Στην Ευελπίδων ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ – Bίντεο από τη μεταγωγή του
Ο άνδρας είχε φτάσει έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και απειλούσε πως θα προκαλέσει έκρηξη
- Αριστερά η δεξιά; Που βρίσκονται ιδεολογικά οι νέοι Ευρωπαίοι;
- Ο Φεβρουάριος ανάμεσα στους πιο θερμούς μήνες παγκοσμίως στα χρονικά - Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη
- Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Ηράκλειο: ΙΧ παρέσυρε πεζή και καρφώθηκε σε βιτρίνα καταστήματος
- ΔΥΠΑ: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το επίδομα των 750 ευρώ – Οι προϋποθέσεις
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 48χρονος υπήκοος Σουδάν, που πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο με τις ενεργές χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στο γραφείο του αρμόδιου ανακριτή για να απολογηθεί.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ο 48χρονος είχε πλησιάσει την αστυνομική σκοπιά στην πύλη του μεγάρου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, φέροντας σακίδιο πλάτης και κρατούσε μια σακούλα, και δήλωσε στον σκοπό ότι είχε στην κατοχή του εκρηκτικά.
Υπό τον συντονισμό του Επιχειρησιακού Κέντρου, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να αφοπλίσουν και να ακινητοποιήσουν τον 48χρονο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο εντόπισε δύο αμυντικές χειροβομβίδες.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του άνδρα, χωρίς να βρεθούν περαιτέρω επικίνδυνα υλικά.
Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή του:
- Στην Ευελπίδων ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ – Bίντεο από τη μεταγωγή του
- Πάτρα: Μαθητής λυκείου ξυλοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονο για ένα… νεράντζι
- Ο Χιου Τζάκμαν διάλεξε πλευρά – Τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Μέρντοχ ενώ ο Τραμπ έστελνε βίντεο με ευχές
- Νετανιάχου: «Σπάμε τα κόκαλα της Τεχεράνης, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει»
- Σεισμός στο αμερικανικό ποδόσφαιρο: Ισόβιες τιμωρίες σε δύο Γκανέζους παίκτες για στοιχηματισμό σε αγώνες της MLS
- Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ
- Ρεβίθια καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος
- Πέθανε ο Γιώργος Πανουσόπουλος: Ο σκηνοθέτης που έκανε το ελληνικό σινεμά να μοιάζει με καλοκαίρι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις