Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στη δυτική Λέσβο – Κλειστά σήμερα τα σχολεία

Σοβαρά προβλήματα στη Λέσβο προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε το Ανατολικό Αιγαίο.

Λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε στο νησί, δημιουργήθηκαν προβλήματα σε περιοχές της Λέσβου, καθώς «έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς πλημμυρίζοντας το λεκανοπέδιο της Καλλονής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το ύψος του νερού ανέβηκε γρήγορα, σκεπάζοντας δρόμους και αυλές, ενώ σε ορισμένα σημεία ξεπέρασε το μισό μέτρο.



Ενώ οι κάτοικοι σημειώνουν ότι η ποσότητα του νερού ήταν πρωτόγνωρη, οι Αρχές έλαβαν κλήσεις για πλημμυρισμένα καταστήματα, αποθήκες και σπίτια.

Παράλληλα, η κυκλοφορία διακόπηκε σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου, κυρίως μεταξύ Καλλονής – Σκάλας Καλλονής και Αρίσβης – Αγίας Παρασκευής, όπου το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι.

Οχήματα ακινητοποιήθηκαν μέσα σε πλημμυρισμένα σημεία, ενώ αρκετοί οδηγοί χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους.

Κλειστά τα σχολεία

Ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος σε συνεργασία με τον εντεταλμενο σύμβουλο Παιδείας και έπειτα από σύσταση του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ανδρέα Αξή, αποφάσισαν να μην λειτουργήσουν σήμερα Τρίτη 11-11-2025 τα σχολεία.

Ειδικότερα, η απόφαση αφορά τα σχολεία όλων των βαθμίδων και τους παιδικούς σταθμούς της Δυτικής Λέσβου.

«Η ασφάλεια των μαθητών και των πολιτών είναι απόλυτη προτεραιότητα. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του καιρού και είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα», τόνισε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, Νίκος Περιβολάρης.