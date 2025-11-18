Δημιουργία εθελοντικού δικτύου φιλοζωίας στα σχολεία του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
Δημοτική πρωτοβουλία με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών ξεκινάει στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού.
Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προώθηση της φιλοζωίας, του σεβασμού προς τα ζώα και την ενίσχυση του θεσμού των υιοθεσιών αδέσποτων, ανακοινώνει τη δημιουργία Εθελοντικού Δικτύου Φιλοζωία στα σχολεία της πόλης.
Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή σε ανακοίνωση της, η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την καλλιέργεια της υπευθυνότητας, της ενσυναίσθησης και της κοινωνικής συμμετοχής στους μαθητές, μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Γωνιές Φιλοζωίας
Στο πλαίσιο αυτό, κάθε σχολική μονάδα που θα συμμετάσχει καλείται να δημιουργήσει μια «Γωνιά Φιλοζωίας», έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο θα αναρτώνται και θα ανανεώνονται από τον Δήμο οι επίσημες αγγελίες ζώων που αναζητούν οικογένεια. Παράλληλα, θα παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τη φιλοζωία και την υπεύθυνη υιοθεσία.
«Τα σχολεία που θα αναπτύξουν ενεργό δράση στη Γωνιά Φιλοζωίας και θα συμβάλουν στην προώθηση υιοθεσιών, θα λαμβάνουν Πιστοποίηση Συμμετοχής ως μέλη του Δικτύου Φιλοζωίας του Δήμου, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη διάδοση της φιλοζωικής κουλτούρας και την προστασία των αδέσποτων ζώων» καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Ψυχικού-Φιλοθέης.
*φωτογραφία αρχείου
