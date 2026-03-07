Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του
Ο 48χρονος από το Σουδάν, γνωστός για υποθέσεις ναρκωτικών, υποστήριξε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε ένα κουτί στην περιοχή της Ακρόπολης και πήγε στη ΓΑΔΑ να τις παραδώσει
Η στιγμή που ο 48χρονος άνδρας με καταγωγή από το Σουδάν απειλεί αστυνομικούς πως θα ανατινάξει το κτίριο της ΓΑΔΑ καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
Στην Ελληνική Αστυνομία έχει σημάνει συναγερμός και 25 λεπτά αργότερα, πάνοπλοι αστυνομικοί, όταν βρίσκουν την κατάλληλη ευκαιρία, ακινητοποιούν τον 45χρονο και του περνούν χειροπέδες.
Όπως διαπιστώθηκε ο δράστης είχε στην κατοχή δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου πλήρως λειτουργικές.
Για περίπου μία ώρα η περιοχή είχε αποκλειστεί ενώ πυροτεχνουργοί έκαναν ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του 45χρονου για τον φόβο να είχε και άλλα εκρηκτικά.
Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πώς βρέθηκαν στα χέρια του οι χειροβομβίδες ο 48χρονος υποστήριξε ότι εντόπισε ένα πλαστικό δοχείο που ήταν σχεδόν θαμμένο σε δασάκι στην περιοχή της Ακρόπολης και όταν το άνοιξε βρήκε μέσα το στρατιωτικό υλικό.
«Δεν έχω ιδέα πού βρήκε τις χειροβομβίδες»
Η σύζυγος του 48χρονου μίλησε αποκλειστικά στο MEGA.
«Δεν έχω ιδέα πού βρήκε τις χειροβομβίδες, επειδή μόλις είχε βγει από τη φυλακή. Θέλω να προστατέψω τα παιδιά μου. Γιατί να πας στην Αστυνομία, εάν θες να αποκαλείσαι τρομοκράτης; Δούλευε για την κυβέρνηση (της χώρας του) στο παρελθόν, αλλά ξέρετε τι συνέβη εδώ (στην Ελλάδα), έμπλεξε με τα ναρκωτικά».
Ο 48χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές. Από το 2008 έχει απασχολήσει επανειλημμένα την Αστυνομία, καθώς είναι σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπές, υπόθαλψη εγκληματία αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
