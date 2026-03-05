Με μεγάλη επιτυχία η έκθεση «Αποτυπώματα» στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν, την Κυριακή 1 Μαρτίου, τα εγκαίνια της έκθεσης «ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ», η οποία φιλοξενήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη και ήταν μια συνδιοργάνωση του Κέντρου ΑμεΑ «Παρέα Χαράς» με τον Δήμο Πειραιά.

Στην έκθεση, η οποία διήρκησε έως την Τετάρτη 4 Μαρτίου, παρουσιάστηκαν έργα και δημιουργικές κατασκευές των παιδιών και ωφελουμένων του ΚΔΗΦ «Παρέα Χαράς», αποτυπώνοντας τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τη μοναδική τους οπτική. Παράλληλα, συμμετείχαν με εκθέματα τα Ειδικά Σχολεία του Δήμου Πειραιά, προσθέτοντας το δικό τους δημιουργικό αποτύπωμα.

Στα εγκαίνια της έκθεσης παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο οποίος συνεχάρη θερμά τα παιδιά και τους εκπαιδευτές του Κέντρου για τη δημιουργικότητα και την προσπάθειά τους, επισημαίνοντας τη σημασία πρωτοβουλιών που ενισχύουν την έκφραση, τη συμμετοχή και τη συμπερίληψη μέσα από την τέχνη.

Ομιλητές ήταν ο Γενικός Χειρουργός και Διευθυντής ΕΣΥ ΚΥ Πειραιά Εμμανουήλ Παπάζογλου, ο Εργοθεραπευτής και Διευθυντής του 1ου ΕΕΕΕΚ Πειραιά Παναγιώτης Τζουβελέκης και ο Εργοθεραπευτής και Διευθυντής του ΚΔΗΦ «Παρέα Χαράς» Ευάγγελος Μαστοράκης.

Στις 2, 3 και 4 Μαρτίου 2026, ομάδες μαθητών των Ειδικών Σχολείων Πειραιά επισκέφθηκαν τη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, ξεναγήθηκαν στην έκθεση και συμμετείχαν σε σειρά βιωματικών εργαστηρίων. Οι μαθητές γνώρισαν από κοντά τα έργα και τους δημιουργούς, πειραματίστηκαν με υλικά και τεχνικές και δημιούργησαν πρωτότυπες κατασκευές. Η εμπειρία αυτή τούς έδωσε τη δυνατότητα να ζήσουν την τέχνη ως μια ζωντανή διαδικασία, να αλληλεπιδράσουν ενεργά και να βιώσουν τη χαρά της έκφρασης και της δημιουργικότητας, αφήνοντας και οι ίδιοι το δικό τους μοναδικό αποτύπωμα στην έκθεση.

Χαιρετισμό στα εγκαίνια απέστειλαν η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία επισκέφθηκε την έκθεση και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο πρώην Βουλευτής Νίκος Μανωλάκος, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Κέντρων Logistics & Διαχείρισης Κρίσεων Λεωνίδας Μανωλάκος, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, ο πρώην Αντινομάρχης Κώστας Καρράς, καθώς και η Πρόεδρος της Ένωσης Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη» Δήμητρα Κούβαρη.

Η έκθεση αποτέλεσε μια όμορφη γιορτή δημιουργίας, συνεργασίας και κοινωνικής ευαισθησίας, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη διαρκή στήριξη του Δήμου Πειραιά σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή και την ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών.

Η σημασία της συμπερίληψης

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Με χαρά συνδιοργανώσαμε μαζί με το Κέντρο ΑμεΑ «Παρέα Χαράς» την έκθεση «ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ», στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Είχα την ευκαιρία να δω από κοντά τα εξαιρετικά έργα των παιδιών και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τη δημιουργικότητα και την προσπάθειά τους. Στον Πειραιά λειτουργούν δομές που επιτελούν σημαντικό έργο και το Κέντρο ΑμεΑ «Παρέα Χαράς» αποτελεί ένα πολύ θετικό παράδειγμα. Μέσα από τη συνεργασία του Δήμου Πειραιά με φορείς που γνωρίζουν και υπηρετούν το αντικείμενό τους, μπορούμε να υλοποιούμε δράσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Η έκθεση «ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ», που φιλοξενήθηκε για τέσσερις ημέρες στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, ανέδειξε το ταλέντο και τη δημιουργικότητα των παιδιών και μας υπενθύμισε τη σημασία της συμπερίληψης και της συμμετοχής όλων. Θα ήθελα να συγχαρώ τους υπεύθυνους του Κέντρου ΑμεΑ «Παρέα Χαράς», Πέτρο Κάρλε και Ηλία Σωτηρόπουλο και κυρίως τα παιδιά για την αξιέπαινη προσπάθειά τους.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να υλοποιούμε παρόμοιες δράσεις, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την ενεργή συμμετοχή, η τέχνη γίνεται εργαλείο κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης για όλους τους πολίτες».

Από την πλευρά του, το Κέντρο ΑμεΑ «Παρέα Χαράς» εκφράζει τις πιο θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμο Πειραιά για τη συνδιοργάνωση της έκθεσης «ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ», αλλά κυρίως για τη διαχρονική στήριξη, τη συνεχή συνεργασία και την έμπρακτη ευαισθησία που δείχνει όλα αυτά τα χρόνια προς τις δράσεις και το έργο του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζει επίσης, στα Ειδικά Σχολεία, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και σε όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν με αγάπη αυτή την προσπάθεια, σημειώνοντας πως η συμμετοχή και η παρουσία τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία της έκθεσης και στην ανάδειξη της αξίας της συμπερίληψης, της συνεργασίας και της δημιουργικής έκφρασης.