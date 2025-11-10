Μεσσηνία: Ετοιμόγεννη εγκλωβίστηκε από την κακοκαιρία – Αστυνομικός τη μετέφερε στο νοσοκομείο
Αστυνομικός της Τροχαίας μετέφερε την ετοιμόγεννη με το υπηρεσιακό του όχημα, διασχίζοντας τα πλημμυρισμένα σημεία του δρόμου.
Ανάμεσά τους και το αυτοκίνητο της γυναίκας, που βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και έχρηζε επείγουσας μεταφοράς σε νοσοκομείο προκειμένου να γεννήσει.
Πράξη ανθρωπιάς
Χωρίς δισταγμό, αστυνομικός της Τροχαίας μετέφερε την ετοιμόγεννη με το υπηρεσιακό του όχημα, διασχίζοντας τα πλημμυρισμένα σημεία του δρόμου.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου λίγη ώρα αργότερα γέννησε ένα υγιέστατο μωρό.
Το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, μαζί με τον αστυνομικό που τη μετέφερε, επισκέφθηκαν τη μητέρα στο νοσοκομείο για να της ευχηθούν για τη γέννηση του παιδιού της.
Μέσα στην κακοκαιρία και τις δυσκολίες στον δρόμο, η πράξη αυτή αποτέλεσε μια μικρή αλλά ουσιαστική στιγμή ανθρωπιάς.
