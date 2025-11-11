Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της ανυπολόγιστες ζημιές στη Λέσβο, ενώ το νησί έχει τεθεί σε γενική επιφυλακή.

Μεγάλες ποσότητες νερού έχουν κατακλύσει πολλά σημεία, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων.

Ο ποταμός Τσικνιάς «έσπασε» σε δύο σημεία, με αποτέλεσμα όγκοι νερού να κατακλύσουν το λεκανοπέδιο της Καλλονής.

Τα σχολεία σε όλη τη Δυτική Λέσβο έκλεισαν προληπτικά από το πρωί, ενώ ο Δήμος οργανώνει φιλοξενίες για τους δημότες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στα σπίτια τους, σε ξενοδοχεία της περιοχής.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου, κυρίως στους δρόμους Καλλονής – Σκάλας Καλλονής και Αρίσβης – Αγίας Παρασκευής, όπου το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι. Φερτά υλικά εμπόδισαν τη ροή του ποταμού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν όλες οι επιχειρήσεις στην είσοδο της Καλλονής.

Το νερό ανέβηκε γρήγορα, σκεπάζοντας δρόμους, αυλές και αυτοκίνητα, ενώ σε ορισμένα σημεία το ύψος του ξεπέρασε το μισό μέτρο.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε συνεχή δράση για την άντληση υδάτων σε επτά σπίτια που βούλιαξαν στη λάσπη, ενώ πέντε ηλικιωμένοι έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια.

Κλειστό μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου

«Μεγάλα προβλήματα στο Λεκανοπέδιο και σε πολλά χωριά του Δήμου μας. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο όχι μετακινήσεις άσκοπες. Στο γεφύρι του Τσικνιά και σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου ο δρόμος έχει κλείσει. Αναμένουμε να υποχωρήσει το νερό για να επέμβουμε» τονίζει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δυτικής Λέσβου κ. Ανδρέας Αξής.

Σημαντικές ζημιές καταγράφονται ακόμη στην αγροτική οδοποιία της περιοχής, αλλά και στην γέφυρα, καθώς και στο δρόμο της Κρεμαστής στην Αγία Παρασκευή. Όσο περνάει η ώρα, ο Δήμος καταγράφει ζημιές σε δρόμους του επαρχιακού δικτύου και σε υποδομές και στις περιοχές του Μανταμάδου, στην Κλειώ, στο Λεπέτυμνο, στη Συκαμιά και αλλού.

Ο Δήμαρχος Ταξιάρχης Βέρρος μαζί με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Ανδρέα Αξή βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση παρουσία κλιμακίου της ΔΑΕΦΚ αύριο το πρωί, για να καταγραφούν οι ζημιές των σπιτιών.

Δείτε φωτογραφίες από τη Λέσβο: