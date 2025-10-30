newspaper
Απαλλαγές και ελαφρύνσεις δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στο δήμο Παπάγου-Χολαργού
Αυτοδιοίκηση 30 Οκτωβρίου 2025 | 18:01

Απαλλαγές και ελαφρύνσεις δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στο δήμο Παπάγου-Χολαργού

Κοινωνική πολιτική στην πράξη από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για τους δήμους της χώρας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Spotlight

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, ο Δήμος Παπάγου–Χολαργού παραμένει σταθερός στη δέσμευσή του για κοινωνικά δίκαιη πολιτική προς τους δημότες.

Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη 18η Τακτική Συνεδρίαση συνεδρίασή για τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών έτους 2026, αποφάσισε τη διατήρηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού στα ίδια επίπεδα με το 2025, χωρίς καμία αύξηση για νοικοκυριά και επαγγελματίες ενώ  προϋπάρχουν οι 3 μειώσεις Δημοτικών Τελών που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια.

Η απόφαση αυτή αποτυπώνει την προσήλωση της Δημοτικής Αρχής στη στήριξη των πολιτών, αλλά και στη συνετή οικονομική διαχείριση, η οποία επιτρέπει τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας του Δήμου χωρίς επιβάρυνση των δημοτών.

Παράλληλα, ο Δήμος προχωρά σε διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για τη χορήγηση απαλλαγών και μειώσεων στα δημοτικά τέλη, ώστε περισσότερα νοικοκυριά να μπορούν να επωφεληθούν.

Ενδεικτικά αναφέρονται για το 2026:

  • Μονογονεϊκές Οικογένειες:Πλήρης απαλλαγή έως 16.000€ οικογενειακό εισόδημα (από 12.000€). Μείωση 50% έως 26.000€, με προσαύξηση 10% για κάθε επιπλέον τέκνο (από 24.000 €)
  • Τρίτεκνες Οικογένειες:Πλήρης απαλλαγή έως 24.000 € (από 18.000 €). Μείωση 50% έως 42.000 € (από 36.000 €)
  • Πολύτεκνες Οικογένειες (4 τέκνα): Πλήρης απαλλαγή έως 30.000€ (από 24.000 €) Μείωση 50% έως 48.000 € (από 42.000 €)
  • Πολύτεκνες Οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα: Πλήρης απαλλαγή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
  • Οικονομικά Αδύναμοι Δημότες: Μείωση 50% έως 8.000 € οικογενειακό εισόδημα (από 6.000 €). Πλήρης απαλλαγή κατόπιν εισήγησης κοινωνικού λειτουργού.
  • Μακροχρόνια Άνεργοι: Μείωση 50% έως 9.000 € οικογενειακό εισόδημα (από 7.200 €) Επιστροφή 50% των τελών ανά εξάμηνο, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  • Οικογένειες με μέλος ΑμεΑ ≥67%: Πλήρης απαλλαγή έως 18.000 € (από 12.000 €) Μείωση 50% έως 33.000 € (από 27.000 €)
  • Άτομα με Αναπηρία ≥67% που διαμένουν μόνα: Πλήρης απαλλαγή έως 15.000 € (από 12.000 €). Μείωση 50% έως 24.000 € (από 18.000 €)

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος τόνισε: «Σε μια περίοδο αυξημένου κόστους και πίεσης για τους Δήμους, εμείς επιλέγουμε να στηρίξουμε τον πολίτη. Κρατάμε σταθερά τα δημοτικά τέλη και επεκτείνουμε τις κοινωνικές ελαφρύνσεις για όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη αποτελούν τον πυρήνα της πολιτικής μας.»

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και & Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Βίκυς Νικάκη δήλωσε μεταξύ άλλων: «Παραμένοντας συνεπείς στο ηθικό μας χρέος για τη στήριξη των συμπολιτών μας, μπορούμε, χάριν στη χρηστή διοίκηση και την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση  του Δήμου μας, και αυξάνουμε  από το 2026 τον αριθμό των δικαιούχων πλήρους ή μερικής απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Χάριν στη χρηστή διοίκηση και την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση  του Δήμου μας, και αυξάνουμε  από το 2026 τον αριθμό των δικαιούχων πλήρους ή μερικής απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Σε μια χώρα που γερνάει πληθυσμιακά, η οικογένεια κάθε μορφής βρίσκεται σε πρώτο πλάνο της κοινωνικής μας πολιτικής, ενώ τα άτομα με αναπηρία ενισχύονται έμπρακτα στο πλαίσιο κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης.»

Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;
Διεθνής Οικονομία 30.10.25

Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;

Είναι η Ολλανδία παράδεισος για τους εργαζόμενους; Είναι οι εργάτες οικοδομών της Ευρώπης σε καλύτερη θέση από τους άλλους; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει πού οι εργαζόμενοι είναι πιο ευχαριστημένοι με τους μισθούς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
To Champions League θα πίνει… άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική συμφωνία και αρχή μια νέας
Champions League 30.10.25

To Champions League θα πίνει… άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική συμφωνία και αρχή μια νέας

Διαφορετικούς δρόμους θα τραβήξουν UEFA και Heineken από το 2027 και μετά από 30 χρόνια κοινής πορείας, καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κλείνει συμφωνία με μεγάλο ανταγωνιστή στον τομέα της ζυθοποιίας

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»
Powered by inMagazin 30.10.25

Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μία από τις πιο επιτυχημένες προσωπικότητες του ψηφιακού επιχειρείν, μίλησε ανοιχτά για την επιμονή της να βελτιώνεται, την οικογένεια, τον Χρήστο Μάστορα, τους ψυχαναγκασμούς και την αγάπη της για τη μοναχικότητα στο νέο podcast

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ
Βόλεϊ 30.10.25

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ για το δεύτερο ματς του πρώτου προκριματικού γύρου του CEV Champions League Ανδρών. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8HD.

Σύνταξη
Ο έλεγχος των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο έλεγχος των διαιτητών της Super League

Τι έκαναν στις πρώτες 8 αγωνιστικές οι επιλογές του Λανουά. Οι καλοί, οι κακοί και οι "άσχημοι". Το χαμηλό επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών και οι ξένοι

Βάιος Μπαλάφας
Μαξ Ντάουμαν: Έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός στον αιώνα!
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Μαξ Ντάουμαν: Έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός στον αιώνα!

Ο Μαξ Ντάουμαν έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός σε ομάδα που ανήκει στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Βρετανός εξτρέμ είναι μόλις 15 ετών και 9 μηνών.

Σύνταξη
Εκτελεστής και οδηγός φέρεται να είναι οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν για τη μαφιόζικη δολοφονία στην Κύπρο
Ελλάδα 30.10.25

Εκτελεστής και οδηγός φέρεται να είναι οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν για τη μαφιόζικη δολοφονία στην Κύπρο

Οι δύο άνδρες με καταγωγή από τη Γεωργία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μετά τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι κυπριακές Αρχές

Σύνταξη
Κώστας Παπανικολάου: Τα 56 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε, η προσθήκη του Γουόρντ και η ειδική διαχείριση
Μπάσκετ 30.10.25

Κώστας Παπανικολάου: Τα 56 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε, η προσθήκη του Γουόρντ και η ειδική διαχείριση

Ο Κώστας Παπανικολάου χρησιμοποιήθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο ματς με τη Μονακό, ο οποίος φαίνεται να κάνει ειδική διαχείριση στον πολύπειρο Έλληνα φόργουορντ.

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά
Πρεμιέρα 30.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά

Η γιορτή του σινεμά ξεκινά στη συμπρωτεύουσα. Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η τιμή εισιτηρίου για όλες τις προβολές στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα είναι στα 2 ευρώ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά
Κόσμος 30.10.25

Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά

Η ηλικιωμένη σχεδίαζε να κάνει πεζοπορία με άλλους επιβάτες σε ένα ορεινό παρατηρητήριο. Ωστόσο, το πλοίο απέπλευσε από το νησί χωρίς τη γυναίκα ενώ πέρασαν 5 ώρες πριν αναφέρει την αγνοούμενη.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Κλείνουν δεκάδες καταστήματα – Στα «κάγκελα» οι δήμαρχοι
Αναστάτωση 30.10.25

«Αιφνίδιος θάνατος» για δεκάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ - Στα «κάγκελα» οι δήμαρχοι

Σε μια νέα συνθήκη μπαίνουν όπως φαίνεται από τις 3 Νοεμβρίου δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα καθώς προ των πυλών βρίσκεται το κλείσιμο 200 και πλέον καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία. Δήμαρχοι, κυρίως από την επαρχία, δεν κρύβουν την ανησυχία τους και διαμαρτύρονται για τα «λουκέτα».

Σύνταξη
Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)

Ένα ιστορικό ρεκόρ «έσπασε» η Μπάγερν Μονάχου στην Κολωνία με 14 συνεχόμενες νίκες από την έναρξη της σεζόν. Στις 13 σερί νίκες είχε σταματήσει η Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο τη σεζόν 1992-93.

Σύνταξη
Σπύρος Καραμπλιάνης: Η Cognitera κινείται αυτόνομα και δεν έχει καμία μετοχική σχέση με ανταγωνιστές – Η μήνυση σε Μπαμπασίδη
Πολιτική 30.10.25

Σπύρος Καραμπλιάνης: Η Cognitera κινείται αυτόνομα και δεν έχει καμία μετοχική σχέση με ανταγωνιστές – Η μήνυση σε Μπαμπασίδη

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Cognitera στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι είπε για τη σχέση με τις ανταγωνίστριες εταιρείες, τη Neuropublic, αλλά και οι καταγγελίες για παρεμπόδιση του έργου της από τη διοίκηση Μπαμπασίδη.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Ελλάδα 30.10.25

Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα σημεία από τα οποία πέρασαν οι δύο 22χρονοι με το σκούτερ μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα όπου σκότωσαν τους δύο άνδρες

Σύνταξη
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
