, επιστημονική τεκμηρίωση και συντονισμένη δράση», ανέφερε, τονίζοντας ότι η οριοθέτηση των υδατορεμάτων αποτελεί βασικό εργαλείο για την αποφυγή καταστροφών και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας στην περιοχή, όπως μεταξύ άλλων αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο κ. Φαρμάκης υπενθύμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί σημαντικές δράσεις για τον Βουραϊκό, όπως εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων, υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, ενώ το επόμενο διάστημα δρομολογούνται επιπλέον παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης.

«Κοινή δράση όλων των εμπλεκομένων φορέων»

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης, επεσήμανε ακόμη τη σημασία του Βουραϊκού ως φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, τονίζοντας:  «Ο Βουραϊκός δεν είναι απλώς ένας ποταμός. Είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας, της ιστορίας μας και της αναπτυξιακής μας προοπτικής», σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια, στο κομμάτι που της αναλογεί έχει αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της,  καθώς δεν έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα. Γι’ αυτό και όπως τόνισε, απαιτείται κοινή ευθύνη και κοινή δράση όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία της μελέτης οριοθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας, η οποία εξετάζει τμήμα περίπου 6,75 χιλιομέτρων του ποταμού στην περιοχή των Καλαβρύτων. Ιδιαίτερα επισημάνθηκε ότι η οριοθέτηση αποτελεί βασικό εργαλείο για την προστασία της φυσικής κοίτης, την πρόληψη πλημμυρών και τον σωστό πολεοδομικό σχεδιασμό

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε ανοδικά με οδηγό το +5,9% των τραπεζών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε ανοδικά με οδηγό το +5,9% των τραπεζών

Vita.gr
Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Παράθυρο Τραμπ για συνομιλίες

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Παράθυρο Τραμπ για συνομιλίες

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου
Πολιτική προστασία 10.03.26

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου

Η απόφαση κήρυξης του δήμου Ιωαννιτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει διάρκεια τριών μηνών και ελήφθη άμεσα, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη

Την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στη συνέντευξη τύπου για την φετινή 13η Πορεία Μνήμης, «Ποτέ Ξανά, Θεσσαλονίκη – Άουσβιτς».

Σύνταξη
«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών
Σημείο αναφοράς 09.03.26

«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών

Ένας χώρος βαθιάς ιστορικής σημασίας των Ψαρών αναμένεται να μετατραπεί σε ζωντανό τοπόσημο μνήμης, πολιτισμού και ιστορικής ανάδειξης για τις επόμενες γενιές.

Σύνταξη
Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Θηβαίων θα συνεισφέρουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ που απαιτείται για την αποπεράτωση του Σχολείου «Ελλάς – Θήβα».

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Αναγνώριση 06.03.26

Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, διοργανώνει συνάντηση με γυναίκες από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Σύνταξη
Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος

Ο κ. Βορίδης ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων πως το σύνολο των προτάσεων Βάρρα, συμπεριλήφθηκαν στον Οργανισμό από τον μετέπειτα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη Παππά

Σύνταξη
Ιωάννινα: 29χρονος παρίστανε τον μοναχό και ζητούσε χρήματα από πιστούς – Είχε και εξοπλισμό αστυνομικού
Ελλάδα 10.03.26

«Ψευτοκαλόγερος» έκανε εράνους και αποσπούσε χρήματα από πιστούς - Στο σπίτι του βρέθηκε και εξοπλισμός αστυνομικού

Η αστυνομία εντόπισε τον 29χρονο μετά από καταγγελία της Μητρόπολης Ιωαννίνων - Στο σπίτι του βρέθηκαν και αντικείμενα που χρησιμοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. και εξετάζεται αν ο δράστης παρίστανε και τον αστυνομικό

Σύνταξη
Κατήφορος της διαιτησίας και με ξένους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Κατήφορος της διαιτησίας και με ξένους διαιτητές

Επί εποχής Λανουά προστέθηκε ένα ακόμη πρόβλημα στη διαιτησία που έχει να κάνει με τα φάλτσα των ξένων. Έτσι ο Γάλλος έχασε ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ο κίνδυνος ενόψει των πλέι οφ

Βάιος Μπαλάφας
Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Πλήρης αποθέωση για τον Ολυμπιακό από μεγάλη γαλλική ιστοσελίδα, η οποία κάνει αναφορά στη θρυλική ερυθρόλευκη ιστορία και την απόλυτη κυριαρχία επί των ημερών του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής
Ζωή ως ταινία 10.03.26

Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής

Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Λάιζα Μινέλι με τον τίτλο Wait Til You Hear This! είναι ένα από τα εκδοτικά γεγονότα της χρονιάς καθώς εκθέτει ανεπανόρθωτα το γεμάτο δράμα Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής
Περιβάλλον 10.03.26

Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής

Μέχρι το τέλος του αιώνα, έως και τα μισά έντομα του Αμαζονίου και άλλων τροπικών περιοχών θα έχουν φτάσει τα θερμικρά τους όρια. Οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο
Πολιτική 10.03.26

Κατεπείγουσα επιστολή Μεϊμαράκη στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο

Τη διοργάνωση επίσημης αποστολής στην Κύπρο ζήτησε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEDE), ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;
Family Affair 10.03.26

Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ, Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου
Βουλή 10.03.26

Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου

«Η εξεταστική ξεκίνησε ως συνέπεια της επιστολικής ψήφου της πλειοψηφίας για να καλυφθούν οι ευθύνες των υπουργών της. Συνεχίστηκε με τους 'Χασάπηδες' και τους 'Φραπέδες' που μόνο με θεατρική σάτιρα προσομοιάζει», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»
Διεθνής Οικονομία 10.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων - «Όλα θα αυξηθούν»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη γεγονός που φαίνεται τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;
The Hunt for Gollum 10.03.26

«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;

Ο Ελάιζα Γουντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στον ρόλο του Φρόντο σε νέα ταινία του κόσμου του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια
Παρασκήνιο 10.03.26

Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια

Έντονη κόντρα στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του, ο Μακάριος Λαζαρίδης τον προκάλεσε, αναφερόμενος στον «κουμπάρο» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου
Πολιτική προστασία 10.03.26

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου

Η απόφαση κήρυξης του δήμου Ιωαννιτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει διάρκεια τριών μηνών και ελήφθη άμεσα, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο
Εξωτερική πολιτική 10.03.26

Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο

«Η Ελλάδα πριν από 15 μέρες και η Ελλάδα σήμερα, από πλευράς διπλωματικής ισχύος, είναι σε τελείως άλλη πίστα, και σε επίπεδο Ευρώπης και διεθνώς», δήλωσε η Ντόρα Μπακογάννη

Σύνταξη
