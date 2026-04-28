Πρωτοβουλία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για την ένταξη θεραπειών παχυσαρκίας στα ομαδικά ασφαλιστήρια

Τόνισε, παράλληλα, ότι η αντιμετώπισή της προϋποθέτει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που διευρύνουν την πρόσβαση σε θεραπείες και ενισχύουν τον ρόλο της πρόληψης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, σε συνεργασία με ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, ανακοινώνει μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την ελληνική αγορά: την ένταξη των εγκεκριμένων φαρμακευτικών θεραπειών κατά της παχυσαρκίας σε ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας για το σύνολο των εργαζομένων της.

Πρόκειται για την πρώτη εταιρική πρωτοβουλία στην Ελλάδα που αναδεικνύει και αντιμετωπίζει την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο, εντάσσοντάς την ισότιμα στο πλαίσιο των ασφαλιστικών παροχών υγείας.

Μια νέα προσέγγιση στην εταιρική υγεία και ευεξία

Το πρόγραμμα προβλέπει κάλυψη έως και 80% του κόστους των εγκεκριμένων φαρμακευτικών θεραπειών για την παχυσαρκία, κατόπιν συνταγογράφησης και με ιατρική παρακολούθηση. Με τον τρόπο αυτό, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ διευκολύνει την πρόσβαση των εργαζομένων της σε σύγχρονες και αποτελεσματικές θεραπείες για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας .

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της εταιρείας για την προαγωγή της υγείας, της ευεξίας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων της, αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται και οι άλλες χρόνιες παθήσεις.

Ένα μοντέλο που δημιουργεί αξία για όλους

Η συγκεκριμένη συνεργασία μεταξύ εργοδότη και ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα αναδεικνύει ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο παροχών υγείας:

Για τους εργαζόμενους: εξασφαλίζεται ουσιαστική πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, βελτίωση της υγείας και της καθημερινότητας.

ενισχύεται η παραγωγικότητα και ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων της, άρα της δέσμευσης & της διακράτησης.

δημιουργούνται προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη μείωση κόστους μέσω της πρόληψης επιπλοκών και διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Η πρωτοβουλία της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ δεν αποτελεί απλώς μια εσωτερική εταιρική πολιτική, αλλά ένα παράδειγμα προς υιοθέτηση. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης, ενθαρρύνοντας περισσότερες επιχειρήσεις να επενδύσουν ενεργά στην υγεία των εργαζομένων τους και να εντάξουν την πρόληψη και την θεραπεία της παχυσαρκίας στις παροχές τους.

Όπως επισημάνθηκε και στο Φόρουμ των Δελφών, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δεν είναι μόνο ζήτημα ατομικής ευθύνης, αλλά συλλογική πρόκληση που απαιτεί συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, επιχειρήσεων και ασφαλιστικών οργανισμών.

«Η υγεία των ανθρώπων μας δεν είναι παροχή, είναι προτεραιότητα. Με αυτή την πρωτοβουλία κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους εργοδότες. Η παχυσαρκία είναι νόσος και οι άνθρωποι που την βιώνουν αξίζουν πρόσβαση στην θεραπεία», δήλωσε ο κ. Σπύρος Φιλιώτης.

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ μέσα από την συνεργασία της με ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, κάνει το πρώτο βήμα, με την φιλοδοξία να ανοίξει τον δρόμο για μια ευρύτερη αλλαγή στην αγορά εργασίας, όπου η ευεξία και η ισότιμη πρόσβαση στην θεραπεία θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.