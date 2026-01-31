Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια

Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης εγκαινιάζει την έκθεση Ειρήνη Απέργη: αρχείο | έπιπλο & διακόσμηση | ζωγραφική, σε επιμέλεια της Ευγενίας Αλεξάκη.

Η έκθεση χαρτογραφεί κομβικούς σταθμούς του εικαστικού έργου της Ειρήνης Απέργη (1921-1994), από τους πρώιμους πειραματισμούς της στη γεωμετρική αφαίρεση έως τις πληθωρικές επιτοίχιες συνθέσεις, ενώ για πρώτη φορά παρουσιάζονται σχέδια επίπλων και έγχρωμες υδατογραφίες με προτάσεις επίπλωσης και εσωτερικής διαρρύθμισης, που αναδεικνύουν μια έως σήμερα παραγνωρισμένη όψη της επαγγελματικής της πορείας.

Οι θεματικές ξεναγήσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Συνεχίζονται στην Εθνική Πινακοθήκη και στα παραρτήματά της, ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή του κοινού και τη βιωματική προσέγγιση της καλλιτεχνικής εμπειρίας.

(Francisco Goya, Los Caprichos – Μόνιμη Συλλογή, Διάρκεια: Ιανουάριος 2025 – Απρίλιος 2026, Οι Άνθρωποι της Εθνικής Πινακοθήκης – Θεματική Ξενάγηση, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, Δυτικοευρωπαϊκή Ζωγραφική – Θεματική Ξενάγηση, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, Χάρτινες Εικόνες – Οι Απαρχές της Ελληνικής Χαρακτικής, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 16:00 & Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 18:00, Αποσπάσματα Ερωτικού Λόγου στην Εθνική Πινακοθήκη – Θεματική Ξενάγηση, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, Ορφέας και Ευρυδίκη – Θεματική Ξενάγηση, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 12:00 & Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 18:00).



Ξενάγηση στην Εθνική Γλυπτοθήκη

Θα φιλοξενήσει μια σειρά παραστάσεων του θεατρικού έργου Μήδεια Έξοδος ΙΙΙ του Κωνσταντίνου Χατζή, σε μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη.

Παράλληλα συνεχίζεται το μουσικό πρόγραμμα Ζωγράφοι και Συνθέτες στον ίδιο χρόνο με τους Athens Classical Players και τη συναυλία Η Αγία Οικογένεια – 18ος αι., αναδεικνύοντας τον γόνιμο διάλογο ανάμεσα στη μουσική και τα έργα της μόνιμης συλλογής της ΕΠΜΑΣ.

Χώρος: Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Στρατού, Γουδή

Ημερομηνίες: 25 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου, Τετάρτη έως Κυριακή

Ώρα έναρξης: 19:30

Διάρκεια: 70’

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία/Συρραφή κειμένων/Απόδοση: Κωνσταντίνος Χατζής

Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης

Butoh: Ιωάννα Γκαραγκούνη

Φωτισμοί/Κοστούμια: Ομάδα Χρώμα

Ερμηνεύουν:

Νίκος Βλαχογιάννης

Ηλέκτρα Καρτάνου

Θάνος Κόνιαρης

Ναπολέοντας Μάριος Μήτσης

Θάνος Τριανταφύλλου

Κωνσταντίνος Χατζής

Θάνος Ψαρράς

Εθνική Πινακοθήκη – Κεντρικό Κτίριο

Εργαστήριο για μπαμπάδες

Στο Κυριακάτικο «Εργαστήριο για Μπαμπάδες» της Εθνικής Πινακοθήκης, θα δούμε πώς αποτυπώνεται η μορφή του πατέρα μέσα από έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, θα εξοικειωθούμε με το καλλιτεχνικό είδος της πορτραιτογραφίας και θα πειραματιστούμε ζωγραφίζοντας ο ένας τον άλλο.

Το εργαστήριο επιδιώκει να προσφέρει ένα χώρο συνάντησης και δημιουργικής συνεργασίας, ενισχύοντας τον δεσμό ανάμεσα στους μπαμπάδες και τα παιδιά τους, μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση.

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Χριστίνα Μπότσου, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ

Ημερομηνία: Κυριακή 15/2/2026

Ώρα: 12.00

Ηλικία: Παιδιά 5-10 ετών (Απαραίτητη η συνοδεία γονέα)

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο – Μόνιμη Συλλογή

Διάρκεια: 90’

Κρατήσεις: edu.episkepseis@nationalgallery.gr

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα

Κόστος συμμετοχής: 8 €

Μουσική εκδήλωση

Ζωγράφοι και Συνθέτες στον ίδιο χρόνο

Η Αγία Οικογένεια – 18ος αι.

Athens Classical Players

Αριστουργήματα της κλασικής δυτικής μουσικής συνομιλούν με σύγχρονά τους έργα της μόνιμης συλλογής της Εθνικής Πινακοθήκης, σε μια σειρά από συναυλίες μικρής διάρκειας με τους Athens Classical Players.

Οι εκδηλώσεις φωτίζουν τον ιδιαίτερο αισθητικό απόηχο του κάθε αιώνα και των ρευμάτων του, τόσο στη ζωγραφική όσο και στη μουσική.

2η Συναυλία

Η Αγία Οικογένεια – 18ος αιώνας

18 Φεβρουαρίου 2026, 19:30

Εθνική Πινακοθήκη – Κεντρικό Κτήριο

Δεν είναι απαραίτητη η κράτηση θέσεων. Η παρακολούθηση της συναυλίας είναι δωρεάν, απαιτείται όμως η έκδοση εισιτηρίου για την είσοδό σας στην μόνιμη Έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης.

Ζωγραφικά έργα:

Παναγιώτης Δοξαράς (1662-1729), Η Αγία Οικογένεια

Hugues Taraval (1729-1785), Ο θάνατος του Άδωνι

Μουσικά έργα:

Johann Sebastian Bach 1675-1750

Suite for solo cello in G major (8′)

Τσέλο: Αστέριος Πούφτης

Antonio Vivaldi 1678-1741

Concerto for 2 violins in A minor (9′)

Βιολιά σόλο: Τριαντάφυλλος Λούκας, Χριστόφορος Καραθανάσης

Wolfgang A. Mozart 1756-1791

Clarinet Quintet in A major 1st and 4th mvt (20′)

Κλαρινέτο: Σπύρος Μουρίκης

Κουαρτέτο Εγχόρδων/ ensemble

Βιολιά: Ιωάννα Γαϊτάνη, Ίρις Λουκά

Βιόλα: Τάνια Χαριτοπούλου

Τσέλο: Αστέριος Πούφτης