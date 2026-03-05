Με μεγάλη επιτυχία η έκθεση «Αποτυπώματα» στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Η έκθεση αποτέλεσε μια όμορφη γιορτή δημιουργίας, συνεργασίας και κοινωνικής ευαισθησίας, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν, την Κυριακή 1 Μαρτίου, τα εγκαίνια της έκθεσης «ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ», η οποία φιλοξενήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη και ήταν μια συνδιοργάνωση του Κέντρου ΑμεΑ «Παρέα Χαράς» με τον Δήμο Πειραιά.

Στην έκθεση, η οποία διήρκησε έως την Τετάρτη 4 Μαρτίου, παρουσιάστηκαν έργα και δημιουργικές κατασκευές των παιδιών και ωφελουμένων του ΚΔΗΦ «Παρέα Χαράς», αποτυπώνοντας τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τη μοναδική τους οπτική. Παράλληλα, συμμετείχαν με εκθέματα τα Ειδικά Σχολεία του Δήμου Πειραιά, προσθέτοντας το δικό τους δημιουργικό αποτύπωμα.

Στα εγκαίνια της έκθεσης παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο οποίος συνεχάρη θερμά τα παιδιά και τους εκπαιδευτές του Κέντρου για τη δημιουργικότητα και την προσπάθειά τους, επισημαίνοντας τη σημασία πρωτοβουλιών που ενισχύουν την έκφραση, τη συμμετοχή και τη συμπερίληψη μέσα από την τέχνη.

Ομιλητές ήταν ο Γενικός Χειρουργός και Διευθυντής ΕΣΥ ΚΥ Πειραιά Εμμανουήλ Παπάζογλου, ο Εργοθεραπευτής και Διευθυντής του 1ου ΕΕΕΕΚ Πειραιά Παναγιώτης Τζουβελέκης και ο Εργοθεραπευτής και Διευθυντής του ΚΔΗΦ «Παρέα Χαράς» Ευάγγελος Μαστοράκης.

Στις 2, 3 και 4 Μαρτίου 2026, ομάδες μαθητών των Ειδικών Σχολείων Πειραιά επισκέφθηκαν τη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, ξεναγήθηκαν στην έκθεση και συμμετείχαν σε σειρά βιωματικών εργαστηρίων. Οι μαθητές γνώρισαν από κοντά τα έργα και τους δημιουργούς, πειραματίστηκαν με υλικά και τεχνικές και δημιούργησαν πρωτότυπες κατασκευές. Η εμπειρία αυτή τούς έδωσε τη δυνατότητα να ζήσουν την τέχνη ως μια ζωντανή διαδικασία, να αλληλεπιδράσουν ενεργά και να βιώσουν τη χαρά της έκφρασης και της δημιουργικότητας, αφήνοντας και οι ίδιοι το δικό τους μοναδικό αποτύπωμα στην έκθεση.

Χαιρετισμό στα εγκαίνια απέστειλαν η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία επισκέφθηκε την έκθεση και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο πρώην Βουλευτής Νίκος Μανωλάκος, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Κέντρων Logistics & Διαχείρισης Κρίσεων Λεωνίδας Μανωλάκος, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, ο πρώην Αντινομάρχης Κώστας Καρράς, καθώς και η Πρόεδρος της Ένωσης Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη» Δήμητρα Κούβαρη.

Η έκθεση αποτέλεσε μια όμορφη γιορτή δημιουργίας, συνεργασίας και κοινωνικής ευαισθησίας, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη διαρκή στήριξη του Δήμου Πειραιά σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή και την ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών.

Η σημασία της συμπερίληψης

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Με χαρά συνδιοργανώσαμε μαζί με το Κέντρο ΑμεΑ «Παρέα Χαράς» την έκθεση «ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ», στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Είχα την ευκαιρία να δω από κοντά τα εξαιρετικά έργα των παιδιών και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τη δημιουργικότητα και την προσπάθειά τους. Στον Πειραιά λειτουργούν δομές που επιτελούν σημαντικό έργο και το Κέντρο ΑμεΑ «Παρέα Χαράς» αποτελεί ένα πολύ θετικό παράδειγμα. Μέσα από τη συνεργασία του Δήμου Πειραιά με φορείς που γνωρίζουν και υπηρετούν το αντικείμενό τους, μπορούμε να υλοποιούμε δράσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Η έκθεση «ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ», που φιλοξενήθηκε για τέσσερις ημέρες στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, ανέδειξε το ταλέντο και τη δημιουργικότητα των παιδιών και μας υπενθύμισε τη σημασία της συμπερίληψης και της συμμετοχής όλων. Θα ήθελα να συγχαρώ τους υπεύθυνους του Κέντρου ΑμεΑ «Παρέα Χαράς», Πέτρο Κάρλε και Ηλία Σωτηρόπουλο και κυρίως τα παιδιά για την αξιέπαινη προσπάθειά τους.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να υλοποιούμε παρόμοιες δράσεις, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την ενεργή συμμετοχή, η τέχνη γίνεται εργαλείο κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης για όλους τους πολίτες».

Από την πλευρά του, το Κέντρο ΑμεΑ «Παρέα Χαράς» εκφράζει τις πιο θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμο Πειραιά για τη συνδιοργάνωση της έκθεσης «ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ», αλλά κυρίως για τη διαχρονική στήριξη, τη συνεχή συνεργασία και την έμπρακτη ευαισθησία που δείχνει όλα αυτά τα χρόνια προς τις δράσεις και το έργο του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζει επίσης, στα Ειδικά Σχολεία, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και σε όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν με αγάπη αυτή την προσπάθεια, σημειώνοντας πως η συμμετοχή και η παρουσία τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία της έκθεσης και στην ανάδειξη της αξίας της συμπερίληψης, της συνεργασίας και της δημιουργικής έκφρασης.

Όλα τα αιτήματα που αφορούν στη λειτουργία και στη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, συζητήθηκαν σε συνάντηση της δημάρχου Σίφνου στο Υπουργείο Υγείας.

Γιάννης Μώραλης: «Η Σχολή Γονέων είναι μια ουσιαστική πρωτοβουλία που προσφέρει γνώση, καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία στους γονείς, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση».

«Δόθηκε το «πράσινο φως» του Υπουργείου Υποδομών για την εκκίνηση κατασκευής του νέου Διοικητηρίου στη Σοχιά.

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Η παραχώρηση για 25+10 χρόνια στο Δήμο Παρανεστίου Δράμας του οικισμού Μεσοχωρίου ανοίγει τον δρόμο για ανάπλαση, εκπαίδευση και εναλλακτικό τουρισμό.

Η απόφαση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της δημοτικής κοινότητας Άσσου – Λεχαίου, δημιουργεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης.

The Expla-in Project | Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;
Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;

Αναποφάσιστοι: Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Με τη βοηθεια του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, Επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας στην Metron Analysis, το in αναλύει το νέο τοπίο και τη «γκρίζα ζώνη»

Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν
Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ λένε ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί. Αυτό αποδίδεται εν μέρει στις επιθέσεις που δέχεται, αλλά και στην προσπάθειά του να διατηρήσει δύναμη πυρός.

Αυτές είναι οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα
Αυτές είναι οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα

Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 - Το ιστορικό αυτό υλικό πέρασε στην κατοχή του ελληνικού κράτους

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα

Από το 2014 δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος στα μισθώτρια των εκτάσεων που υπέβαλαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ολυμπιακός: Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι
Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι

Οι δύο 11αδες του Μεντιλίμπαρ στα ματς που έχει παίξει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, το 4-2-3-1, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Μαρτίνς και η απουσία του Ροντινέι

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του

Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο
Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο

«Με χαρά άκουσα την κυβέρνηση να λέει πως 'η Κύπρος κείται πλησίον' αναφερόμενη στην αποστολή φρεγατών και F-16. Μήπως όμως η Κύπρος ακόμα 'κείται μακράν' για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το καλώδιο; Ας μας πει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος

Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Η Γαλλία διαθέτει αεροπορική βάση σε αμερικανικά αεροσκάφη υποστήριξης που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Στέγαση: Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας
Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας και την υπερβολική επιβάρυνση κόστους στέγασης

Η στέγαση εξελίσσεται σε δομική και συστημική κρίση με την Ελλάδα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό επιβάρυνσης κόστους στέγασης στην ΕΕ και να είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ένωσης με 0% απόθεμα κοινωνικής κατοικίας.

«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)
«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντένις Σαποβάλοφ, ο Απόστολος Τσιτσιπάς είχε μεγάλη ένταση με τον chair umpire Μοχάμεντ Λαγιανί.

Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν – Τουρκική ανησυχία
Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν - Τουρκική ανησυχία

Το υπ. Πληροφοριών του Ιράν δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο θέσεις «αυτονομιστικών οργανώσεων» που σκόπευαν να εισέλθουν στη χώρα μέσω των δυτικών συνόρων, προσθέτοντας ότι υπέστησαν βαριές απώλειες

Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη
Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττική και της Κρήτη για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης - Η δομή και η ιεραρχία της οργάνωσης

Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;
Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οφείλει να επαναλαμβάνει ότι δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και τόνισε πως είναι θεσμική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη η σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών

Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»
Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»

Όπως τονίζει το ΚΚΕ, «οι ναυτεργάτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι. Συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω σε πλοία και προκαλούν πυρκαγιές»

Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν
Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν

Ζημιές υπέστη το ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, το μοναδικό μνημείο της πόλης στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μετά από έκρηξη πυραύλου κοντά στο συγκρότημα, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία
Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη του επικεφαλής της Άστον Μάρτιν, Άντριαν Νιούι, ο οποίος ανέφερε πως πρόβλημα στο μονοθέσιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη νευρολογική βλάβη στους οδηγούς της!

Όλα τα αιτήματα που αφορούν στη λειτουργία και στη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, συζητήθηκαν σε συνάντηση της δημάρχου Σίφνου στο Υπουργείο Υγείας.

Μνημείο νεότερης ιστορίας οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής – Τι είπε η Μενδώνη για την διαδικασία
Μνημείο νεότερης ιστορίας οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής – Τι είπε η Μενδώνη για την διαδικασία

Το υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει πλέον τη συλλογή των φωτογραφιών των 200 της Καισαριανής ως μνημείο νεότερης ιστορίας, με προτεραιότητες τη συντήρηση, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του υλικού

Μέση Ανατολή: Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι
Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα, σήμερα από το Ντουμπάι και αύριο από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

