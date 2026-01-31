Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Ήπειρο. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της Σαγιάδας.

Στα Ιωάννινα οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται, με τις αυξημένες ποσότητες νερού που καταλήγουν στον Καλαμά να προκαλούν πλημμύρες σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές.

Την κατάσταση επιβαρύνουν τα φερτά υλικά που έχουν συσσωρευτεί, περιορίζοντας τη ροή του ποταμού και εντείνοντας τα φαινόμενα υπερχείλισης.

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σκαπτικά μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου στο φράγμα Ράγιου, στον ποταμό Καλαμά, όπως φαίνεται και στο βίντεο της ΕΡΤ, προσπαθώντας να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που έχουν συσσωρευτεί και απειλούν τη ροή του νερού.

Με τη νέα κακοκαιρία να βρίσκεται προ των πυλών, οι χειριστές δουλεύουν ασταμάτητα, απομακρύνοντας τόνους από κορμούς νεκρών πλατάνων, ώστε να μην «μπουκώσει» το ποτάμι και προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα στην παράκτια ζώνη του Καλαμά.

Ήδη, χιλιάδες στρέμματα έχουν πλημμυρίσει το τελευταίο 24ωρο, μετατρέποντας την περιοχή σε μια απέραντη λίμνη. Οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών έχουν καλυφθεί από λασπόνερα, με τις ζημιές να είναι εκτεταμένες.

Προβλήματα καταγράφονται και από κατολισθήσεις και καθιζήσεις, όπως στο χωριό Ματσούκι, όπου δρόμος και γήπεδο 5Χ5 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, με περισσότερα από 20 μηχανήματα έργου να επιχειρούν σε σημεία του οδικού δικτύου όπου απαιτούνται παρεμβάσεις.

Ανησυχία ενόψει της νέας κακοκαιρίας

Η εικόνα που παρουσιάζει ο ποταμός Καλαμάς ανησυχεί τους κατοίκους της περιοχής ενόψει της επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Κυριακή:

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).