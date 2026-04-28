Νέα μπλεξίματα για τον Τέρι Ροζίερ: «Αυτός αναζήτησε τους ανθρώπους που τον δωροδόκησαν»
Όλο και περισσότερο φαίνεται πως περιπλέκεται η υπόθεση του Τέρι Ροζίερ, με τον Αμερικανό άλλοτε σταρ των Χιτ να βαρύνεται με όλο και περισσότερες κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.
Ο Τέρι Ροζίερ βρέθηκε από το ζενίθ στο ναδίρ μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες, με το όνομά του να εμπλέκεται σε υποθέσεις ύποπτου και παράνομου στοιχηματισμού.
Η ομάδα νομικής υπεράσπισης του πρώην παίκτη των Μαϊάμι Χιτ, παλεύει εδώ και αρκετό καιρό στο κεντρικό δικαστήριο του Μπρούκλιν, έτσι ώστε ο πελάτης της, να απαλλαχθεί από τις κατηγορίες διαφθοράς και οικονομικής απάτης που του έχουν επισυνάψει οι κατήγοροι.
Μάλιστα η εισαγγελία έβγαλε και νέες κατηγορίες στη… φόρα με κάποιες από αυτές να είναι αρκετά σοβαρές.
Όπως τονίζει το ESPN, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ο Αμερικανός NBAer, δέχθηκε δωροδοκία από άγνωστο, η οποία είχε σκοπό να επηρεάσει τις εντός παρκέ αποδόσεις του.
Βέβαια, δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς όπως τονίζεται, φέρεται ο ίδιος να αναζήτησε τους ανθρώπους οι οποίοι τον χρημάτισαν κάτω από το τραπέζι, για να εμφανιστεί στο ύποπτο παιχνίδι του NBA, ανάλογα με τις επιλογές που έχουν πονταριστεί για τις επιδόσεις του. Επί της ουσίας ο ίδιος φέρεται να τους προσέγγισε.
