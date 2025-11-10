newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 10:16
Χωρίς μετρό από σήμερα και για έναν μήνα η Θεσσαλονίκη - Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους
Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και σπίτια – Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική
Ελλάδα 10 Νοεμβρίου 2025 | 11:25

Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και σπίτια – Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική

Καταιγίδα σαρώνει την Αττική - Προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία - Η πρόγνωση Κολυδά για την πορεία του καιρού

Σύνταξη
Upd:10.11.2025, 12:03
Προβλήματα σε αρκετές περιοχές έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη δυτική Ελλάδα. Τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες έχουν δεχθεί Μεγαλόπολη, Βόνιτσα, Πρέβεζα με σπίτια και δρόμους να πλημμυρίζουν.

Λίγο μετά τις 11.00 το πρωί ξεκίνησε να βρέχει σε περιοχές της Αττικής. Ο ουρανός σκοτείνιασε σε πολλές περιοχές και ξεκίνησαν σφοδρές καταιγίδες που μάλιστα συνοδεύονταν και από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

«Σύμπλεγμα καταιγίδων… μπουκάρει» στην Αττική. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή για το επόμενο τρίωρο»

Δείτε εικόνες από την  ισχυρή βροχή στην Αττική

Πλημμυρισμένοι δρόμοι στην Αθήνα

Σε «ποτάμια» έχουν μετατραπεί πολλοί κεντρικοί δρόμοι και στενά στην Αθήνα λόγω της επίμονων, σφοδρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την Αττική. Τα φουσκωμένα νερά δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των πεζών, αλλά και στα οχήματα. Είναι ενδεικτικό ότι στον λόφο του Στρέφη έχουν δημιουργηθεί περιμετρικά μικροί καταρράκτες που φέρνουν με ορμή νερό στο οδόστρωμα, ενώ στο Παγκράτι οι δρόμοι μοιάζουν με ποτάμια.

Για την κακοκαιρία στην Αττική είχε κάνει σχετική ανάρτηση ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. «Σύμπλεγμα καταιγίδων “μπουκάρει” στην Αττική …Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή για το επόμενο τρίωρο» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Για έντονα καιρικά φαινόμενα σήμερα κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτησή του στο X. Αναφέρει μάλιστα και τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

«Η προσοχή μας στραμμένη το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που ήδη προσδιορίζει η ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια. Τα νέα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα , την Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή σε Ν. Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης (κυρίως παράκτιες περιοχές)», αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Πλημμύρισαν υπόγεια και δρόμοι στη Βόνιτσα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας πλημμύρισαν υπόγεια και δρόμοι, με αποτέλεσμα να γίνουν περίπου 10 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, λόγω των καιρικών φαινομένων.

Δείτε βίντεο με τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στη Βόνιτσα

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με την ΕΡΤ λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων έκλεισε για λίγη ώρα ο αυτοκινητόδρομος Μορέα στο ύψος των Παραδείσιων, στο τμήμα που συνδέει την εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ρέμα που βρίσκεται παράλληλα με τον δρόμο υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, του αυτοκινητόδρομου. Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πληρώματα της Τροχαίας, ενώ ορισμένα αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί μέσα στα νερά. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια, ενώ οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες άντλησης των υδάτων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Λόγω της κακοκαιρίας, κλειστά είναι όλα τα σχολεία στην πόλη της Μεγαλόπολης, προληπτικά, λόγω του καιρού με απόφαση του Δημάρχου Κώστα Μιχόπουλου. 13 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων σε υπόγεια της Μεγαλόπολης Αρκαδίας.

Προβλήματα σε Πρέβεζα και Φιλιππιάδα

Προβλήματα σε πολλές περιοχές της Πρέβεζας προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από αργά χθες το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στον νομό. Η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε πολλούς δρόμους σε ποτάμια, ενώ η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια στην πόλη της Πρέβεζας.

Ανάλογες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν και στην περιοχή της Αμμουδιάς και της Φιλιππιάδας. Λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δένδρα στους δρόμους και η Πυροσβεστική κλήθηκε για κοπές δένδρων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας προκλήθηκαν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές ρεύματος.

Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων – Ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται μέχρι τα ξημερώματα και να προκαλούν ζημιές σε οχήματα και προβλήματα στο κέντρο της πόλης.

Πιο αναλυτικά, στην οδό Νέστορος δύο λεύκες ύψους άνω των 20 μέτρων έπεσαν, αφού το έδαφος μαλάκωσε από την έντονη βροχόπτωση, και καταπλάκωσαν ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Νωρίτερα, γύρω στις 5 τα ξημερώματα, άλλο ένα δέντρο έπεσε πίσω από το μνημείο της Ροτόντα, προκαλώντας φθορές σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, συνολικά τρία δέντρα κατέρρευσαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέσα σε λίγες ώρες, ως αποτέλεσμα της ισχυρής βροχόπτωσης και των κορεσμένων εδαφών.
Τα συνεργεία του δήμου παραμένουν σε επιφυλακή για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Κατέρρευσε τοιχίο στην Κέρκυρα – Καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη της Κέρκυρας, όταν κατέρρευσε τοιχίο με αποτέλεσμα να καταπλακώσει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Η ιδιοκτήτρια του οχήματος είχε παρκάρει μόλις μισή ώρα πριν την κατάρρευση και ευτυχώς δεν βρισκόταν μέσα τη στιγμή του συμβάντος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό οφείλεται στην έντονη κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή. Τα νερά της βροχής παρέσυραν χώματα και προκάλεσαν την πτώση του τοιχίου ύψους περίπου 2,5 μέτρων, το οποίο διέλυσε κυριολεκτικά το όχημα.

Η βροχή συνεχίζεται με μεγάλη ένταση στην Κέρκυρα, ενώ αρκετοί περιφερειακοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Παρότι δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα μέχρι στιγμής, υπήρξαν παροδικές διακοπές ρεύματος στη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες αποκαταστάθηκαν.

Μeteo: Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια τη Δευτέρα 10/11

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τη Δευτέρα 10/11 αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Αιτία για αυτή την αλλαγή του καιρού είναι η κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Νότιας Ιταλίας προς την Βόρεια Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11. Πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (10/11) αναμένουμε:

– Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο.

– Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής.

– Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

– Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index – RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική).

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 24ώρου για τη Δευτέρα 10/11/2025.

Έντονα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» την Αττική

Προβλήματα παρατηρούνται λόγω της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει την Αττική το πρωί της Δευτέρας. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, νερά της βροχής πέφτουν μέσα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων στο Κτίριο 9.

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2% τον Οκτώβριο

Πληθωρισμός: Στο 2% τον Οκτώβριο

