Πλημμύρες στον Έβρο από τις έντονες βροχοπτώσεις – Εγκλωβίστηκαν μαθητές σε σχολείο
Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί της Πέμπτης τη Θράκη, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους να οδηγούν σε πλημμυρικά φαινόμενα.
Στον Έβρο καταγράφηκαν διακοπές κυκλοφορίας, ενώ μαθητές εγκλωβίστηκαν σε σχολείο λόγω συσσώρευσης υδάτων. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή και αποφυγή επικίνδυνων περιοχών.
Σύμφωνα με το e-evros.gr, στον νομό Έβρου σημειώθηκαν διακοπές κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, καθώς και στην περιοχή της Νίψας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Προβλήματα καταγράφηκαν και στον οικισμό Απαλού, όπου όμβρια ύδατα κάλυψαν τμήματα του οδικού δικτύου και κοινόχρηστους χώρους.
Σε ένα άλλο σημείο που «ξύπνησαν» επώδυνες μνήμες ήταν ο Απαλός, όπου πολλά σημεία του οικισμού και το Δημοτικό Σχολείο αποκλείστηκαν από τα όμβρια νερά. Αυτό το φαινόμενο έχει επαναληφθεί πολλές φορές στο παρλεθόν και μάλιστα σε μία περίπτωση ένας πυροσβέστης είχε χάσει τη ζωή του μέσα στα νερά, την ώρα του καθήκοντος.
Αποκλεισμένη είναι και η Νίψα, αφού και εκεί δεν διεξάγεται κυκλοφορία και από την επαρχιακή οδό (Νίψα – Δωρικό) και από τους δύο παράπλευρους δρόμους της Εγνατίας Οδού.
Εντύπωση προκαλεί και η προειδοποίηση για τον καιρό στον Έβρο από το Evrosmeteo, που αναφέρει ότι από το απόγευμα της ερχόμενης Κυριακής υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για πολύ έντονη χιονόπτωση, που μπορεί να συνεχιστεί και τη Δευτέρα.
