Πορτοκαλί προειδοποίηση για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες εξέδωσε η ΕΜΥ με νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού τη Δευτέρα.

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ώρες

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται κακοκαιρία με έντονα φαινόμενα τη Δευτέρα (10-11-25) μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Επίσης μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου.

Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες επίσης στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη, αλλά και στην Αττική έως το απόγευμα.

Αύριο Τρίτη, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Κακοκαιρία: Πτώσεις δέντρων και πλημμυρισμένοι δρόμοι

Η Ήπειρος στο σύνολό της δέχθηκε έντονη βροχόπτωση με αστραπές και βροντές για περισσότερες από πέντε ώρες, με τους πολίτες να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σήμερα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Πρέβεζα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω των ισχυρών καταιγίδων που έπληξαν την περιοχή. Η Πυροσβεστική στην Πρέβεζα δέχθηκε δεκάδες κλήσεις από πολίτες οι οποίοι βλέποντες βουλωμένες τις σχάρες στα φρεάτια φοβήθηκαν για πλημμύρες. Σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική για την άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.

Αντλήσεις υδάτων έγιναν επίσης στην Αμμουδιά και στην Φιλιππιάδα, ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνουν κοπές δέντρων τα οποία έπεσαν από ριπές ανέμων. Δέντρα έπεσαν και στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, δέντρο έπεσε στις 5:00 το πρωί επί της οδού Αρμενοπούλου στο κέντρο της πόλης και έσπασε παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου. Μία ώρα αργότερα έπεσε άλλο δέντρο στην περιοχή Ντεπώ, στην οδό Νέστορος Τύπα, και προκάλεσε επίσης φθορές σε όχημα.

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε και την Κέρκυρα το απόγευμα της Κυριακής. Στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε αιωνόβιο δέντρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν τρία αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα. Πλημμυρικά φαινόμενα δημιουργήθηκαν σε δρόμους περιφερειακά της πόλης κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι.