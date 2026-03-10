Στο επίκεντρο η οριοθέτηση του ποταμού Βουραϊκού

Η μελέτη οριοθέτησης τμημάτων του ποταμού Βουραϊκού παρουσιάστηκε σε ειδική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσία εκπροσώπων φορέων, επιστημόνων και τοπικών αρχών.

Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση, επισημαίνοντας ότι τα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για πρόληψη και σωστό σχεδιασμό. «Η απάντηση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Χρειάζεται θεσμική θωράκιση, επιστημονική τεκμηρίωση και συντονισμένη δράση», ανέφερε, τονίζοντας ότι η οριοθέτηση των υδατορεμάτων αποτελεί βασικό εργαλείο για την αποφυγή καταστροφών και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας στην περιοχή, όπως μεταξύ άλλων αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο κ. Φαρμάκης υπενθύμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί σημαντικές δράσεις για τον Βουραϊκό, όπως εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων, υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, ενώ το επόμενο διάστημα δρομολογούνται επιπλέον παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης.

«Κοινή δράση όλων των εμπλεκομένων φορέων»

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης, επεσήμανε ακόμη τη σημασία του Βουραϊκού ως φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, τονίζοντας: «Ο Βουραϊκός δεν είναι απλώς ένας ποταμός. Είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας, της ιστορίας μας και της αναπτυξιακής μας προοπτικής», σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια, στο κομμάτι που της αναλογεί έχει αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της, καθώς δεν έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα. Γι’ αυτό και όπως τόνισε, απαιτείται κοινή ευθύνη και κοινή δράση όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία της μελέτης οριοθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας, η οποία εξετάζει τμήμα περίπου 6,75 χιλιομέτρων του ποταμού στην περιοχή των Καλαβρύτων. Ιδιαίτερα επισημάνθηκε ότι η οριοθέτηση αποτελεί βασικό εργαλείο για την προστασία της φυσικής κοίτης, την πρόληψη πλημμυρών και τον σωστό πολεοδομικό σχεδιασμό