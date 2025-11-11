Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία, με την ΕΜΥ μέσω του έκτακτου δελτίου της να προειδοποιεί ωστόσο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Αρκετές ήταν οι περιοχές που ήρθαν αντιμέτωπες με το νέο κύμα κακοκαιρίας τις προηγούμενες μέρες.

Προβλήματα από την κακοκαιρία

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η βροχόπτωση στη Μεγαλόπολη, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και σημειώθηκαν πλημμύρες σε υπόγεια κατοικιών και καταστημάτων. Για την κατάσταση, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τουλάχιστον 20 αντλήσεις υδάτων από σπίτια και καταστήματα. Από το νερό, πλημμύρισε επίσης η γέφυρα της Θωκνίας, αποκόβοντας χωριά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και καταγράφηκαν τουλάχιστον 20 πλημμυρισμένα υπόγεια μέσα στην πόλη της Μεγαλόπολης.

Στη Φιλιππιάδα σπίτια, καταστήματα, υπόγεια και καλλιέργειες παραδόθηκαν στο έλεος των πλημμυρικών φαινομένων.

Στη Βόνιτσα ένας χείμαρρος εισήλθε σε υπόγειο, με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα της οικογένειας να καταστραφούν μαζί με άλλον εξοπλισμό που βρισκόταν στο υπόγειο γκαράζ.

Στη Θεσσαλονίκη δένδρα υποχώρησαν και πλάκωσαν αυτοκίνητα. Στην Κέρκυρα τοιχίο ύψους περίπου 2.5 μέτρων κατέρρευσε καταπλακώνοντας αυτοκίνητο, ενώ σε πολλά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης οι δρόμοι έγιναν ιδιαίτερα δύσβατοι.

Σφοδρή χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες

Η έντονη και μεγάλης διάρκειας χαλαζόπτωση που έπληξε το πρωί της Δευτέρας τα Φίχτια, το Κουτσοπόδι και τις γύρω περιοχές του Δήμου Άργους – Μυκηνών, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, αυλές και στέγες σπιτιών.



Το χαλάζι, σε μέγεθος καρυδιού, έπεφτε πυκνό για αρκετή ώρα, συνοδευόμενο από ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καταστροφές σε ελαιώνες, εσπεριδοειδή και αμπέλια. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο, που χτύπησε κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά τις αγροτικές περιοχές.



Στο σημείο αναμένεται να γίνει εκτίμηση των ζημιών από συνεργεία του ΕΛΓΑ και της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών.

Πλημμυρικά φαινόμενα από την κακοκαιρία

Αθροιστικά το περισσότερο νερό έπεσε στη Βόρεια Κέρκυρα, με πάνω από 250 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Παράλληλα, στη Βόνιτσα και τη Μεγαλόπολη έπεσαν 130 τόνοι νερό ανά στρέμμα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, γι’ αυτό σημειώθηκαν και προβλήματα στους δρόμους.

Το λιγότερο νερό έπεσε στην Αττική, στα δυτικά του νομού (30 τόνοι ανά στρέμμα), ωστόσο ήταν μια ποσότητα ικανή για να φέρει πλημμυρικά φαινόμενα.

Αρκετοί δρόμοι, από το Μενίδι μέχρι το Νέο Φάληρο, μέσα σε λίγα λεπτά πλημμύρισαν, ενώ στον Προαστιακό, το στέγαστρο δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νερά.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του παρακάτω χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στο Ψαθί Μεγαλόπολης με 99,8 mm.

Συνολικά στον Ελλαδικό χώρο έπεσαν 58.000 κεραυνοί

Όπως δημοσιεύει το weather news, 58.000 κεραυνοί έπεσαν τη Δευτέρα, ταυτόχρονα με τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Πρόγνωση καιρού για σήμερα, Τρίτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Τρίτη, στην Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Εύβοια και στα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και κατά τόπους 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στην Μακεδονία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην Θράκη αρχικά νότιοι 4 με 6 οι οποίοι γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν από το απόγευμα σε βορειονανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε κυρίως στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Εύβοια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 και στα νότια και ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά κυρίως τμήματα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 και στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.