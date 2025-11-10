Χίλιοι κεραυνοί σε ένα δίωρο στην Αττική – «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία» λέει ο Τσατραφύλλιας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που έπληξε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Ειδικά στο Λεκανοπέδιο, σε λιγότερο από δύο ώρες έπεσαν πάνω από 1.000 αστραπές και κεραυνοί, όπως ενημέρωσε μέσα από την σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος νωρίτερα σήμερα έκανε λόγο για «σύμπλεγμα καταιγίδων» που «μπουκάρει» στην Αττική. Με νέα του ανάρτηση, προειδοποιεί ότι η κακοκαιρία δεν έχει ακόμα τελειώσει και παραθέτει τις περιοχές που θα δουν έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Έντονα φαινόμενα θα πλήξουν τις επόμενες ώρες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα αλλά και την ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Όπως γράφει, για τις επόμενες ώρες αναμένονται κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες σε Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ωστόσο, όπως σημειώνει, τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά όπως ήταν τη νύχτα.

Ο ίδιος προσθέτει ότι από το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι ισχυρές καταιγίδες θα δουν επίσης η Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, καθώς και τα Δωδεκάνησα. Όσον αφορά στην Αττική, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν εξασθενημένα μέχρι σήμερα στις 17:00.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι στην Αθήνα

Σε «ποτάμια» μετατράπηκαν πολλοί κεντρικοί δρόμοι και στενά στην Αθήνα λόγω της επίμονων, σφοδρών βροχοπτώσεων που έπληξαν την Αττική. Τα φουσκωμένα νερά δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των πεζών, αλλά και στα οχήματα.

Είναι ενδεικτικό ότι στον λόφο του Στρέφη δημιουργήθηκαν περιμετρικά μικροί καταρράκτες που έφερναν με ορμή νερό στο οδόστρωμα, ενώ στο Παγκράτι οι δρόμοι έμοιαζαν με ποτάμια.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση στο X λίγο μετά τα μεσάνυχτα, «τα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία».

Στην ίδια ανάρτηση, αναφέρεται ειδικά στη βόρεια Ελλάδα, συστήνοντας «προσοχή σε Ν. Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης (κυρίως παράκτιες περιοχές)».