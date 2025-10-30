Απαλλαγές και ελαφρύνσεις δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στο δήμο Παπάγου-Χολαργού

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, ο Δήμος Παπάγου–Χολαργού παραμένει σταθερός στη δέσμευσή του για κοινωνικά δίκαιη πολιτική προς τους δημότες.

Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη 18η Τακτική Συνεδρίαση συνεδρίασή για τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών έτους 2026, αποφάσισε τη διατήρηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού στα ίδια επίπεδα με το 2025, χωρίς καμία αύξηση για νοικοκυριά και επαγγελματίες ενώ προϋπάρχουν οι 3 μειώσεις Δημοτικών Τελών που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια.

Η απόφαση αυτή αποτυπώνει την προσήλωση της Δημοτικής Αρχής στη στήριξη των πολιτών, αλλά και στη συνετή οικονομική διαχείριση, η οποία επιτρέπει τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας του Δήμου χωρίς επιβάρυνση των δημοτών.

Παράλληλα, ο Δήμος προχωρά σε διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για τη χορήγηση απαλλαγών και μειώσεων στα δημοτικά τέλη, ώστε περισσότερα νοικοκυριά να μπορούν να επωφεληθούν.

Ενδεικτικά αναφέρονται για το 2026:

Μονογονεϊκές Οικογένειες:Πλήρης απαλλαγή έως 16.000€ οικογενειακό εισόδημα (από 12.000€). Μείωση 50% έως 26.000€, με προσαύξηση 10% για κάθε επιπλέον τέκνο (από 24.000 €)

Τρίτεκνες Οικογένειες:Πλήρης απαλλαγή έως 24.000 € (από 18.000 €). Μείωση 50% έως 42.000 € (από 36.000 €)

Πολύτεκνες Οικογένειες (4 τέκνα): Πλήρης απαλλαγή έως 30.000€ (από 24.000 €) Μείωση 50% έως 48.000 € (από 42.000 €)

Πολύτεκνες Οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα: Πλήρης απαλλαγή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Οικονομικά Αδύναμοι Δημότες: Μείωση 50% έως 8.000 € οικογενειακό εισόδημα (από 6.000 €). Πλήρης απαλλαγή κατόπιν εισήγησης κοινωνικού λειτουργού.

Μακροχρόνια Άνεργοι: Μείωση 50% έως 9.000 € οικογενειακό εισόδημα (από 7.200 €) Επιστροφή 50% των τελών ανά εξάμηνο, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οικογένειες με μέλος ΑμεΑ ≥67%: Πλήρης απαλλαγή έως 18.000 € (από 12.000 €) Μείωση 50% έως 33.000 € (από 27.000 €)

Άτομα με Αναπηρία ≥67% που διαμένουν μόνα: Πλήρης απαλλαγή έως 15.000 € (από 12.000 €). Μείωση 50% έως 24.000 € (από 18.000 €)

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος τόνισε: «Σε μια περίοδο αυξημένου κόστους και πίεσης για τους Δήμους, εμείς επιλέγουμε να στηρίξουμε τον πολίτη. Κρατάμε σταθερά τα δημοτικά τέλη και επεκτείνουμε τις κοινωνικές ελαφρύνσεις για όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη αποτελούν τον πυρήνα της πολιτικής μας.»

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και & Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Βίκυς Νικάκη δήλωσε μεταξύ άλλων: «Παραμένοντας συνεπείς στο ηθικό μας χρέος για τη στήριξη των συμπολιτών μας, μπορούμε, χάριν στη χρηστή διοίκηση και την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση του Δήμου μας, και αυξάνουμε από το 2026 τον αριθμό των δικαιούχων πλήρους ή μερικής απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Χάριν στη χρηστή διοίκηση και την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση του Δήμου μας, και αυξάνουμε από το 2026 τον αριθμό των δικαιούχων πλήρους ή μερικής απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Σε μια χώρα που γερνάει πληθυσμιακά, η οικογένεια κάθε μορφής βρίσκεται σε πρώτο πλάνο της κοινωνικής μας πολιτικής, ενώ τα άτομα με αναπηρία ενισχύονται έμπρακτα στο πλαίσιο κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης.»