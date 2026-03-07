newspaper
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του
Ελλάδα 07 Μαρτίου 2026, 22:15

Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του

Ο 48χρονος από το Σουδάν, γνωστός για υποθέσεις ναρκωτικών, υποστήριξε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε ένα κουτί στην περιοχή της Ακρόπολης και πήγε στη ΓΑΔΑ να τις παραδώσει

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Spotlight

Η στιγμή που ο 48χρονος άνδρας με καταγωγή από το Σουδάν απειλεί αστυνομικούς πως θα ανατινάξει το κτίριο της ΓΑΔΑ καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Στην Ελληνική Αστυνομία έχει σημάνει συναγερμός και 25 λεπτά αργότερα, πάνοπλοι αστυνομικοί, όταν βρίσκουν την κατάλληλη ευκαιρία, ακινητοποιούν τον 45χρονο και του περνούν χειροπέδες.

Όπως διαπιστώθηκε ο δράστης είχε στην κατοχή δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου πλήρως λειτουργικές.

Για περίπου μία ώρα η περιοχή είχε αποκλειστεί ενώ πυροτεχνουργοί έκαναν ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του 45χρονου για τον φόβο να είχε και άλλα εκρηκτικά.

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πώς βρέθηκαν στα χέρια του οι χειροβομβίδες ο 48χρονος υποστήριξε ότι εντόπισε ένα πλαστικό δοχείο που ήταν σχεδόν θαμμένο σε δασάκι στην περιοχή της Ακρόπολης και όταν το άνοιξε βρήκε μέσα το στρατιωτικό υλικό.

«Δεν έχω ιδέα πού βρήκε τις χειροβομβίδες»

Η σύζυγος του 48χρονου μίλησε αποκλειστικά στο MEGA.

«Δεν έχω ιδέα πού βρήκε τις χειροβομβίδες, επειδή μόλις είχε βγει από τη φυλακή. Θέλω να προστατέψω τα παιδιά μου. Γιατί να πας στην Αστυνομία, εάν θες να αποκαλείσαι τρομοκράτης; Δούλευε για την κυβέρνηση (της χώρας του) στο παρελθόν, αλλά ξέρετε τι συνέβη εδώ (στην Ελλάδα), έμπλεξε με τα ναρκωτικά».

Ο 48χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές. Από το 2008 έχει απασχολήσει επανειλημμένα την Αστυνομία, καθώς είναι σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπές, υπόθαλψη εγκληματία αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ σκότωσε κάθε προοπτική αποκλιμάκωσης – ΗΑΕ: Είμαστε σε καιρό πολέμου

Ιράν: Ο Τραμπ σκότωσε κάθε προοπτική αποκλιμάκωσης – ΗΑΕ: Είμαστε σε καιρό πολέμου

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»
Αγωνία 07.03.26

Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»

Μια εβδομάδα από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ - Ισραήλ και η Μέση Ανατολή «φλέγεται». 100 Έλληνες υπολογίζεται πως ζουν σήμερα στο Ιράν. Χωρίς internet και με περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνιών, όμως αρνούνται να φύγουν.

Σύνταξη
Πάτρα: Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και γυμνές φωτογραφίες με τα εγγόνια του είχε ο γιατρός που συνελήφθη
Πάτρα 07.03.26

Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και γυμνές φωτογραφίες με τα εγγόνια του είχε ο γιατρός που συνελήφθη

Σοκάρουν τα ευρήματα στην κατοχή του γνωστού συνταξιούχου γυναικολόγου στην Πάτρα που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Αίγινα: Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και κόντρες – Αναρτούσε τα «κατορθώματά» του στα social media
Στην Αίγινα 07.03.26

Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και κόντρες - Αναρτούσε τα «κατορθώματά» του στα social media

Ο 30χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Αίγινα - Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς το σωστό δίπλωμα, ενώ η μηχανή είχε πειραγμένο αριθμό πλαισίου

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ναρκωτικά, όπλα, κλοπές – 15 φορές είχε συλληφθεί ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ
Ελλάδα 07.03.26

Ναρκωτικά, όπλα, κλοπές - 15 φορές είχε συλληφθεί ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ

Ο 48χρονος δράστης είχε προσεγγίσει το απόγευμα της Παρασκευής την αστυνομική σκοπιά μπροστά στο κτίριο της ΓΑΔΑ και ανέφερε στον φρουρό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή – Οι εναλλακτικές διαδρομές
Οι ώρες 07.03.26

Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή - Οι εναλλακτικές διαδρομές

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας από τις 7:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, έως ότου ολοκληρωθεί η διοργάνωση Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026

Σύνταξη
Ηράκλειο: Εργάτης έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι – Νοσηλεύεται στο «Βενιζέλειο»
Ηράκλειο Κρήτης 07.03.26

Εργάτης έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Νοσηλεύεται στο «Βενιζέλειο»

Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος εξωτερικού συνεργείου και την ώρα που σημειώθηκε το ατύχημα εκτελούσε εργασίες στην πύλη που βρίσκεται στην είσοδο του ΙΤΕ στο Ηράκλειο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 07.03.26

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα
La Liga 07.03.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;
Χθες, σήμερα 07.03.26

Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της η Έντι Φάλκο, η οποία πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Γιουβέντους – Πίζα
Serie A 07.03.26

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Πίζα για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)
Μπάσκετ 07.03.26

Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)

Κυρίαρχος ο Άρης στο «Nick Galis Hall» κόντρα στο Μαρούσι επικράτησε με το ευρύ 102-76 – Νίκη και για το Περιστέρι επί του Πανιωνίου με 82-74, μετά από επιστροφή από το -11 με το οποίο έχανε.

Σύνταξη
Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ έθεσαν εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας.

Σύνταξη
Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής
Ο έλεγχος 07.03.26

Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής

Η Mia Khalifa επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αυτή τη φορά για την Trashy Clothing, «μια παλαιστινιακή μάρκα ready-to-wear που εμφανίστηκε με ένα υβριδικό μείγμα σάτιρας, πολιτικής και ευφυΐας».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση
«Αδιαφάνεια» 07.03.26

ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση

«Τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες για παρεμβάσεις στη λειτουργία του ΕΟΔΥ, καθώς και για τη δημιουργία ενός διοικητικού σχήματος που προκάλεσε έντονες τριβές με το επιστημονικό δυναμικό του οργανισμού, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία
Εχθροί / συνάδελφοι 07.03.26

Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία

Δεν υπήρξε αγάπη, ούτε καν στοργή μεταξύ των πρωταγωνιστών, Μέριλιν Μονρόε και Λόρενς Ολίβιε, της ρομαντικής κωμωδίας του 1957 «Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια» (The Prince and the Showgirl) με αποτέλεσμα να γυριστούν εξαιρετικές σκηνές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ
Ακροδεξιά συμμαχία 07.03.26

Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ

Δώδεκα ηγέτες, ορισμένοι από τους οποίους είναι ενθουσιώδεις θιασώτες της εθνικιστικής ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκαν μαζί του στο Μαϊάμι για μια σύνοδο κορυφής που ονομάσθηκε «Ασπίδα της Αμερικής»

Σύνταξη
LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.03.26

LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι

LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέξαμ – Τσέλσι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες
InTalks 07.03.26

Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες

Ο Δημήτρης Γόντικας αναφερόμενος στην προσπάθεια να αποσιωπηθεί η πολιτική ταυτότητα των 200 της Καισαριανής λέει πως «αν μπορούσαν θα τους υποχρέωναν και νεκρούς να αποκηρύξουν τις ιδέες τους».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Απόρρητο