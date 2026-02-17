newspaper
Ινδονησία: Γιγαντιαία καταβόθρα επεκτείνεται και καταπίνει αγροτικές εκτάσεις – Βίντεο
Κόσμος 17 Φεβρουαρίου 2026, 10:34

Ινδονησία: Γιγαντιαία καταβόθρα επεκτείνεται και καταπίνει αγροτικές εκτάσεις – Βίντεο

Υπολογίζεται ότι η καταβόθρα που απειλεί αγροτικές κοινότητες στην Ινδονησία έχει έκταση, περίπου το μέγεθος τεσσάρων γηπέδων ποδοσφαίρου της Premier League

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η τεχνητή νοημοσύνη «πέφτει θύμα» ιατρικών fake news, προειδοποιεί μελέτη

Η τεχνητή νοημοσύνη «πέφτει θύμα» ιατρικών fake news, προειδοποιεί μελέτη

Spotlight

Τεράστια καταβόθρα (στην εικόνα πάνω από Reuters μέσω BBC) που εμφανίστηκε σε περιοχή της κεντρικής επαρχίας Ατσέχ στην Ινδονησία, έχει επεκταθεί περίπου στα 30 στρέμματα μέσα στο 2026, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας και Ορυκτών, καταβροχθίζοντας αγροτικές εκτάσεις και θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωση των ντόπιων αγροτών.

Οι αρχές αναφέρουν ότι το έδαφος συνεχίζει να μετακινείται λόγω συνεχών κατολισθήσεων και μακροχρόνιας μετατόπισης του υπεδάφους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απόσταση μόλις 400 μέτρων από την κοινότητα Πόντοκ Μπάλικ.

Δείτε βίντεο

Η τεράστια καταβόθρα – που, όπως περιγράφει το BBC, έχει προς το παρόν έχει έκταση, περίπου στο μέγεθος τεσσάρων γηπέδων ποδοσφαίρου της Premier League –  κατέστρεψε καλλιέργειες, κυρίως καφέ, τσίλι και ζαχαροκάλαμα ενώ απειλεί πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι καταβόθρες είναι πολύ σπάνιες και είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν σε περιοχές όπου υπάρχει πολύ μαλακός βράχος – όπως κιμωλία ή ασβεστόλιθος – κάτω από το έδαφος.

Οι ντόπιοι λένε ότι η τρύπα μεγάλωσε γρήγορα σε μέγεθος μετά τις πολλές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στα τέλη του περασμένου έτους.

Γεωλογικές έρευνες έδειξαν ότι τα υποκείμενα πετρώματα και η άμμος απορρόφησαν εύκολα τα υπόγεια ύδατα, καθιστώντας τις πλαγιές της τρύπας επιρρεπείς σε ξαφνική κατάρρευση.

Έχει τοποθετηθεί ένα φράγμα ασφαλείας κοντά στην τρύπα για να εμποδίσει τους κατοίκους να πλησιάσουν πολύ κοντά στην άκρη της.

Οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι η καταβόθρα μπορεί να συνεχίσει να μεγαλώνει, εκτός αν ελεγχθεί η ροή του νερού.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

inWellness
inTown
Δυτική Όχθη: Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την επέκταση της «παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας»
Κοινή ανακοίνωση 17.02.26

Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την επέκταση της «παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας» στη Δυτική Όχθη

Μία σειρά από κράτη της περιοχής αλλά και χώρες όπως το Πακιστάν και η Ινδονησία καταδικάζουν τις αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης να καταχωρήσει περιοχές στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία»

Σύνταξη
Ουκρανία: Ξεκινά ο τρίτος γύρος συνομιλιών στη Γενεύη στο φόντο εκατέρωθεν επιθέσεων
Νέες δηλώσεις Τραμπ 17.02.26

Ξεκινά ο τρίτος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη στο φόντο εκατέρωθεν επιθέσεων

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ - Με νέες του δηλώσεις ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στο Κίεβο

Σύνταξη
Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές
Κόσμος 17.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές

Ο Τραμπ είπε ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ απείλησε ξανά με συνέπειες εάν «δεν κλείσει συμφωνία»

Σύνταξη
Ο πόλεμος των αξόνων
Κόσμος 17.02.26

Ο πόλεμος των αξόνων

Ο γαλλογερμανικός κλονίζεται, ο ιταλογερμανικός δεν σταθεροποιείται και η Ευρώπη αναζητεί κοινή γραμμή σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει
Υπαρξιακή απειλή 17.02.26

«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει

Το τέλος του κουρδικού οράματος για αυτονομία στη Συρία του αλ Σάρα, ο Ερντογάν, το «άδειασμα» Τραμπ, ο ισραηλινός παράγοντας και η διαρκής απειλή του ISIS

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» ενδεχόμενες νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν
Παραδόσεις όπλων 17.02.26

Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» για τον εξοπλισμό της Ταϊβάν

«Είχαμε πολύ καλή συζήτηση και θα πάρουμε απόφαση πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Τραμπ, αναφερόμενος τόσο στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ όσο και στο ενδεχόμενο παράδοσης όπλων στην Ταϊβάν.

Σύνταξη
Τουρκία: Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο δεδομένων σχεδιάζει κοινοπραξία από Ιράκ και ΗΑΕ
Συνδεσιμότητα 17.02.26

Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο προς Τουρκία από Ιράκ και ΗΑΕ

Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει τα ΗΑΕ με την Τουρκία, μέσω Ιράκ, σχεδιάζει κοινοπραξία από τις δύο αραβικές χώρες του Κόλπου.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει στην αστυνομία για την πολύνεκρη τραγωδία
Ελβετία 17.02.26

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει για την πολύνεκρη τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην κοινότητα Κραν Μοντανά μπήκε από την πίσω πόρτα στο αστυνομικό τμήμα, όπου μετέβη προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας για την πολύνεκρη τραγωδία.

Σύνταξη
Χιλή: Ο ακροδεξιός πρόεδρος θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα που υποσχέθηκε η απερχόμενη κυβέρνηση
Χοσέ Αντόνιο Καστ 17.02.26

Ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα

«Δεν είμαι σύμφωνος να χορηγηθεί άμεση οικονομική βοήθεια» στην Κούβα, δηλώνει ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την υπόσχεση της απερχόμενης κυβέρνησης.

Σύνταξη
Κολομβία: Επίσημη αναγνώριση για τον «παπά αντάρτη» Τόρες, 60 χρόνια μετά τον θάνατό του
Κολομβία 17.02.26

Αναγνωρίστηκε επίσημα ο «παπάς αντάρτης» Τόρες

Εξήντα χρόνια μετά τον θάνατό του αναγνωρίστηκε επίσημα ο Καμίλο Τόρες, ο «παπάς αντάρτης», που εγκατέλειψε την εκκλησία για να ενταχθεί, εν έτει 1965, στις τάξεις του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης.

Σύνταξη
Κούβα: Κατακλύζεται από σωρούς σκουπιδιών η πρωτεύουσα Αβάνα
Κούβα 17.02.26

Πνίγεται στα σκουπίδια η Αβάνα

Περισσότερα από τα μισά απορριμματοφόρα έχουν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων, με αποτέλεσμα η Αβάνα, πρωτεύουσα της Κούβας, να έχει κατακλυστεί από σωρούς σκουπιδιών.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την επέκταση της «παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας»
Κοινή ανακοίνωση 17.02.26

Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την επέκταση της «παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας» στη Δυτική Όχθη

Μία σειρά από κράτη της περιοχής αλλά και χώρες όπως το Πακιστάν και η Ινδονησία καταδικάζουν τις αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης να καταχωρήσει περιοχές στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία»

Σύνταξη
Παπανικολάου: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να παλεύεις για κάθε κατοχή» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

Παπανικολάου: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να παλεύεις για κάθε κατοχή» (vid)

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στις μεγάλες στιγμές του με τους Ερυθρόλευκους στην Ευρωλίγκα, στη μοναδική νοοτροπία που χαρακτηρίζει τον κόσμο της ομάδας του Πειραιά, αλλά και στη σημασία της Εθνικής Ελλάδας, σε μια συνέντευξη γεμάτη ουσία και συναίσθημα.

Σύνταξη
Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» – Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα
Σοφός 17.02.26

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» - Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα

«Έχω αποδεχτεί ότι δεν είμαι αθάνατος», δήλωσε ο υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Ίαν ΜακΚέλεν. «Ωστόσο, εξακολουθώ να λειτουργώ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή» – Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΕΕ ζητούν μέτρα προσαρμογής
Νέα πραγματικότητα 17.02.26

«Δεν είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή» - Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΕΕ σημαίνουν συναγερμό

Χωρίς μέτρα προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα, η κλιματική αλλαγή απειλεί να «διαβρώσει και να αποσταθεροποιήσει τα οικονομικά και κοινωνικά θεμέλια της Ευρώπης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η κατάσταση στη Μονακό κάνει… περιζήτητο τον Άλφα Ντιαλό – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
Euroleague 17.02.26

Η κατάσταση στη Μονακό κάνει… περιζήτητο τον Άλφα Ντιαλό – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)

Η Μονακό μπορεί να πλήρωσε κάποιους από τους μισθούς του Δεκεμβρίου, όμως αν συνεχιστεί η κατάσταση θα υπάρξει κύμα…αποχωρήσεων το καλοκαίρι – Η «καυτή» περίπτωση του Άλφα Ντιαλό που παρακολουθεί όλη η Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Απανταχού Μανιατών
Αυτοδιοίκηση 17.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Απανταχού Μανιατών

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα δραστήριο φορέα, που μεταφέρει με συνέπεια τα ήθη και τα έθιμα της Μάνης από γενιά σε γενιά, είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες – Άνεμοι έως 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη
Πορτοκαλί προειδοποίηση 17.02.26

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Άνεμοι έως 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη

Η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού - Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι

Σύνταξη
«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»: Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν ένας δευτεραγωνιστής με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ
Consigliere 17.02.26

«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»: Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν ένας δευτεραγωνιστής με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ

Περίπου έξι δεκαετίες στον χώρο του θεάματος, δεκάδες βραβεία και μια σειρά από εμβληματικούς ρόλους, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η viral αγκαλιά του Νεϊμάρ με ηλικωμένη φίλαθλο: Πραγματοποίησε το όνειρό της και… φορτσάρει για το δικό του (vid)
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Η viral αγκαλιά του Νεϊμάρ με ηλικωμένη φίλαθλο: Πραγματοποίησε το όνειρό της και… φορτσάρει για το δικό του (vid)

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στο 6-0 της Σάντος επί της Βέλο Κλουμπ, έκανε πραγματικότητα το όνειρο μιας ηλικιωμένης φιλάθλου και έβαλε πλώρη για το δικό του, την επιστροφή στην Εθνική Βραζιλίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ξεκινά ο τρίτος γύρος συνομιλιών στη Γενεύη στο φόντο εκατέρωθεν επιθέσεων
Νέες δηλώσεις Τραμπ 17.02.26

Ξεκινά ο τρίτος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη στο φόντο εκατέρωθεν επιθέσεων

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ - Με νέες του δηλώσεις ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στο Κίεβο

Σύνταξη
Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία
Διπλωματία 17.02.26

Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρέστη σε εκδήλωση για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της Δημοκρατίας της Σερβίας - Στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας των δύο χωρών

Σύνταξη
Football Meets Data: Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης που έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λεβερκούζεν
Champions League 17.02.26

Football Meets Data: Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης που έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός δίνει ένα σπουδαίο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη την Τετάρτη (18/2, 22:00) κόντρα στη Λεβερκούζεν και ο υπερυπολογιστής του «Football Meets Data» δίνει τις προβλέψεις του για το ζευγάρι.

Σύνταξη
«Θεραπεία που χορεύει» αποκατέστησε τραυματισμό σε νωτιαίο μυελό εργαστηρίου
Επιστήμες 17.02.26

Ελπίδες κατά της παράλυσης λόγω τραυματισμών - Τι είναι η «θεραπεία που χορεύει»

Δημιουργήθηκε το πιο λεπτομερές ως σήμερα μοντέλο νωτιαίου μυελού στο εργαστήριο στο οποίο προκλήθηκε τραυματισμός που στη συνέχεια θεραπεύθηκε με χρήση… μορίων που χορεύουν.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
