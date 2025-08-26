newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε ο τζίρος στην εστίαση, αυξήθηκε στα καταλύματα – Μεγάλη μείωση στη Σαντορίνη
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Αυγούστου 2025 | 23:00

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε ο τζίρος στην εστίαση, αυξήθηκε στα καταλύματα – Μεγάλη μείωση στη Σαντορίνη

Ο τζίρος στα καταλύματα σημείωσε μικρή άνοδο, ενώ μειώθηκε στην εστίαση, κατά το β’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Σύνταξη
Ισχνή άνοδο σημείωσε ο τζίρος στα καταλύματα αλλά μείωση στην εστίαση, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Την ίδια ώρα, η μεγαλύτερη μείωση  καταγράφηκε στη Σαντορίνη με ποσοστό 22,1% στον τζίρο των καταλυμάτων και 21% στον αντίστοιχο της εστίασης.

Ειδικότερα, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 2.976.884 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 2.901.746 χιλ. ευρώ.

Αύξηση 2,6% σημείωσε ο τζίρος στα καταλύματα, ενώ η εστίαση «είδε» πτώση 2,6%

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 2.729.441 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 2.803.317 χιλ. ευρώ.

Η εικόνα από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2024 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (10,7%) και η μικρότερη αύξηση (2,7%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (22,1%).

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2024 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (21,0%) και η μικρότερη μείωση (0,2%) καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Κω, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (7,3%).

Business
Metlen: Πιο κοντά στο στόχο για τον FTSE 100

Metlen: Πιο κοντά στο στόχο για τον FTSE 100

Κόσμος
Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιο: Πυρ ομαδόν για το 13ωρο εντός και εκτός διαβούλευσης
Οικονομία 26.08.25

Πυρ ομαδόν για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο... και στο οpengov

Αρνητικά είναι τα περισσότερα σχόλια στη διαβούλευση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, με πολίτες και σωματεία, να χαρακτηρίζουν οπισθοδρόμηση το 13ωρο. Νέες αντιδράσεις από σωματεία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»
«Αβάσιμες κατηγορίες» 26.08.25

Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Κομισιόν στις απειλές που εξαπέλυσε ο Τραμπ ότι θα επιβάλει κυρώσεις για την εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού και προστασίας προσωπικών δεδομένων στις εταιρείες τεχνολογίας.

Σύνταξη
Γάζα: Το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και 5 ισραηλινές τράπεζες
«Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» 26.08.25

Το ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και ισραηλινές τράπεζες με αιχμές για τη Γάζα

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι προϊόντα της Caterpillar χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη γενικευμένων και συστηματικών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» στη Γάζα, αναφέρει το ταμείο

Σύνταξη
Συνταξιοδότηση: Σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες
Συνταξιοδότηση 26.08.25

Σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

Οι αλλαγές θα γίνουν με βάση τη μελέτη της Αναλογιστικής Αρχής, η οποία εκπονείται κάθε τρία χρόνια n Το 2030 τα νομοθετημένα όρια ηλικίας των 62 και 67 ετών θα αυξηθούν κατά ενάμισι έτος

Ηλίας Γεωργάκης
Υπουργείο Εργασίας: Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων
«Απορρύθμιση» 25.08.25

Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων - Το 13ωρο στις ερωτοαπαντήσεις του υπουργείου

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Προβλέπει ημερήσια 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη. Αντιδρούν τα συνδικάτα. Το αρμόδιο υπουργείο παρουσίασε σχέδιο νόμου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. 

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο
ΓΕΜΗ - ΙΟΒΕ 25.08.25

Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο

H επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί να πλέει σε ρηχά νερά, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων να είναι ατομικές και να δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τα καταλυματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας
ΥΠΑΑΤ 25.08.25

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας

«Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας

Σύνταξη
Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης
Υπερεργασία 25.08.25

Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης

Εν όψει του νομοσχεδίου για τη 13ωρη εργασία, η κυβέρνηση επιδίδεται σε καμπάνια εξωραϊσμού της πραγματικότητας. O εργατολόγος Δ. Τεμπονέρας και ο διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χ. Γούλας μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική
Στρατιωτικές προετοιμασίες 27.08.25

Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η απόφαση είναι απάντηση στην αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, με το επιχείρημα της καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Σύνταξη
Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)

Χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του Ζαζά στο 89', η Πάφος ολοκλήρωσε την υπέροχη ιστορία της στα προκριματικά και θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League μετά το 1-1 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»
Προσβλητικές δηλώσεις 26.08.25

Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»

Συγγνώμη από τον Μπάρακ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, απαιτούν οι δημοσιογράφοι του Λιβάνου. Σε συνέντευξη Τύπου τους κάλεσε «να φερθούν πολιτισμένα», όχι «με ζωώδη τρόπο».

Σύνταξη
«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του
Απώλεια 26.08.25

«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του

Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ του 2020, το «Hamnet» αφηγείται την ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς θρηνούν τον χαμό του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα
«Το γέλιο του» 26.08.25

«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα

Σε νέα συνέντευξή της στη Ντάιαν Σόγιερ η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, δάκρυσε μιλώντας για τις «στιγμές» που βλέπει φευγαλέες εκλάμψεις της προσωπικότητάς του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)
Champions League 26.08.25

Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Καϊράτ Αλμάτι θα… κουνήσει σεντόνι καθώς επικράτησε με 3-2 της Σέλτικ στα πέναλτι (0-0 κ.δ. και παρ.) και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή
Ψάχνοντας ηρεμία 26.08.25

Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή

Ίσως είναι μια νέα μόδα, αλλά σίγουρα καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν καταφύγια αποτοξίνωσης όπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά ή άλλες συσκευές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»

Με... περισσή αυτοπεποίθηση ο Ουσμάν Ντεμπελέ δηλώνει σε συνέντευξή του πως είναι φυσιολογικό να συμπεριλαμβάνεται στα φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, λόγω των περσινών επιτευγμάτων του.

Σύνταξη
«Ένα θανατηφόρο μοτίβο»: Η δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο
Σκοτώνοντας την αλήθεια 26.08.25

«Ένα θανατηφόρο μοτίβο»: Η δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο

Η ιστορία της στοχοποίησης των δημοσιογράφων στην Γάζα και την Δυτική Όχθη ξεκινά τουλάχιστον από το 1967, όταν το Ισραήλ κατέλαβε τα παλαιστινιακά εδάφη μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εργασιακό νομοσχέδιο: Πυρ ομαδόν για το 13ωρο εντός και εκτός διαβούλευσης
Οικονομία 26.08.25

Πυρ ομαδόν για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο... και στο οpengov

Αρνητικά είναι τα περισσότερα σχόλια στη διαβούλευση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, με πολίτες και σωματεία, να χαρακτηρίζουν οπισθοδρόμηση το 13ωρο. Νέες αντιδράσεις από σωματεία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Οι τρεις –πολύ δύσκολες- εναλλακτικές του Εμανουέλ Μακρόν
Σε αδιέξοδο 26.08.25

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Οι τρεις –πολύ δύσκολες- εναλλακτικές του Εμανουέλ Μακρόν

Μετά την ανακοίνωση του Φρανσουά Μπαϊρού ότι ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση, και τον πραγματικό κίνδυνο να πέσει η κυβέρνησή του, τη λύση θα κληθεί να δώσει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ
Champions League 26.08.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας
Champions League 26.08.25

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Ερυθρός Αστέρας για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup

Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας είναι πιθανό να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την Μπράιτον, καθώς βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup.

Σύνταξη
