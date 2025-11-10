Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν την Πελοπόννησο – Ζημιές σε καλλιέργειες

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σήμερα, κυρίως στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου σημειώθηκαν και μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Όπως αποτυπώνεται σε χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας καταγράφεται στο Ψαθί Μεγαλόπολης με 99,8 mm, ενώ ακολουθεί η Πετάλεια Κέρκυρας με 93,8 mm.

Επισυνάπτεται χάρτης με τον συνολικό ημερήσιο υετό από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας της Δευτέρας 10/11/2025.

Είχε εκδοθεί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες, ειδικά για την Αρκαδία και την Λακωνία, οι οποίες κατά τόπους και κατά διαστήματα συνοδεύονταν από ισχυρούς ανέμους και χαλάζι. Η προειδοποίηση της ΕΜΥ ζητούσε από τους πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για ισχυρές καταιγίδες που θα προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις και τους καλούσε να προστατευτούν από τους κεραυνούς.

Κλειστά παρέμειναν σχολεία στη Μεγαλόπολη – Ζημιές σε καλλιέργειες από τις καταιγίδες

Κλειστά όλα τα σχολεία στην πόλη της Μεγαλόπολης, προληπτικά, λόγω του καιρού με απόφαση του Δημάρχου Κώστα Μιχόπουλου. Κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων σε υπόγεια της Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Ακόμα υπήρχαν μεμονωμένες κλήσεις για κοπή δέντρων σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου.

Σοβαρές ζημιές υπέστησαν οι ελαιοκαλλιέργειες και άλλες καλλιέργειες σε Άγιο Βασίλειο, Κλένια, Κουταλά, Χιλιομόδι και Δερβενάκια, στην Κορινθία μετά από έντονη χαλαζόπτωση και τους ισχυρούς ανέμους που έπληξαν την περιοχή.

Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή, καθώς το χαλάζι έπεσε σε κρίσιμη περίοδο, λίγο πριν τη συγκομιδή. Όπως αναφέρουν πληροφορίες τοπικών μέσων, η κακοκαιρία διήρκησε λίγη ώρα, ωστόσο ήταν αρκετή για να πλήξει τα ελαιόδεντρα και τις υπόλοιπες καλλιέργειες, αφήνοντας τους αγρότες σε απόγνωση.

Αρκετές ήταν οι περιοχές που ήρθαν αντιμέτωπες με το νέο κύμα κακοκαιρίας σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπου αθροιστικά το περισσότερο νερό έπεσε στη Βόρεια Κέρκυρα, με πάνω από 250 τόνους νερού ανά στρέμμα. Σε Βόνιτσα και Μεγαλόπολη έπεσαν 130 τόνοι νερό ανά στρέμμα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, γι’ αυτό σημειώθηκαν και προβλήματα στους δρόμους.