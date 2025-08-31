Σωτήρια ήταν η παρέμβαση αστυνομικού στη Σαντορίνη το απόγευμα του Σαββάτου (30/8), μπροστά στο Επαρχείο του νησιού, όταν ένας πολίτης έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο.

Ο αστυνομικός έγινε ο ήρωάς του, καθώς του έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά. Στο πλευρό του βρέθηκε τυχαία και ένας γιατρός από ιδιωτική κλινική, ενώ λίγη ώρα αργότερα κατέφθασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η υπεράνθρωπη προσπάθεια του αστυνομικού ήταν καθοριστική για τον άνδρα, καθώς οι γιατροί στο νοσοκομείο κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Πλέον νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τι συνέβη:

«Ένας γνωστός συμπολίτης μας αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε στο πεζοδρόμιο. Έδειχνε πολύ σοβαρό το επεισόδιο και οι Αστυνομικοί μαζί με Λιμενικούς που έτυχε να περνούν από το σημείο διέκοψαν την κυκλοφορία και έσπευσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον συμπολίτη μας. Ένας Αστυνομικός ξεκίνησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ , ενώ στο σημείο έφτασε και γιατρός από διπλανή ιδιωτική κλινική. Το ασθενοφόρο καθυστέρησε πολύ, καθώς οι διασώστες του ΕΚΑΒ βρίσκονταν σε άλλο περιστατικό», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Όλα αυτά μπροστά στα μάτια τα δικά μου αλλά και εκατοντάδων περαστικών και οδηγών. Θαύμασα είναι αλήθεια την προσπάθεια του Αστυνομικού να σώσει τον συμπολίτη μας. ΚΑΡΠΑ για πάνω από 20 λεπτά με το βλέμμα του στραμμένο στο πρόσωπο του συμπολίτη μας σαν να του έλεγε “όχι φίλε δεν θα φύγεις”. Το έβλεπες στην ματιά του, στην αποφασιστικότητά του, στο μουσκεμένο πρόσωπό του, στην αγωνία του…».

Ο ίδιος σημείωσε ότι «η ανθρωπιά δεν μετριέται με έναν μισθό, αλλά με την ανάγκη της προσφοράς στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο».

O αστυνομικός, ιδρωμένος και εξουθενωμένος, δεν σταμάτησε στιγμή. «Όταν τελείωσε, γύρισε στο πόστο του, σχεδόν αμήχανος με τα βλέμματα θαυμασμού, λέγοντας με το βλέμμα του: “Το καθήκον μου έκανα”», έγραψε στην ανάρτησή του στα social media.

Ο μάρτυρας προτίθεται να στείλει το βίντεο στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο γραφείο του πρωθυπουργού, για να αναδειχθεί η καθημερινή μάχη που δίνουν έντιμοι αστυνομικοί κάτω από δύσκολες συνθήκες. Στο Δήμο ζητά να τιμηθεί επίσημα ο ήρωας αστυνομικός, τον οποίο περιγράφει ως “ένα διαμάντι της Αστυνομίας”».