Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ: Ο ψεύτικος τραυματισμός και το «χρυσό» στοίχημα που τον πρόδωσε (pics, vid)

Ο Τέρι Ροζίερ βρίσκεται στο… επίκεντρο ενός τεράστιου σκανδάλου στο NBA, καθώς το όνομά του εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού στη Λίγκα, με τον «Scary Terry» να μην είναι ο μοναδικός που εμπλέκεται.

Μαζί του είναι και ο head coach των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Tσόνσι Μπίλαπς, ο οποίος βέβαια πιάστηκε σε άλλη πολιτεία, αυτή του Όρεγκον με την κατηγορία πως και εκείνος έχει συμμετοχή σε ύποπτο στοιχηματισμό, αλλά και σε στημένα παιχνίδια πόκερ με διασυνδέσεις που φτάνουν μέχρι και την μαφία.

Portland Trail Blazers coach Chauncey Billups has been arrested by the FBI for alleged illegal gambling, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2025



Ο Τέρι Ροζίερ κατηγορείται ότι είχε ενημερώσει πως θα αποχωρούσε πρόωρα από συγκεκριμένο παιχνίδι, προκειμένου να εξασφαλίσει την πληρωμή στοιχήματος που έχει να κάνει με ατομικά στατιστικά, όπως τους πόντους, τα ριμπάουντ και τις ασίστ.

Με βάση αυτή την πληροφορία, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να τοποθέτησαν στοιχήματα άνω των 200.000 δολαρίων στα στατιστικά του.

Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ

Στην υπόθεση του Ροζίερ, εδώ και καιρό είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο που πιάστηκε από τις αρχές. Οι στοιχηματικές εταιρείες σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ επεσήμαναν ύποπτο ενδιαφέρον για στοιχήματα στα στατιστικά του Ροζίερ στον αγώνα Χόρνετς-Πέλικανς στις 23 Μαρτίου 2023.

Μια απροσδόκητη αύξηση -συμπεριλαμβανομένων 30 στοιχημάτων σε 46 λεπτά από έναν επαγγελματία παίκτη συνολικού ύψους 13.759 δολαρίων-, όπου έγινε ποντάρισμα στο under στους πόντους του, τα ριμπάουντ και τις ασίστ του Ροζίερ. Οι εταιρείες αποφάσισαν να αποσύρουν τα ειδικά στοιχήματα για τον βετεράνο γκαρντ, ενώ ο Ροζίερ έπαιξε μόλις 10 λεπτά και μετά αποχώρησε από το παιχνίδι, επικαλούμενος τραυματισμό στο πόδι.

«Στοιχημάτιζαν σε παίκτες για να σκοράρουν λιγότερο, να μαζεύουν λιγότερα ριμπάουντ ή να δίνουν λιγότερες ασίστ, χρησιμοποιώντας εσωτερική πληροφόρηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παίκτες είχαν εσκεμμένα κακή απόδοση ή αποσύρονταν από τους αγώνες ώστε να εξασφαλίσουν την πληρωμή των στοιχημάτων», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσσικα Τις.