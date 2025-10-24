H πρώτη φωτογραφία του Ροζίερ από το δικαστήριο με χειροπέδες (pic)

Ο Τέρι Ροζίερ, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός τεράστιου σκανδάλου που έχει προκαλέσει σοκ στο NBA. Ο 30χρονος γκαρντ συνελήφθη από το FBI με την κατηγορία ότι συμμετείχε σε δίκτυο παράνομου στοιχηματισμού, το οποίο φέρεται να «έστηνε» παιχνίδια με τη βοήθειά του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 31χρονος είχε ενημερώσει συνεργούς του ότι θα αποχωρούσε νωρίς από τον αγώνα των Σάρλοτ Χόρνετς στις 23 Μαρτίου 2023, επικαλούμενος τραυματισμό.

Εκείνοι, γνωρίζοντας τις προθέσεις του, τοποθέτησαν στοιχήματα άνω των 200.000 δολαρίων στο «under» των επιδόσεών του. Όπως αποδείχθηκε, ο Ροζίερ έπαιξε μόλις εννέα λεπτά, επιβεβαιώνοντας το σχέδιο, ενώ τα κέρδη παραδόθηκαν αργότερα στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Το NBA δεν άργησε να αντιδράσει, ανακοινώνοντας τον άμεσο αποκλεισμό τόσο του Ροζίερ όσο και του Τσόνσι Μπίλαπς, που επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στο ίδιο κύκλωμα.

Πιο συγκεκριμένα, η επίσημη ενημέρωση από το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου ανέφερε τα εξής: «Βρισκόμαστε σε διαδικασία αξιολόγισης των ομοσπονδιακών κατηγοριών που ανακοινώθηκαν σήμερα. Ο Τέρι Ροζίερ και Τσάνσι Μπίλαπς τίθενται αμέσως σε άδεια από τις ομάδες τους και εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες Αρχές. Αντιμετωπίζουμε με τη μέγιστη σοβαρότητα τις εν λόγω κατηγορίες και η ακεραιότητα του παιχνιδιού παραμένει η βασική μας προτεραιότητα».

Την ίδια ώρα, κυκλοφόρησε η πρώτη φωτογραφία του από το δικαστήριο, με τον άλλοτε παίκτη των Σέλτικς, των Χιτ και των Χόρνετς να εμφανίζεται με χειροπέδες, φορώντας ένα φούτερ της Σάρλοτ, μια επιλογή που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η φωτογραφία του Ροζίερ

Ο Ροζίερ αναμένεται να αφεθεί προσωρινά ελεύθερος, αφού προσέφερε ως εγγύηση ακίνητο στη Φλόριντα αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Το σκάνδαλο με τον παράνομο στοιχηματισμό στο NBA, έφερε και τη σύλληψη του προπονητή των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Τσάνσι Μπίλαπς.