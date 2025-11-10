Χίλιοι κεραυνοί σε ένα δίωρο στην Αττική – «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία» λέει ο Τσατραφύλλιας
Πότε θα σταματήσουν τα φαινόμενα στην Αττική - Οι περιοχές της Ελλάδας όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες
- Στιγμιότυπα από την εκτύπωση του βιβλίου «Ιθάκη» του Τσίπρα – «Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ»
- Ισόβια ξανά στον 62χρονο που στραγγάλισε και βίαζε την κατάκοιτη μητέρα του
- Ερωτήματα γύρω από τον τραυματισμό μαθητή σε προαύλιο Λυκείου - Εντοπίστηκε με χτύπημα στο κεφάλι
- Η βιβλιογραφία διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ για σχέση παρακεταμόλης και αυτισμού
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που έπληξε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Ειδικά στο Λεκανοπέδιο, σε λιγότερο από δύο ώρες έπεσαν πάνω από 1.000 αστραπές και κεραυνοί, όπως ενημέρωσε μέσα από την σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Ο γνωστός μετεωρολόγος νωρίτερα σήμερα έκανε λόγο για «σύμπλεγμα καταιγίδων» που «μπουκάρει» στην Αττική. Με νέα του ανάρτηση, προειδοποιεί ότι η κακοκαιρία δεν έχει ακόμα τελειώσει και παραθέτει τις περιοχές που θα δουν έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.
Έντονα φαινόμενα θα πλήξουν τις επόμενες ώρες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα αλλά και την ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Όπως γράφει, για τις επόμενες ώρες αναμένονται κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες σε Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ωστόσο, όπως σημειώνει, τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά όπως ήταν τη νύχτα.
Ο ίδιος προσθέτει ότι από το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι ισχυρές καταιγίδες θα δουν επίσης η Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, καθώς και τα Δωδεκάνησα. Όσον αφορά στην Αττική, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν εξασθενημένα μέχρι σήμερα στις 17:00.
Πλημμυρισμένοι δρόμοι στην Αθήνα
Σε «ποτάμια» μετατράπηκαν πολλοί κεντρικοί δρόμοι και στενά στην Αθήνα λόγω της επίμονων, σφοδρών βροχοπτώσεων που έπληξαν την Αττική. Τα φουσκωμένα νερά δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των πεζών, αλλά και στα οχήματα.
Είναι ενδεικτικό ότι στον λόφο του Στρέφη δημιουργήθηκαν περιμετρικά μικροί καταρράκτες που έφερναν με ορμή νερό στο οδόστρωμα, ενώ στο Παγκράτι οι δρόμοι έμοιαζαν με ποτάμια.
Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση στο X λίγο μετά τα μεσάνυχτα, «τα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία».
Στην ίδια ανάρτηση, αναφέρεται ειδικά στη βόρεια Ελλάδα, συστήνοντας «προσοχή σε Ν. Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης (κυρίως παράκτιες περιοχές)».
- Επίδομα Θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις
- Το μήνυμα της Ζάλγκιρις σε Έβανς: «Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε να παίζεις μπάσκετ ξανά» (pic)
- Χίλιοι κεραυνοί σε ένα δίωρο στην Αττική – «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία» λέει ο Τσατραφύλλιας
- Ράιαν Ρέινολντς: Στο ριμέικ της θρυλικής κωμωδίας δράσης του 1974 «Thunderbolt & Lightfoot»
- ΔΝΤ: Προβλέπει εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ και προτείνει μεταρρυθμίσεις
- Φάμελλος: Υποκριτικά και ρυθμίσεις «χάδι» τα κυβερνητικά μέτρα για τις τράπεζες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις