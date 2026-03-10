Στην Ευελπίδων ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ – Bίντεο από τη μεταγωγή του

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 48χρονος υπήκοος Σουδάν, που πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο με τις ενεργές χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στο γραφείο του αρμόδιου ανακριτή για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ο 48χρονος είχε πλησιάσει την αστυνομική σκοπιά στην πύλη του μεγάρου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, φέροντας σακίδιο πλάτης και κρατούσε μια σακούλα, και δήλωσε στον σκοπό ότι είχε στην κατοχή του εκρηκτικά.

Υπό τον συντονισμό του Επιχειρησιακού Κέντρου, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να αφοπλίσουν και να ακινητοποιήσουν τον 48χρονο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο εντόπισε δύο αμυντικές χειροβομβίδες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του άνδρα, χωρίς να βρεθούν περαιτέρω επικίνδυνα υλικά.

Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή του: