Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ: Ο ψεύτικος τραυματισμός και το «χρυσό» στοίχημα που τον πρόδωσε (pics, vid)
Μπάσκετ 24 Οκτωβρίου 2025 | 20:20

Με σοβαρές κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό βαρύνεται ο Τέρι Ροζίερ, καθώς φέρεται να ενημέρωσε άτομα του στενού του περιβάλλοντος πως θα αποχωρούσε τραυματίας από αγώνα των Χόρνετς…

Ο Τέρι Ροζίερ βρίσκεται στο… επίκεντρο ενός τεράστιου σκανδάλου στο NBA, καθώς το όνομά του εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού στη Λίγκα, με τον «Scary Terry» να μην είναι ο μοναδικός που εμπλέκεται.

Μαζί του είναι και ο head coach των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Tσόνσι Μπίλαπς, ο οποίος βέβαια πιάστηκε σε άλλη πολιτεία, αυτή του Όρεγκον με την κατηγορία πως και εκείνος έχει συμμετοχή σε ύποπτο στοιχηματισμό, αλλά και σε στημένα παιχνίδια πόκερ με διασυνδέσεις που φτάνουν μέχρι και την μαφία.


Ο Τέρι Ροζίερ κατηγορείται ότι είχε ενημερώσει πως θα αποχωρούσε πρόωρα από συγκεκριμένο παιχνίδι, προκειμένου να εξασφαλίσει την πληρωμή στοιχήματος που έχει να κάνει με ατομικά στατιστικά, όπως τους πόντους, τα ριμπάουντ και τις ασίστ.

Με βάση αυτή την πληροφορία, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να τοποθέτησαν στοιχήματα άνω των 200.000 δολαρίων στα στατιστικά του.

Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ

Στην υπόθεση του Ροζίερ, εδώ και καιρό είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο που πιάστηκε από τις αρχές. Οι στοιχηματικές εταιρείες σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ επεσήμαναν ύποπτο ενδιαφέρον για στοιχήματα στα στατιστικά του Ροζίερ στον αγώνα Χόρνετς-Πέλικανς στις 23 Μαρτίου 2023.

Μια απροσδόκητη αύξηση -συμπεριλαμβανομένων 30 στοιχημάτων σε 46 λεπτά από έναν επαγγελματία παίκτη συνολικού ύψους 13.759 δολαρίων-, όπου έγινε ποντάρισμα στο under στους πόντους του, τα ριμπάουντ και τις ασίστ του Ροζίερ. Οι εταιρείες αποφάσισαν να αποσύρουν τα ειδικά στοιχήματα για τον βετεράνο γκαρντ, ενώ ο Ροζίερ έπαιξε μόλις 10 λεπτά και μετά αποχώρησε από το παιχνίδι, επικαλούμενος τραυματισμό στο πόδι.

«Στοιχημάτιζαν σε παίκτες για να σκοράρουν λιγότερο, να μαζεύουν λιγότερα ριμπάουντ ή να δίνουν λιγότερες ασίστ, χρησιμοποιώντας εσωτερική πληροφόρηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παίκτες είχαν εσκεμμένα κακή απόδοση ή αποσύρονταν από τους αγώνες ώστε να εξασφαλίσουν την πληρωμή των στοιχημάτων», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσσικα Τις.

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 24.10.25
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 24.10.25
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς
Euroleague 24.10.25
Euroleague 24.10.25

Ένα από τα πιο κακόφημα παρακλάδια της σύγχρονης βαλκανικής Μαφίας, οι διαβόητοι «Βρατσάρτσι», είναι η οργάνωση με την οποία φέρεται να εμπλέκεται ο διαιτητής Ευρωλίγκας, Ούρος Νίκολιτς.

Σύνταξη
Κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και συσκευή ανακατέματος: Η «υψηλή τεχνολογία» στα στημένα τραπέζια πόκερ του NBA (pic)
Μπάσκετ 24.10.25
Μπάσκετ 24.10.25

Μπίλαπς, Ροζίερ, αλλά και άλλοι πρώην αστέρες «δίπλα» σε κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και μηχανές ανακατέματος - Τι συμβαίνει στο NBA με τον παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Τόμας: «Τζόρνταν, Μάτζικ και Μπερντ ήταν… εύκολοι! – Αυτός με δυσκόλεψε περισσότερο»
Μπάσκετ 24.10.25
Μπάσκετ 24.10.25

Ο θρυλικός γκαρντ των Ντιτρόιτ Πίστονς Αϊζάια Τόμας, ονομάτισε τον παίκτη που τον δυσκόλεψε περισσότερο και προκάλεσε έκπληξη καθώς δεν ανέφερε κάποιον εκ των τω Τζόρνταν, Μάτζικ ή Μπέρντ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
H ανακοίνωση του NBA για τους συλληφθέντες Ροζίερ και Μπίλαπς (pic)
Μπάσκετ 23.10.25
Μπάσκετ 23.10.25

Το NBA είναι ανάστατο τις τελευταίες ώρες με την υπόθεση του παράνομου στοιχηματισμού, με τη Λίγκα να εκφράζει την επίσημη θέση της. «Ροζίερ και Μπίλαπς τίθενται άμεσα σε υποχρεωτική άδεια».

Σύνταξη
Πώς το NBA «τσιμπάει» τους τζογαδόρους – Οι φορείς, τα data, οι «κατάσκοποι» και το FBI
Μπάσκετ 23.10.25
Μπάσκετ 23.10.25

Το in.gr εξηγεί το σύστημα και το δίχτυ προστασίας που έχει αναπτύξει το NBA και οι περισσότερες επαγγελματικές λίγκες στις ΗΠΑ για την πάταξη του παράνομου στοιχηματισμού. Οι «εσωτερικοί κατάσκοποι», οι διεθνείς και εγχώριοι φορείς, η συνδρομή της τεχνολογίας, η υπόθεση Πόρτερ, που άλλαξε τα πάντα και το σοκ με Ροζίερ, Μπίλαπς.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Το NBA στο μικροσκόπιο του FBI: Μπαράζ συλλήψεων πρωτοκλασάτων παικτών και προπονητών για ύποπτο στοιχηματισμό (pics)
Μπάσκετ 23.10.25
Μπάσκετ 23.10.25

Χαμός επικρατεί από το πρωί στον μαγικό κόσμο του NBA, όπου οι συλλήψεις από το FBI διαδέχονται η μία την άλλη για υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Σύνταξη
NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)
Μπάσκετ 23.10.25
Μπάσκετ 23.10.25

Σύμφωνα με αμερικανικά ρεπορτάζ ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ Τέρι Ροζίερ και ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς συνελήφθησαν από τις Αρχες για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία
Βίλνιους και Κάουνας 24.10.25
Βίλνιους και Κάουνας 24.10.25

Το υπουργείο Μεταφορών στη Λιθουανία ανακοίνωσε ότι έκλεισαν κάποια από τα κύρια αεροδρόμια της χώρας. Αιτία, μετεωρολογικά αερόστατα που προέρχονταν από τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean's 14» 24.10.25
«Ocean’s 14» 24.10.25

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν
Κίριλ Ντμιτρίεφ 24.10.25

Ο δισεκατομμυριούχος και CEO του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, βρίσκεται στις ΗΠΑ σε προγραμματισμένη συνάντηση

Σύνταξη
Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι
Κέρδισε τους νέους 24.10.25
Κέρδισε τους νέους 24.10.25

Έχοντας καταφέρει να ενώσει τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, η Κάθριν Κόνολι ετοιμάζεται να εκλεγεί πρόεδρος στην Ιρλανδία. Και ίσως να ταράξει τα νερά με τις θέσεις της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για την κατάκτηση του Conference League, εξέφρασε τις εντυπώσεις του από το Μουσείο του Ολυμπιακού και έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 24.10.25

LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Γουέστ Χαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage
Πόλεμος στην Ουκρανία 24.10.25
Πόλεμος στην Ουκρανία 24.10.25

Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage

Την παράδοση στην Ουκρανία επιπλέον πυραύλων Aster και πολεμικών αεροσκαφών Mirage, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Επίσης, μίλησε για «πρωτοβουλίες» στο πλαίσιο της «συμμαχίας των προθύμων».

Σύνταξη
«Είμαι ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε μόνο μία φορά»: Σοκάρει ο δολοφόνος της Ρόμπιν Λόρενς 31 χρόνια μετά
Στέφαν Σμερκ 24.10.25
Στέφαν Σμερκ 24.10.25

Η Ρόμπιν Λόρενς, καλλιτέχνις και μητέρα ενός δίχρονου κοριτσιού, βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της στο Σπρίνγκφιλντ της Βιρτζίνια to 1994

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική – Φόβος για κλιμάκωση
Κόσμος 24.10.25
Κόσμος 24.10.25

Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την κόντρα τους με την Βενεζουέλα αλλά και την Κολομβία αποστέλλοντας το αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ στην Καραϊβική μαζί με άγνωστο αριθμό των πλοίων συνοδείας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 24.10.25
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25
ΗΠΑ 24.10.25

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Μεντιλίμπαρ: «Το ευρωπαϊκό δεν θα ερχόταν χωρίς όλη αυτή την ιστορία των 100 χρόνων» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επισκέφθηκε το Μουσείο του Ολυμπιακού με την ομάδα του, συγκινήθηκε βλέποντας -για πρώτη φορά- τις εικόνες της κατάκτησης του Conference και τόνισε ότι χωρίς τον… προηγούμενο αιώνα «ζωής», τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό!

Σύνταξη
Μουζακίτης: «Αν είσαι Ολυμπιακός πρέπει να έρθεις στο μουσείο» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ο Μουζακίτης, με την επίσκεψή του στο μουσείο, θυμήθηκε στιγμές από την κατάκτηση του Youth League και τόνισε «ότι πάντα στο μυαλό μας ήταν η νίκη και τα τρόπαια». Ο Ορτέγκα εντυπωσιάστηκε από τα πολλά τρόπαια.

Σύνταξη
Καρεμπέ: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που μπορούμε να ξαναζήσουμε τη μεγάλη ιστορία του Ολυμπιακού» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ο Κριστιάν Καρεμπέ έκανε δηλώσεις στην επίσκεψη της ομάδας του Ολυμπιακού στο Μουσείο του συλλόγου, μιλώντας για τις στιγμές που έζησε αλλά και τη νοοτροπία των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Κορωπί: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του – Είχε χτυπήσει και το ένα παιδί
Ελλάδα 24.10.25
Ελλάδα 24.10.25

Ο δράστης εμφανίστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα χωρίς δικηγόρο - Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν στο Κορωπί παρίστανε ότι η άτυχη γυναίκα είχε πέσει θύμα ληστείας

Σύνταξη
Ληστεία στο Λούβρο: Οι διαρρήκτες φέρονται να έκλεψαν και το διάσημο ανυψωτικό που χρησιμοποίησαν εν δράσει
«Μερικά αστεία» 24.10.25
«Μερικά αστεία» 24.10.25

«Συνειδητοποιήσαμε ότι για αυτή την κατακριτέα πράξη [ ληστεία στο Λούβρο ], έχουν κάνει κατάχρηση της συσκευής μας» ανέφερε η διευθύντρια μάρκετινγκ της Böcker, της εταιρείας στην οποία ανήκει το ανυψωτικό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 24.10.25
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες
Βουλή 24.10.25
Βουλή 24.10.25

«Η εντολή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν να χτυπηθούν με χημικά και δακρυγόνα άνθρωποι που διαμαρτύρονταν», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά
Σκάνδαλο 24.10.25
Σκάνδαλο 24.10.25

«Η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει από τα πρωθυπουργικά χείλη», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας - Να προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
