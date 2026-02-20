Πράξη φιλοζωίας στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Ξεκίνησε η τοποθέτηση οργανωμένων σημείων σίτισης και προστασίας για τα αδέσποτα ζώα (γάτες) σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή, συνολικά θα τοποθετηθούν 17 «σπιτάκια» και η δράση στοχεύει τόσο στη σίτιση των αδέσποτων γατών όσο και στην προστασία τους, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων καιρικών συνθηκών.

«Τα σημεία τοποθέτησης επιλέχθηκαν σε συνεργασία της Εντεταλμένης Συμβούλου για τα αδέσποτα ζώα, κας Κατερίνας Γκούμα, με εθελοντές εγγεγραμμένους στο μητρώο του Δήμου, που δραστηριοποιούνται στη φροντίδα και σίτιση αδέσποτων γατών» προσθέτει η ανακοίνωση.

Επιλεγμένα τα σημεία τοποθέτησης τους

«Τα σημεία», προσθέτει η ανακοίνωση, «θα φέρουν ειδική σήμανση, προκειμένου να είναι αναγνωρίσιμα από τους πολίτες και να αποφεύγονται παρεμβάσεις ή φθορές. Παράλληλα, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε η τοποθέτηση των «σπιτιών» να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζει την υγιεινή και να μην προκαλεί όχληση στον δημόσιο χώρο.

Καλούνται οι πολίτες να σεβαστούν τα «σπιτάκια», να μην τα μετακινούν ή καταστρέφουν και να συμβάλλουν στο να διατηρούνται καθαρά.

Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την ευζωία των ζώων και την αρμονική συνύπαρξη στην πόλη μας».